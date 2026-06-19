Bir yıldızın gecesi. Kanada'nın Katar'ı 6-0 mağlup ettiği maçta üç gol atan Jonathan David'in gecesi. Bu tarihi üç gol, Kanadalılara Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini kazandırırken, Juventus'un forvetini (1982'de Brezilya'ya karşı Paolo Rossi'den sonra Dünya Kupası'nda hat-trick yapan tarihteki ikinci oyuncu) gol krallığı sıralamasında Majesteleri Lionel Messi ile birlikte zirveye taşıdı. Juve demişken, dün gece Spalletti ve Cardinale’ye güçlü ve net bir mesaj verildi. JD işini biliyor, gol atmayı biliyor, tek ihtiyacı olan şey alan ve güven. Kalitesini ön plana çıkaracak bir ortam.
Çeviri:
David kalmak istiyor, Juventus ise onu satışa çıkarıyor: fiyat belirlendi
JUVENTUS’TA KALMAK İSTİYOR
David için bu ortam siyah-beyaz renklerle boyanmış durumda. Fransa’da 232 maçta 109 gol attıktan sonra geçen yaz Torino’ya gelen eski Lille forvetinin niyeti açık: Ayrılmak aklının ucundan bile geçmiyor. Sezon başına 6 milyonluk ve 2030'da sona erecek bir sözleşmeyle Juventus'a bağlı olan David, kulüpte kalmak ve intikamını almak istiyor. Tüm turnuvalar dahil olmak üzere 46 maçta 8 gol attığı geçen sezonun beklentilerin altında kaldığını çok iyi biliyor, ancak bir yıllık tecrübesiyle daha fazlasını verebileceğini düşünüyor. David, İtalya’da Spalletti’nin istediği gibi daha “acımasız” olması gerektiğini biliyor. Spalletti, onun hakkında şöyle konuşmuştu: “Ceza sahası içinde biraz acımasızlık eksikliği var, çünkü orada boşluk yok ve bu boşlukları kendin yaratmalısın, rakiplerinden koparmalısın” – Juventus teknik direktörü onu birçok kez bu şekilde azarladı. Maçı belirleyebilecek bir top mu var? Onu alıp “bam”! Daha güçlü bir şekilde ulaşmalısın; oysa bu açıdan yeterince agresif ve acımasız değiliz.”
JUVENTUS ONU SATMAK İSTİYOR
Juventus, David’in Katar karşısında sergilediği performanstan memnun ve ona Dünya Kupası’nda başrol oynayacağı bir turnuva diliyor; hedefi ise onu en yüksek teklifi verene satmak. Carnevali’nin planları arasında, ona yeni bir kulüp bulmak ve transfer piyasasını finanse etmek için 35-40 milyon euro gelir elde etmek yer alıyor. Bu karar, Spalletti tarafından da büyük ölçüde destekleniyor; Spalletti, Kanadalı oyuncunun ve Ligue 1’deki Lens takımına geri dönebilecek bir başka gizemli isim olan Openda’nın ayrılmasına yeşil ışık yaktı. Hücum hattındaki yenilenme, Juventus’un kalite atılımını sağlaması beklenen ancak 2025-2026 sezonunda başarısız olan oyuncuların ayrılmasıyla gerçekleşiyor. Bu oyunculara ikinci bir şans tanınması beklenmiyor.