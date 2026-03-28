David Beckham, Trent Alexander-Arnold'un son İngiltere kadrosuna girememesine tepki gösterdi ve Real Madrid yıldızını Dünya Kupası'na götürüp götürmeyeceğini açıkladı
Alexander-Arnold, İngiltere kadrosuna alınmadı
Geçen yaz Real Madrid'e transfer olan Alexander-Arnold, dünyanın en iyi sağ beklerinden biri olarak görülüyor; bu nedenle, bu kadar geniş bir Three Lions kadrosunda yer almaması özellikle dikkat çekiyor. 27 yaşındaki oyuncu, hücum performansı ile savunmadaki istikrarı arasındaki algılanan dengesizlik nedeniyle milli takım kadrosunda tartışmalı bir figür olmaya devam ediyor. Beckham, Alexander-Arnold'a destek vererek, eski Liverpool oyuncusunun Tuchel'i ikna etmekte zorlanmasına rağmen eşsiz bir yetenek olmaya devam ettiğini vurguladı.
Beckham, Real Madrid'in yıldızını destekliyor
talkSPORT’a konuşan Beckham, nihai kararın kendi omuzlarında olmamasına sevindiğini belirtse de, bu tartışma konusundaki tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. “İşte bu yüzden İngiltere milli takımının teknik direktörü değilim; çünkü bu tür kararları vermek zorunda değilim. Ama Trent’in büyük bir hayranıyım. 'O, [hücumda] olduğu kadar savunmada iyi değil' diye pek çok kez duydum. Eh, bazen bunu kabul etmek zorundasınız. Roberto Carlos inanılmaz bir savunmacıydı, ama aynı zamanda hücumda da inanılmazdı," diye açıkladı eski Three Lions kaptanı.
Tuchel'in Dünya Kupası kadro seçimi konusunda yaşadığı ikilemler
Dünya Kupası yaklaşırken, Tuchel üzerinde turnuvayı kazanabilecek bir kadro oluşturma baskısı artıyor. Ben White’ın kadroya geri çağrıldığı son kadroda Alexander-Arnold’un yer almaması, Tuchel’in planlarındaki rolüne dair soru işaretleri yarattı. Ancak Beckham, kapının henüz kapanmadığını düşünüyor. "Trent'i kadroya alır mıydım? Trent gibi birini kadroya almamak benim için çok zor olurdu" diye itiraf etti. "Ama Thomas, sanırım bu sabah okuduğum bir haberde, şu anda kendisinden önde olan başka oyuncular olduğunu söyledi. Ancak 'şu anda' dedi, yani bu durum değişebilir. Sanırım sen de söyledin, bu akşam [Cuma] kadroda yer almayabilecek diğer oyuncuların oynadığını görebiliriz, yani bilemezsin. Final kadrosunun belirlenmesi çok yaklaştı, ama yine de Thomas'ın muhtemelen Trent'i de değerlendirmeye devam ettiğini düşünüyorum."
Mevcut İngiltere kadrosuna duyulan güven
Tuchel'in yönetiminde İngiltere, bu yaz kupayı kaldıracak favoriler arasında yer alıyor. Beckham, kaptan Harry Kane'in önderlik ettiği kadrodaki gençlik ve tecrübenin dengesi nedeniyle Üç Aslanlar'ın şansları konusunda iyimser. "Dürüst olmak gerekirse, bence olabileceğimiz en iyi konumdayız. Bence çok genç ve yetenekli bir kadromuz var ve muhtemelen hayatının en iyi formunda olan Harry (Kane) gibi harika bir kaptanımız var. Açıkçası o harika bir lider ve bence Thomas kadroyu seçerken ve yönetirken çok titiz davranıyor," diye açıkladı Inter Miami'nin ortak sahibi.