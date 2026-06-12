Gol makinesi kendini geliştirdi ve evinde düzenlenen Dünya Kupası’nda, düştüğü grubun imkansız sayılmayacak zorluğunu göz önünde bulundurursak, bu kez başrolü üstlenmek zorunda. Bu akşam, Jesse Marsch'ın Kanada'sı, Toronto'daki BMO Field'da çılgına dönmüş 30 bin taraftarın önünde, eleme play-off'larında İtalya'yı eleyen Sergej Barbarez'in Bosna'sıyla, İsviçre ve Katar'ın da yer aldığı B Grubu'nun ilk maçında, ev sahibi olarak Dünya Kupası'na ilk adımını atacak.
Çeviri:
David'in geri dönüşü ve daha fazlası: Kanada, Dünya Kupası'nın gerçek sürprizi olabilir mi?
ÜÇÜNCÜ DÜNYA
Kanada milli takımı, geçirdiği zorlu yılların ardından son beş yıldır Kuzey Amerika'da bir güvence haline geldi: The Canucks, Katar'a gitmek için Concacaf grubunu ABD ve Meksika'nın önünde domine ederek, 55 golle dünyadaki diğer tüm milli takımlardan daha fazla gol atmış ve bu kez eleme turlarından geçmek zorunda kalmadan üst üste ikinci Dünya Kupası'na katılıyor. Katar'daki katılımları şanslı geçmemişti, ancak Kanada'nın uluslararası alanda en iyi spor başarısının, tıpkı geçen turnuvada olduğu gibi grup aşamasında elendiği 1986 Meksika Dünya Kupası'na tek ve tek katılımı olduğunu düşünürsek, bu turnuva olgunluk ve farkındalık turnuvası olmalı.
İKİ LANET
Bütün bir ulus nefesini tutacak. Nitekim Kanada, tarihte Meksika 1986 ve Katar 2022'de oynadığı altı maçı da kaybetmiş, sadece iki gol atmış ve maç başına ortalama iki gol yemiştir: sadece El Salvador, final aşamalarında aynı sayıda maçta %100 yenilgi oranıyla oynamıştır ve Kanadalıların beş yenilgisinin Avrupa takımlarına karşı olduğu göz önüne alındığında, milli takım Toronto'da gösterdiği mükemmel formuna büyük ölçüde güvenmek zorunda kalacak; burada 18 galibiyet, 9 beraberlik ve sadece bir mağlubiyetle sergilediği mükemmel formuna büyük ölçüde güvenmek zorunda kalacak. Bu tek mağlubiyet, Maple Leafs'in yoluna çıkan bir başka UEFA takımı olan Bosna'ya karşıydı.
İLERİ, MARŞ
Sadece gol atmak yetmez, savunmayı bilmek ve Avrupa futbolu oynamak gerekir: işte bu nedenle, Kanada’ya kadın milli takımının teknik direktörü olarak gelen ve daha sonra erkek takımının başına geçen İngiliz teknik direktör John Herdman’ın çalıştırdığı Katar 2022’nin “korkunç çocukları”, yerini Avrupa’da kendilerini kanıtlamış, değerinin farkında olan futbolculara ve Jesse Marsch gibi Amerika kökenli ancak Eski Kıta’da büyük deneyime sahip bir teknik direktöre bırakıyor. Red Bull sisteminde yetişen Marsch, New York'ta antrenörlük yaptıktan sonra Salzburg'a geçti ve burada iki lig şampiyonluğu ve iki kupa kazandı. Ardından Leipzig'e geçti ve daha sonra Premier League'de Leeds United'da görev alarak takımın küme düşmesini engelledi. Marsch, sahadaki en önemli oyuncular ve takımı yönetecek olanlar gibi bir garantidir.
KANADA FUTBOLUNUN DEĞER KAZANMASI
Kanada futbolu, MLS’deki patlamadan yararlanmayı başardı; bu ligde Toronto, Vancouver ve Montreal olmak üzere tam üç takımı bulunuyor. Ayrıca, ülkeye son dönemde özellikle Afrika’dan gelen göçü en iyi şekilde değerlendiren spor politikası da bu başarıya katkıda bulundu: Calgary doğumlu ve Kanada milli takımında oynama hakkı olmasına rağmen İngiltere forması giymeyi tercih eden Fikayo Tomori ile Alphonso Davies gibi örnekler, bunun somut kanıtıdır. Sırasıyla Liberyalı ve Nijeryalı mültecilerin çocukları olan bu oyuncular, yeni vatanlarında eğitim görme ve spor alanında kendilerini gerçekleştirme fırsatı buldular.
DAVID VE DAVIS'İN GERİ DÖNÜŞÜ, KONE'NİN PATLAMASI
Ancak, sadece 10 bin avroya transfer edilen Bayern'in "yıldırım"ı, fiziksel sorunlarla boğuşuyor: Almanya'da bek, The Canucks'ta forvet olarak oynayan oyuncu, Avrupa'da kazanılabilecek ve hayal edilebilecek her şeyi çoktan kazandı ve henüz 16 yaşındayken Kanada tarihinin en genç milli oyuncusu oldu. Geçen yaz Lille'den Juventus'a bedelsiz transfer olan ve sadece 6 gol atarak yeni biten Serie A sezonunun hayal kırıklığı olan forvet Jonathan David için de şanslı bir sezon olmadı. Kanada'nın iki amiral gemisi olması gereken bu iki oyuncu, Dünya Kupası'na büyük zorluklar içinde geliyor, ancak tam da bu nedenle intikam alma arzusu çok büyük. Onların yanında, bazı oyuncular da gelişti: Villarreal'de iyi bir sezon geçiren eski Inter oyuncusu Tajon Buchanan, Southampton'ın forveti Cyle Larin ve özellikle de Juventus'un yeni CEO'su Giovanni Carnevali'nin büyük sezgisi sayesinde Serie A'da pozisyonunun en iyileri arasında yer alan Sassuolo'nun orta saha oyuncusu Ismael Koné.
SÜRPRİZ Mİ, YOKSA SÜRPRİZ DEĞİL Mİ?
Futbolcular ile federasyon arasındaki çatışmalar da artık uzak bir anı gibi görünüyor. Sendikal müzakerelerdeki gerginliklerin ardından, futbolcular derneği bir spor pazarlama şirketiyle anlaşmış ve federasyonun, bunun için izin alınmadıkça sporcuların imajını kullanmasını engellemişti. Kısacası, son 16'ya kalmak için durum oldukça kolay: sıralamada Katar'ı geride bırakmak, Asya ekibi ve Bosna'ya karşı iyi sonuçlar almaya çalışmak ve İsviçre'ye karşı dezavantajlı olarak mücadele etmek yeterli olacaktır. Ardından, final aşamasına ulaşıldığında, her adım kazanılmış sayılacaktır: ancak izlenim, Dünya Kupası'nın sürpriz takımı olmak için teknik açıdan kesinlikle bir şeylerin eksik olduğu yönündedir.