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David Beckham ve Gary Neville, baltayı salladı! Salford City, kulübün tarihindeki en iyi sezona rağmen teknik direktörünü kovdu
Robinson'ın görevi, Wembley'deki talihsizliklerin ardından sona erdi
EFL’de şok dalgası yaratan bir gelişmeyle Salford City, Robinson’ın ayrıldığını doğruladı. 45 yaşındaki teknik direktör, Wembley’de oynanan League Two play-off finalinde Notts County’ye karşı alınan yıkıcı 3-0’lık yenilginin yarattığı sarsıntıyı atlatamadı; bu yenilgi, tribünlerdeki kulübün tanınmış sahiplerini gözle görülür bir şekilde hayal kırıklığına uğratmıştı.
Kulüp, kararını sosyal medya üzerinden duyurarak şu açıklamayı yaptı: “Karl Robinson, Salford City'nin baş antrenörlüğü görevinden derhal ayrılmıştır. Karl, Salford City'de geçirdiği süre boyunca profesyonellik ve dürüstlükle hareket etmiştir. Kulüp adına yorulmak bilmeden çalışmış ve hem saha içinde hem de saha dışında hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olmak için kendini tamamen adamıştır. Karl'a gelecekte her şeyin en iyisini ve başarılar diliyoruz.”
- Getty Images Sport
Rekor kıran bir sezon yetmedi
Sezonun nispeten başarılı geçmesi nedeniyle Robinson’un görevden alınması pek çok kişi için sürpriz oldu. Onun yönetiminde Salford, League Two’da dördüncü olarak İngiliz futbol piramidinde tarihindeki en iyi sıralamayı elde etti. Ancak kulüp, Cambridge United’a karşı tek bir puan farkla otomatik yükselme şansını kıl payı kaçırdı; bu başarısızlık, onları play-off’ların belirsizliğine sürükledi ve sonunda bu aşamada da hedeflerine ulaşamadılar.
İki buçuk yıllık görev süresi boyunca Robinson, 132 maçı yönetti ve 60 galibiyet elde etti. Başlangıçta ligde 20. sıraya kadar düşmüş bir takımı devralmış olsa da, projeyi başarıyla istikrara kavuşturdu ve takımı yükselme yarışının iddialı takımlarından biri haline getirdi. Bununla birlikte, Ocak ayında altı maçta beş mağlubiyetlik zararlı bir seri, otomatik yükselme sıralaması için son hesaplamada pahalıya mal oldu.
Müdürün veda sözleri
Robinson, başkentte alınan yenilginin ardından takımın performansını eleştirdi. Mağlubiyeti değerlendirirken şunları söyledi: “İnsanları hayal kırıklığına uğrattığımızı hissediyorum. Son 10 aydır kimseyi hayal kırıklığına uğrattığımızı düşünmüyorum; muhteşem bir performans sergiledik, ancak bugün sahada yerini almayan çok fazla oyuncumuz vardı. Bir sürü mazeret öne sürülebilir, ama biz daha iyi olan takıma yenildik.”
Teknik direktörün 10 ay boyunca gösterdiği "muhteşem" çaba, görevini kurtarmaya yetmedi. Beckham ve Neville, kulübün League One'a yükselmesini hızlandırmaya kararlı görünüyor ve son gün 22. sıradaki Crawley ile berabere kalmanın yarattığı hayal kırıklığı, yönetim kurulunda hâlâ taze gibi görünüyor.
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Ammies için bundan sonra ne olacak?
Salford, artık play-off yarışmacısı olmakla şampiyon olmak arasındaki uçurumu kapatabilecek yeni bir baş antrenör arayışına başlamalıdır. 2019’da National League’den yükselmesinin ardından yıllarca League Two’da orta sıralarda yer alan kulübün sahipleri, son adımı atmak için liderlikte bir değişikliğin gerekli olduğunu açıkça hissediyor.
Sezon öncesi hazırlıklar yaklaşırken, kulübü takip eden yoğun medya ilgisiyle başa çıkabilecek bir halef bulma baskısı Class of '92'nin omuzlarında. Robinson'ın ayrılışı istikrarlı bir dönemin sonunu işaret ediyor, ancak Beckham ve Neville için Moor Lane ekibine dair uzun vadeli hedeflerini ancak bir üst lige yükselme gerçekleştirebilir.