Dünya Kupası yaklaşırken, Tuchel üzerinde turnuvayı kazanabilecek bir kadro oluşturma baskısı artıyor. Ben White’ın kadroya geri çağrıldığı son kadroda Alexander-Arnold’un yer almaması, Tuchel’in planlarındaki rolüne dair soru işaretleri yarattı. Ancak Beckham, kapının henüz kapanmadığını düşünüyor. "Trent'i kadroya alır mıydım? Trent gibi birini kadroya almamak benim için çok zor olurdu" diye itiraf etti. "Ama Thomas, sanırım bu sabah okuduğum bir haberde, şu anda kendisinden önde olan başka oyuncular olduğunu söyledi. Ancak 'şu anda' dedi, yani bu durum değişebilir. Sanırım sen de söyledin, bu akşam [Cuma] kadroda yer almayabilecek diğer oyuncuların oynadığını görebiliriz, yani bilemezsin. Final kadrosunun belirlenmesi çok yaklaştı, ama yine de Thomas'ın muhtemelen Trent'i de değerlendirmeye devam ettiğini düşünüyorum."