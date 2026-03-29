David Beckham, Michael Carrick'in Manchester United'ın son on yılda sahip olduğu en iyi teknik direktör olduğunu öne sürüyor

talkSPORT'a konuşan Beckham, geçici teknik direktörün inanılmaz bir iş çıkardığına inanıyor. Takımın gösterdiği yükselişle ilgili soruya yanıt olarak şunları söyledi: "Evet, itiraf etmeliyim ki, dürüst olmak gerekirse son birkaç ay, son 10 yıla kıyasla çok daha rahat geçti. O dönem oldukça zorluydu. Ama bence Michael deneyimli birisi. Bence onda bir sakinlik var ve bunu kulübe de taşıdı. Kulübü tanıyor. Oyuncuları tanıyor. Man United'ın nasıl oynadığını ve nasıl oynaması gerektiğini biliyor."

Şu anda MLS franchise'ı Inter Miami'nin ortak sahibi olan United efsanesi, şunları ekledi: "Michael'ı her zaman bir teknik direktör olarak sevmişimdir. Ona baktığınızda, bir sakinlik var. Saha kenarında, şık demek istemiyorum çünkü bunun doğru bir ifade olduğundan emin değilim, ama davranışlarında bir zarafet var; ister kutlama şekli olsun, ister sinirlenme şekli olsun. Biliyorsunuz, tüm bunlar bir teknik direktörde önemli özelliklerdir. Ve bence takımı ele alış şekli ve takımı bir araya getirme şekli inanılmazdı. Bir United taraftarı olarak, bence tam da ihtiyacımız olan şey buydu."