David Beckham ve Gary Neville, baltayı salladı! Salford City, kulübün tarihindeki en iyi sezona rağmen teknik direktörünü kovdu

Sezonun nispeten başarılı geçmesi nedeniyle Robinson’un görevden alınması pek çok kişi için sürpriz oldu. Onun yönetiminde Salford, League Two’da dördüncü olarak İngiliz futbol piramidinde tarihindeki en iyi sıralamayı elde etti. Ancak kulüp, Cambridge United’a karşı tek bir puan farkla otomatik yükselme şansını kıl payı kaçırdı; bu başarısızlık, onları play-off’ların belirsizliğine sürükledi ve sonunda bu aşamada da hedeflerine ulaşamadılar.

İki buçuk yıllık görev süresi boyunca Robinson, 132 maçı yönetti ve 60 galibiyet elde etti. Başlangıçta ligde 20. sıraya kadar düşmüş bir takımı devralmış olsa da, projeyi başarıyla istikrara kavuşturdu ve takımı yükselme yarışının iddialı takımlarından biri haline getirdi. Bununla birlikte, Ocak ayında altı maçta beş mağlubiyetlik zararlı bir seri, otomatik yükselme sıralaması için son hesaplamada pahalıya mal oldu.