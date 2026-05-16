David de Gea, Manchester United yıldızının İspanyol kalecinin ve Cristiano Ronaldo'nun önüne geçtiğini öğrenince Bruno Fernandes'e 'orta parmak hareketi' yaptı
Rekor kıran zafere sert tepki
İspanyol kaleci, Fernandes’in “Sir Matt Busby Yılın Oyuncusu” ödüllerinde kendi rekorunu kırdığı haberine çok komik bir tepki gösterdi. Manchester United’ın bu dönüm noktasını kutlayan bir görseli sosyal medyada paylaşmasının ardından De Gea, yorum bölümüne girerek eski kaptanına şakayla karışık bir “orta parmak” emojisi gönderip “Bruno” yazdı.
Gönderi kısa sürede viral oldu ve taraftarlar ikilinin şakacı tavrını alkışladı. De Gea artık Old Trafford'un bir parçası olmasa da, eski kulübündeki gelişmeleri yakından takip ettiği ve geride bıraktığı oyuncularla güçlü bir bağ kurduğu açıkça görülüyor.
Fernandes, United efsanelerini geride bıraktı
Fernandes, taraftarların oylarıyla yapılan seçimde ezici bir üstünlüklebirinci olarak 2025-26 sezonunun prestijli ödülünü kazandı. Bu son zafer, 2020'de Old Trafford'a geldiğinden bu yana elde ettiği beşinci ödül oldu ve böylece her biri dört ödüle sahip olan De Gea ve Cristiano Ronaldo'yu bir ödül farkla geride bıraktı.
31 yaşındaki oyuncu bu sezon muhteşem bir formda ve United forması giyen en iyi yaratıcı oyunculardan biri olarak mirasını pekiştirdi. Onun üst düzey istikrarı, Michael Carrick'in geçici teknik direktör olarak atanmasının ardından Red Devils'ın sezon ortasında dramatik bir geri dönüşe imza attığı çalkantılı bir sezonda özellikle önemli oldu. United'ın kritik bir geçiş dönemini başarıyla atlatmasında sahadaki itici güç olarak öne çıkan oyuncu, takımın dönüşümünün temel taşı olmaya devam etti.
Premier Lig tarihinde bir ilke imza atmak
Bireysel ödülün sahibi belli olsa da, Fernandes sezon sona ermeden önce gözünü bir başka büyük hedefe dikmiş durumda. Manchester United kaptanı, tek bir Premier Lig sezonunda 20 asistlik kilometre taşına ulaşmak için sadece bir asist daha yapması gerekiyor; bu rekor şu anda Thierry Henry ve Kevin De Bruyne’nin ortak rekoru. Şu anda ligde 19 asistle, Nottingham Forest ve Brighton ile oynanacak iki iç saha maçı kala, Portekizli milli oyuncunun tarihe adını yazdırma ihtimali oldukça yüksek. Bu sezon, takım arkadaşlarına 124 gol fırsatı yaratarak, rakipsiz bir asist yeteneği sergiledi.
Old Trafford'un mirası güvence altına alındı
Bu zaferle Fernandes, De Gea'nın ardından kulüp tarihinde üst üste üç kez “Yılın Oyuncusu” ödülünü kazanan ikinci futbolcu oldu. Ole Gunnar Solskjaer döneminde ilk kez bu ödülü kazanan Fernandes, bugüne kadar birçok teknik direktör döneminde kulübün en güvenilir oyuncusu olduğunu kanıtladı. Son yıllarda Ronaldo ve De Gea gibi büyük isimlerin ayrılmasına rağmen, Fernandes takımın odak noktası olmaya devam etti. Son ödülü, eski takım arkadaşlarından bu süreçte birkaç şakacı hakaret almasına rağmen, United'ın efsaneleri arasındaki statüsünü daha da sağlamlaştırdı.