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Adhe Makayasa
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David de Gea, eski Man Utd yıldızı ekstra şampiyonluklara göz dikerken Premier League suçlamaları nedeniyle Manchester City'yi hedef aldı

D. de Gea
M. United
M. United - M.City
M.City
Premier Lig

David de Gea, bağımsız bir kurulun Etihad ekibini 114 mali ihlalden suçlu bulduğuna dair bomba etkisi yaratan haberlerin ardından Manchester City'ye iğneleyici bir göndermede bulundu. Eski Manchester United kalecisi, takımının ligi ikinci sırada tamamladığı sezonlara atıfta bulunarak sosyal medyada şimdi kaç lig şampiyonluğu olduğunu alaycı bir şekilde sorguladı.

  • Bağımsız kurul, mali ihlalleri onadı

    Bağımsız bir komisyonun City'yi 2009 ile 2018 arasında kendisine yöneltilen 115 mali suçlamanın 114'ünden suçlu bulmasının ardından İngiliz futbolu temelinden sarsıldı. Tarihi nitelikteki bu karar, küme düşürmeden ağır puan silme cezalarına, yüksek para cezalarından geçmişte kazanılan şampiyonlukların geri alınmasına kadar benzeri görülmemiş yaptırımların önünü açıyor. Karar, o dönemde büyük kupaları kıl payı kaçıran yurt içindeki rakipler arasında da anında büyük bir şok etkisi yarattı.

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    Eski kaleci madalya sayısını sorguladı

    Eski Manchester United bir numarası De Gea, 2023'te ayrılığına kadar Old Trafford'da ilk tercih kaleci olarak 500'den fazla maça çıktı ve tarihi kararın ardından kamuoyu önünde göndermede bulunan ilk öne çıkan isimler arasında yer aldı. Geçmiş şampiyonlukların X'teki resmi hesabı üzerindenX yeniden dağıtılması ihtimaline değinen De Gea, şu paylaşımı yaptı: "Yani...... Hadi konuşalım. O zaman ben kaç Premier League şampiyonluğu kazandım?"

  • Rakip kulüpler tazminat taleplerini değerlendiriyor

    İspanyol'un iğneleyici tepkisi, United'ın City'nin ardından ikinci sırada tamamladığı sezonlara gönderme yapıyor. Buna, 2011-12'de averajla, 2017-18'de Jose Mourinho yönetiminde ve 2020-21'de takımın başında Ole Gunnar Solskjaer varken bitirilen sezonlar da dahil.

    The Athletic'e göre, United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham Hotspur'un da aralarında bulunduğu Premier League'in önde gelen kulüpleri, kaçırılan ödül paraları ve ticari gelirler nedeniyle tazminat taleplerini değerlendirmeleri için önde gelen spor avukatlarına talimat verdi.

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    Rakipleri uzun bir hukuki sürecin sonuçları bekliyor

    Manchester City'nin, herhangi bir sportif yaptırıma ve yurt içindeki rakiplerinden gelecek tazminat davalarına itiraz etmek için tüm yasal yolları tüketmesi bekleniyor. Bu arada Premier League, ceza yaptırımlarını uygularken organizasyonun tarihini baştan yazmadan hareket etme gibi hassas bir görevle karşı karşıya. Sert hukuk mücadelesinin, nihai bir çözüme ulaşmadan önce aylarca sürmesi muhtemel.

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