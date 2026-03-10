Igor Tudor'un taktiksel riski, Kinsky'nin kariyerini yıllarca etkileyecek kaotik bir başlangıç dönemine maruz kalmasıyla muhteşem bir şekilde geri tepti. Sadece 15 dakikalık bir süre içinde Kinsky, İspanyol devlerinin 3-0 öne geçmesine neden olan iki bariz hata yaptı. Maç neredeyse anında kaybedilirken Tudor, çeyrek saat dolmadan kaleciyi oyundan almak gibi acımasız bir karar verdi ve Vicario onun yerini almaya hazırlanırken, perişan haldeki Kinsky gözyaşları içinde tünele doğru kaçtı.

Sezonun sadece üçüncü maçına çıkan Kinsky, taraftarların ve yorumcuların son Avrupa tarihinin en acımasız oyuncu değişikliğine tepki göstermesiyle sosyal medyada fırtınanın merkezinde buldu kendini.