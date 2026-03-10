AFP
Çeviri:
David de Gea, Tottenham kalecisi Antonin Kinsky'nin Atletico Madrid karşısında yaşadığı utanç verici Şampiyonlar Ligi maçının ardından ona destek mesajı gönderdi
- Getty Images Sport
Madrid'de unutulacak bir gece
Igor Tudor'un taktiksel riski, Kinsky'nin kariyerini yıllarca etkileyecek kaotik bir başlangıç dönemine maruz kalmasıyla muhteşem bir şekilde geri tepti. Sadece 15 dakikalık bir süre içinde Kinsky, İspanyol devlerinin 3-0 öne geçmesine neden olan iki bariz hata yaptı. Maç neredeyse anında kaybedilirken Tudor, çeyrek saat dolmadan kaleciyi oyundan almak gibi acımasız bir karar verdi ve Vicario onun yerini almaya hazırlanırken, perişan haldeki Kinsky gözyaşları içinde tünele doğru kaçtı.
Sezonun sadece üçüncü maçına çıkan Kinsky, taraftarların ve yorumcuların son Avrupa tarihinin en acımasız oyuncu değişikliğine tepki göstermesiyle sosyal medyada fırtınanın merkezinde buldu kendini.
- AFP
De Gea, Kinsky'yi savunmak için harekete geçti.
Ancak, tüm bu gürültü ve eleştirilerin ortasında, çok ihtiyaç duyulan bir bakış açısı sunan deneyimli bir ses ortaya çıktı. Fiorentina kalecisi ve eski Manchester United yıldızı David de Gea, sosyal medyada meslektaşını savunmak için bir mesaj yayınladı. Premier League ve uluslararası futbolda on yılı aşkın bir süredir yoğun bir inceleme altında olan De Gea, kaleci olarak yaşamın getirdiği benzersiz baskılara yabancı değil ve üzüntü içindeki Spurs oyuncusuna dayanışma mesajı yayınladı.
X hesabında yazan İspanyol oyuncu, bu rolün zorluğu ve böyle bir kamuoyu önünde yaşanan başarısızlıktan sonra toparlanmak için gereken dayanıklılık hakkında düşüncelerini açıkça dile getirdi. De Gea şöyle yazdı: "Kaleci olmayan kimse bu pozisyonda oynamanın ne kadar zor olduğunu anlayamaz. Başını dik tut ve tekrar başaracaksın."
Tudor, 'garip oyun' üzerine düşüncelerini paylaşıyor
Spurs teknik direktörü Tudor, maç sonrası sorulan soruya Kinsky'nin performansı konusunda fazla durmak istemedi, ancak kalecisini kendi güvenliği için oyundan çıkardığını söyledi.
"Yorum yapmamıza gerek yok. Fazla konuşmanın sırası değil. Garip bir maçtı, çok garip bir maç. Onlara üç gol verdik. İyi başlamıştık, ama sonra üç durumda sorunlar bizi mahvetti. Çok, çok garip. Çok sıradışı. Güvenimizi yitirdik. 4-2 yapma fırsatımız vardı, sonra 5-1'e bir gol daha yedik. ... Taraftarlardan ve herkesten özür diliyoruz. Zor bir an. Her şey ters gidiyor gibi görünüyor. Küçük hatalar, bedelini ödüyoruz. Her şey, inanılmaz. Sonundaki bu durum bile, iki oyuncunun [Cristian Romero ve Joao Palhinha'nın çarpışması] — sanki her şey aleyhimize gidiyormuş gibi hissettim."
"Bu çok nadir olur. 15 yıldır antrenörlük yapıyorum ve bunu hiç yapmadım. Bunu yapmak, oyuncuyu ve takımı korumak gerekiyordu. İnanılmaz bir durum. Maçtan önce doğru bir seçimdi, şu anda Vicario üzerinde baskı var. Tony [Kinsky] iyi bir kaleci."
- Getty Images Sport
Tottenham'da kriz: Tudor uçurumun eşiğinde
Oyuncuların refahına odaklanırken, Tudor'un yönetimine ilişkin sorular gündeme gelecek. Vicario yerine deneyimsiz Kinsky'yi ilk on birde oynatmak başarısız bir kumar oldu ve teknik ekip, Madrid'de yaşanan utanç verici gecenin ardından genç kalecinin özgüvenini yeniden inşa etmekle görevlendirildi.
Tudor şu anda büyük bir krizle karşı karşıya ve Spurs taraftarları onun görevden alınmasını istiyor. Atlético'ya 5-2'lik ezici bir yenilginin ardından ve takımın Premier Lig'de 16. sırada kalmasıyla, Tottenham'daki görevi sona ermek üzere gibi görünüyor.
Reklam