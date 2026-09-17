Tarihi zaferin ardından konuşan Inter Miami ortak sahibi Beckham, yıldız oyuncusuna övgüler yağdırmakta gecikmedi. İngiltere'nin eski kaptanı, Messi'nin eşi benzeri görülmemiş uzun kariyeri ve istikrarlı üstün performansının onu bu yılın Ballon d'Or'u için tartışmasız favori yaptığında ısrar etti.

"Onun böyle şeyler yaptığını gördüğünüzde, yaşadığı Dünya Kupası'nı gördüğünüzde, 39 yaşında bunu yapan ve bunu o seviyede yapan başka kimse yok," dedi Beckham. "Ballon d'Or için değerlendirilmeyi hak ediyor. Bana göre onu kazanmalı."

Galibiyeti perçinlemek için Messi'nin kusursuz servisinden yararlanan Casemiro da Beckham'ın görüşlerini yineledi. Real Madrid ve Manchester United'ın eski orta saha oyuncusu, taraftarlara forvetin sıra dışı kariyerinin son demlerinin kıymetini bilmeleri çağrısında bulundu.

"Bunun tadını çıkarmalıyız çünkü bunun ne kadar daha süreceğini bilmiyoruz," dedi Casemiro. "Futbol için yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri inanılmaz. Hâlâ en iyisi. Bunu Dünya Kupası'nda kanıtladı ve MLS'te de kanıtlamaya devam ediyor."



