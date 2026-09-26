David de Gea, eski Man Utd yıldızı ekstra şampiyonluklara göz dikerken Premier League suçlamaları nedeniyle Manchester City'yi hedef aldı

Eski Manchester United bir numarası De Gea, 2023'te ayrılığına kadar Old Trafford'da ilk tercih kaleci olarak 500'den fazla maça çıktı ve tarihi kararın ardından kamuoyu önünde göndermede bulunan ilk öne çıkan isimler arasında yer aldı. Geçmiş şampiyonlukların X'teki resmi hesabı üzerindenX yeniden dağıtılması ihtimaline değinen De Gea, şu paylaşımı yaptı: "Yani...... Hadi konuşalım. O zaman ben kaç Premier League şampiyonluğu kazandım?"