David Beckham, eski LA Galaxy yıldızı Lionel Messi ve MLS Kupası şampiyonu Inter Miami’yi yeni bir döneme taşırken, “ABD’de futbolu yeniden değiştirmesi” nedeniyle Ronaldo’dan övgü aldı

Inter Miami'nin "Nu Stadium"unu açmasıyla Florida'da her şey mükemmel bir uyum içindeydi; bu olay, kurulduğu günden beri manşetleri süsleyen kulüp için önemli bir dönüm noktası oldu. Törene katılan önemli isimler arasında eski Real Madrid "Galactico"su Ronaldo da vardı; Ronaldo, eski takım arkadaşı Beckham ile samimi anlar yaşarken görüldü.

"O Fenomeno"nun varlığı, Inter Miami projesinin küresel önemini vurguladı. MLS Kupası'nın son şampiyonu olan kulüp, iddialı bir genişleme projesinden Kuzey Amerika futbolunun tartışmasız merkezine dönüştü.