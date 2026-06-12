David'in geri dönüşü ve daha fazlası: Kanada, Dünya Kupası'nın gerçek sürprizi olabilir mi?

Ancak, sadece 10 bin avroya transfer edilen Bayern'in "yıldırım"ı, fiziksel sorunlarla boğuşuyor: Almanya'da bek, The Canucks'ta forvet olarak oynayan oyuncu, Avrupa'da kazanılabilecek ve hayal edilebilecek her şeyi çoktan kazandı ve henüz 16 yaşındayken Kanada tarihinin en genç milli oyuncusu oldu. Geçen yaz Lille'den Juventus'a bedelsiz transfer olan ve sadece 6 gol atarak yeni biten Serie A sezonunun hayal kırıklığı olan forvet Jonathan David için de şanslı bir sezon olmadı. Kanada'nın iki amiral gemisi olması gereken bu iki oyuncu, Dünya Kupası'na büyük zorluklar içinde geliyor, ancak tam da bu nedenle intikam alma arzusu çok büyük. Onların yanında, bazı oyuncular da gelişti: Villarreal'de iyi bir sezon geçiren eski Inter oyuncusu Tajon Buchanan, Southampton'ın forveti Cyle Larin ve özellikle de Juventus'un yeni CEO'su Giovanni Carnevali'nin büyük sezgisi sayesinde Serie A'da pozisyonunun en iyileri arasında yer alan Sassuolo'nun orta saha oyuncusu Ismael Koné.







