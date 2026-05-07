David Beckham, Luis Enrique'nin kulüpteki ilk yılında PSG antrenman sahasında "her gece" uyuduğunu açıkladı
Luis Enrique'nin Paris ekibine olan takıntılı bağlılığı
CBS'nin "Beckham and Friends Live" programında konuşan Beckham, Enrique'nin yılmaz yaklaşımına ışık tutan PSG yönetimi ile yaptığı bir görüşmeyi ayrıntılı olarak anlattı. Eski Barcelona teknik direktörü, Fransız başkentindeki kültürü dönüştürerek bireysel süperstarların hakim olduğu dönemden daha uyumlu ve çalışkan bir takıma doğru bir dönüşüm sağladı.
Beckham, "PSG'nin başkanı Nasser [Al-Khelaifi] ile konuştum ve o, Luis Enrique'nin ilk yılında neredeyse her gece yeni antrenman tesisinde uyuduğunu, takımın nasıl görünmesini istediğini, nasıl oynamasını istediğini, kimi istediğini, nereye gideceğimizi ve geleceğin nasıl olacağını üzerinde çalıştığını söyledi" diye açıkladı. "Başkan Nasser, daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi."
Galacticos döneminin ötesinde bir takım oluşturmak
PSG, yıllardır Neymar, Kylian Mbappé ve Lionel Messi'den oluşan hücum hattı başta olmak üzere yıldız isimleri kadrosuna katarak Avrupa'yı fethetmeye çalıştı, ancak kulüp çoğu zaman Şampiyonlar Ligi son 16 turunu geçemedi. Luis Enrique'nin yönetiminde odak noktası, takım ruhu ve taktiksel disipline kaydı ve bu sayede takım, arka arkaya iki kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.
Beckham, bu kültürel değişimin kasıtlı olduğunu ve teknik direktörün bunu büyük emeklerle başardığını belirtti. "Luis Enrique son birkaç yıldır takımı bu şekilde inşa etti ve çok uyumlu bir takım oluşturdu," diye ekledi Beckham. "Çalışma etiği ve takımından bekledikleri açısından, hepsinin aynı seviyede olmasını, hepsinin aynı şeyi istemesini ve bu genç oyuncuları yetiştirmesini istiyor. Ama aynı zamanda sadece koşup durmayacak oyuncular da istiyor ve elinde de bu var, bunu başardı."
Bayern Münih'i mağlup eden olgun bir performans
Çarşamba gecesi, PSG’nin Bayern Münih’i yarı final toplam skoruyla 6-5 yenerek finale yükselmesiyle Luis Enrique’nin emeklerinin meyveleri tam anlamıyla ortaya çıktı. Uzatma dakikalarında Harry Kane’in attığı golün yarattığı son dakika heyecanı bir yana, Ousmane Dembélé’nin erken golü, ilk maçı kendi sahasında 5-4 kazanan Parislilerin Allianz Arena’daki rövanş maçını 1-1 berabere bitirmesini sağladı.
Takım, bireysel yeteneklere güvenmek yerine Alman devini etkisiz hale getirdi ve daha önce eksik olan taktiksel sofistike bir oyunla, yüksek baskı altındaki Avrupa maçlarını yönetebildiğini bir kez daha kanıtladı.
Tarihi bir şekilde üst üste iki Avrupa şampiyonluğu peşinde
Geçen sezon finalde Inter'i 5-0 mağlup ederek nihayet ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan PSG, artık seçkin kulüpler arasına katılmanın eşiğinde. Yaklaşan 2025-26 finalinde Arsenal'i yenmeleri halinde, Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid'den sonra şampiyonluğunu başarıyla koruyan ikinci kulüp olacaklar.