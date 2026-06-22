Fransa’nın Philadelphia Stadyumu’nda Irak ile oynayacağı ikinci Dünya Kupası maçı öncesinde basına konuşan Mbappé, geleceği ve ABD’de oynama olasılığına açık olup olmadığı konusuna değindi.

"Belki, bilmiyorum... ABD'nin kültürü bizimkinden farklı. Hırsın sınır tanımadığı bu kültürü her zaman sevmişimdir. Kariyerimin sonuna gelmeden buraya gelir miyim? Belki, bilmiyorum," diyen Mbappé, gülümseyerek sözlerine şöyle devam etti: "David [Beckham] bana bu konudan bahsediyor."







