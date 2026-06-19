David kalmak istiyor, Juventus ise onu satışa çıkarıyor: fiyat belirlendi

David için bu ortam siyah-beyaz renklerle boyanmış durumda. Fransa’da 232 maçta 109 gol attıktan sonra geçen yaz Torino’ya gelen eski Lille forvetinin niyeti açık: Ayrılmak aklının ucundan bile geçmiyor. Sezon başına 6 milyonluk ve 2030'da sona erecek bir sözleşmeyle Juventus'a bağlı olan David, kulüpte kalmak ve intikamını almak istiyor. Tüm turnuvalar dahil olmak üzere 46 maçta 8 gol attığı geçen sezonun beklentilerin altında kaldığını çok iyi biliyor, ancak bir yıllık tecrübesiyle daha fazlasını verebileceğini düşünüyor. David, İtalya’da Spalletti’nin istediği gibi daha “acımasız” olması gerektiğini biliyor. Spalletti, onun hakkında şöyle konuşmuştu: “Ceza sahası içinde biraz acımasızlık eksikliği var, çünkü orada boşluk yok ve bu boşlukları kendin yaratmalısın, rakiplerinden koparmalısın” – Juventus teknik direktörü onu birçok kez bu şekilde azarladı. Maçı belirleyebilecek bir top mu var? Onu alıp “bam”! Daha güçlü bir şekilde ulaşmalısın; oysa bu açıdan yeterince agresif ve acımasız değiliz.”