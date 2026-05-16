David de Gea, Manchester United yıldızının İspanyol kalecinin ve Cristiano Ronaldo'nun önüne geçtiğini öğrenince Bruno Fernandes'e 'orta parmak hareketi' yaptı

İspanyol kaleci, Fernandes’in “Sir Matt Busby Yılın Oyuncusu” ödüllerinde kendi rekorunu kırdığı haberine çok komik bir tepki gösterdi. Manchester United’ın bu dönüm noktasını kutlayan bir görseli sosyal medyada paylaşmasının ardından De Gea, yorum bölümüne girerek eski kaptanına şakayla karışık bir “orta parmak” emojisi gönderip “Bruno” yazdı.

Gönderi kısa sürede viral oldu ve taraftarlar ikilinin şakacı tavrını alkışladı. De Gea artık Old Trafford'un bir parçası olmasa da, eski kulübündeki gelişmeleri yakından takip ettiği ve geride bıraktığı oyuncularla güçlü bir bağ kurduğu açıkça görülüyor.



