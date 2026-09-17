AFP
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David Beckham, Inter Miami yıldızının Campeones Cup galibiyetinde tarihi gol barajına ulaşmasının ardından Lionel Messi’nin DOKUZUNCU Ballon d’Or’u kazanmasını destekledi
Messi, Inter Miami formasıyla 100. gole ulaştı
Messi, çarşamba akşamı Inter Miami tarihine adını bir kez daha yazdırdı ve Balıkçıllar formasıyla 100. golünü kaydetti. Arjantinli maestro, Nu Stadyumu'nda Cruz Azul'a karşı 2-0 kazanılan Campeones Cup maçında skoru 24. dakikada açtı; Luis Suarez'in isabetli ortasını kafayla ağlara gönderdi.
39 yaşındaki forvet bununla yetinmedi ve ABD ile Meksika kupa kazananlarını karşı karşıya getiren mücadelenin son bölümünde bu kez asist yaptı. Messi, 81. dakikada kullandığı kornerde topu Casemiro'yla buluşturdu; Casemiro'nun ağlara gönderdiği top, Miami'ye kulüp tarihindeki ilk Campeones Cup zaferini getirdi.
Onun son ustalık gösterisi, uluslararası arenada buruk geçen bir yazın hemen ardından geldi. Messi bu süreçte Arjantin'i 2026 Dünya Kupası finaline taşıdı; sekiz gol ve dört asistlik katkı yaptı ancak finalde İspanya'ya yürek burkan bir yenilgi yaşadı.
- Getty Images Sport
Beckham'dan Ballon d'Or çağrısı
Tarihi zaferin ardından konuşan Inter Miami ortak sahibi Beckham, yıldız oyuncusuna övgüler yağdırmakta gecikmedi. İngiltere'nin eski kaptanı, Messi'nin eşi benzeri görülmemiş uzun kariyeri ve istikrarlı üstün performansının onu bu yılın Ballon d'Or'u için tartışmasız favori yaptığında ısrar etti.
"Onun böyle şeyler yaptığını gördüğünüzde, yaşadığı Dünya Kupası'nı gördüğünüzde, 39 yaşında bunu yapan ve bunu o seviyede yapan başka kimse yok," dedi Beckham. "Ballon d'Or için değerlendirilmeyi hak ediyor. Bana göre onu kazanmalı."
Galibiyeti perçinlemek için Messi'nin kusursuz servisinden yararlanan Casemiro da Beckham'ın görüşlerini yineledi. Real Madrid ve Manchester United'ın eski orta saha oyuncusu, taraftarlara forvetin sıra dışı kariyerinin son demlerinin kıymetini bilmeleri çağrısında bulundu.
"Bunun tadını çıkarmalıyız çünkü bunun ne kadar daha süreceğini bilmiyoruz," dedi Casemiro. "Futbol için yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri inanılmaz. Hâlâ en iyisi. Bunu Dünya Kupası'nda kanıtladı ve MLS'te de kanıtlamaya devam ediyor."
Prestijli ödül için kıyasıya rekabet
Olası dokuzuncu Ballon d'Or, Messi'nin 1956'da France Football tarafından oluşturulan bu ödülün tarihindeki en çok ödül kazanan oyuncu olarak mirasını daha da pekiştirecek. 2026 ödülü için belirlenen 30 kişilik kısa listede, İngiltere'nin Dünya Kupası yıldızları Harry Kane ve Jude Bellingham'ın yanı sıra Real Madrid forvetleri Kylian Mbappe ve Vinicius Jr. da dahil olmak üzere çok sayıda elit yetenek yer alıyor.
İspanya'dan altı Dünya Kupası şampiyonu ve Paris Saint-Germain'den dokuz aday da dahil olmak üzere Avrupa'nın önde gelen yıldızlarından gelen güçlü rekabete rağmen, Messi'nin turnuvadaki altın serisi onu tartışmaların merkezinde tutuyor. Tecrübeli oyun kurucu artık Dünya Kupası'nda 21 gole sahip ve tüm zamanlar listesinde Mbappe'nin arkasında ikinci sırada yer alırken, asistlerde ise açık ara rekoru elinde bulunduruyor.
Arjantinlinin yurt içindeki formu da aynı derecede yıkıcı oldu ve Inter Miami'nin baskın bir güç olarak kalmasını sağladı. 100 gol barajına ulaşması, ABD'ye gelişinden bu yana yarattığı dönüştürücü etkiyi ortaya koyuyor.
- Getty Images Sport
Arjantinli oyuncunun ülke içindeki odağı
Messi artık dikkatini yeniden yurt içi görevlere çevirecek; Inter Miami, Campeones Cup zaferinin üzerine koymayı hedefliyor. Tecrübeli forvet, babası Jorge'nin kısa süre önce vefat etmesinin ardından spordaki geleceğini düşündüğünü kabul ederken, her maçı MLS ekibi için ayrı bir önem taşıyor.
Futbol dünyası 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek 70. yıl Ballon d'Or törenini beklerken, Messi'nin öncelikli odağı kulüp düzeyindeki çarpıcı formunu korumak olmaya devam ediyor. Ağustosta milli futboldan emekli olmasının ardından, sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldız artık tüm odağını sezonu güçlü bir şekilde tamamlamaya verebilir.
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