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"David bu konuyu benimle konuşuyor" - Real Madrid ve Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappé, Beckham'ın kendisine Inter Miami'ye MLS'e transfer olması konusunda şimdiden teklifte bulunduğunu açıkladı
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'Hırsın sınır tanımadığı yer'
Fransa’nın Philadelphia Stadyumu’nda Irak ile oynayacağı ikinci Dünya Kupası maçı öncesinde basına konuşan Mbappé, geleceği ve ABD’de oynama olasılığına açık olup olmadığı konusuna değindi.
"Belki, bilmiyorum... ABD'nin kültürü bizimkinden farklı. Hırsın sınır tanımadığı bu kültürü her zaman sevmişimdir. Kariyerimin sonuna gelmeden buraya gelir miyim? Belki, bilmiyorum," diyen Mbappé, gülümseyerek sözlerine şöyle devam etti: "David [Beckham] bana bu konudan bahsediyor."
- Getty Images Sport
Hırslı Balıkçıllar
Beckham’ın küresel ünü, Inter Miami’nin dünyanın en büyük yıldızlarından bazılarının dikkatini çekmesini sağladı. İngiltere milli takım oyuncusu Marcus Rashford, Dünya Kupası hazırlıkları için “Üç Aslanlar”a katılmadan önce Inter Miami’nin antrenman tesislerinde antrenman yaptı. Ayrıca kulübün, Brezilya milli takım oyuncusu Casemiro’nun transferi konusunda anlaşmaya vardığı bildiriliyor. Casemiro, Lionel Messi, Rodrigo De Paul ve Germán Berterame’nin “Designated Players” olarak yer aldığı, halihazırda güçlü bir MLS takımına katılacak.
- AFP
Mbappé, Dünya Kupası’nda efsane olmaya aday
Mbappé, Dünya Kupası macerasına şimdiden iki golle başladı ve bu etkileyici gol sayısını daha da artırabilir. Henüz 27 yaşında olmasına rağmen, turnuvanın tüm zamanların en çok gol atan oyuncuları sıralamasında 14 golle üçüncü sırada yer alıyor.
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Şimdi ne olacak?
Fransa, Grup I’de birincilik için Norveç ile rekabet ediyor. Pazartesi günü her iki takım da galip gelirse, Cuma günü iki takımın karşı karşıya geleceği maçta grubun birinciliğini belirleyecek heyecan verici bir senaryo ortaya çıkabilir.