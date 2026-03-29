David Beckham, Michael Carrick'in Manchester United'ın son on yılda sahip olduğu en iyi teknik direktör olduğunu öne sürüyor
Carrick, Manchester United'ın sezonunu baştan aşağı değiştiriyor
Carrick, 13 Ocak'ta Ruben Amorim'in yerine geçmesinden bu yana takımda olağanüstü bir dönüşüm sağladı. Görevde olduğu 75 gün boyunca 44 yaşındaki teknik direktör, 10 Premier Lig maçına çıktı; bu maçlarda yedi galibiyet, iki beraberlik elde ederken sadece bir kez mağlup oldu. Kulüp, onun yönetiminde maç başına ortalama 2,30 puan topladı. Bu performans, Amorim'in görev süresiyle keskin bir tezat oluşturuyor; Portekizli teknik direktör, görevden alınmadan önce bu sezon 20 lig maçına çıktı ve 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sadece 31 puan topladı.
Beckham, Old Trafford'un sakinleştirici etkisini övüyor
talkSPORT'a konuşan Beckham, geçici teknik direktörün inanılmaz bir iş çıkardığına inanıyor. Takımın gösterdiği yükselişle ilgili soruya yanıt olarak şunları söyledi: "Evet, itiraf etmeliyim ki, dürüst olmak gerekirse son birkaç ay, son 10 yıla kıyasla çok daha rahat geçti. O dönem oldukça zorluydu. Ama bence Michael deneyimli birisi. Bence onda bir sakinlik var ve bunu kulübe de taşıdı. Kulübü tanıyor. Oyuncuları tanıyor. Man United'ın nasıl oynadığını ve nasıl oynaması gerektiğini biliyor."
Şu anda MLS franchise'ı Inter Miami'nin ortak sahibi olan United efsanesi, şunları ekledi: "Michael'ı her zaman bir teknik direktör olarak sevmişimdir. Ona baktığınızda, bir sakinlik var. Saha kenarında, şık demek istemiyorum çünkü bunun doğru bir ifade olduğundan emin değilim, ama davranışlarında bir zarafet var; ister kutlama şekli olsun, ister sinirlenme şekli olsun. Biliyorsunuz, tüm bunlar bir teknik direktörde önemli özelliklerdir. Ve bence takımı ele alış şekli ve takımı bir araya getirme şekli inanılmazdı. Bir United taraftarı olarak, bence tam da ihtiyacımız olan şey buydu."
Rooney, kalıcı teknik direktörlük sözleşmesi talep ediyor
Wayne Rooney de yeni teknik direktör arayışının artık sona ermesi gerektiğine aynı derecede ikna olmuş durumda. Efsanevi eski United forveti, eski takım arkadaşının bu görevi kalıcı olarak alıp almayacağı konusunda hiçbir şüphe olmaması gerektiğini düşünüyor. Rooney, BBC’ye şunları söyledi: “%100 bu görevi almalı. Bunu daha önce de söylemiştim. Michael Carrick’in başına bu geleceğini biliyordum. Onu çok iyi tanıyorum. Karakterini, kişiliğini biliyorum. Sakin bir kafaya ihtiyaç vardı, ama burayı ve oyuncuları tanıyan birine de sevgiye ihtiyaç vardı, ve o da onlara bunu verdi. Oyuncuların daha kaliteli, takım olarak daha uyumlu oynadığını gördük, ve çok güçlü bir takım gibi görünüyorlar. Bana göre, neden değişiklik yapasınız ki?"
Manchester United'ı önemli maçlar bekliyor
Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantilemek için verdiği mücadelede, önündeki yedi kritik Premier Lig maçıyla karşı karşıya. Kırmızı Şeytanlar, 13 Nisan'da Leeds United'ı ağırlayarak sahalara dönecek ve ardından 18 Nisan'da Chelsea deplasmanına çıkacak. 27 Nisan'da Brentford ile evinde oynayacağı maçın ardından, 3 Mayıs'ta Old Trafford'da beşinci sıradaki Liverpool ile büyük bir hesaplaşma yaşanacak. Carrick, daha sonra 9 Mayıs'ta Sunderland deplasmanına ve 17 Mayıs'ta Nottingham Forest ile evinde oynayacağı maça takımını götürecek, ardından 24 Mayıs'ta Brighton deplasmanında sezonu tamamlayacak.