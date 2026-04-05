Getty Images Sport
Çeviri:
David Beckham, eski LA Galaxy yıldızı Lionel Messi ve MLS Kupası şampiyonu Inter Miami’yi yeni bir döneme taşırken, “ABD’de futbolu yeniden değiştirmesi” nedeniyle Ronaldo’dan övgü aldı
Güney Florida'da efsanevi bir buluşma
Inter Miami'nin "Nu Stadium"unu açmasıyla Florida'da her şey mükemmel bir uyum içindeydi; bu olay, kurulduğu günden beri manşetleri süsleyen kulüp için önemli bir dönüm noktası oldu. Törene katılan önemli isimler arasında eski Real Madrid "Galactico"su Ronaldo da vardı; Ronaldo, eski takım arkadaşı Beckham ile samimi anlar yaşarken görüldü.
"O Fenomeno"nun varlığı, Inter Miami projesinin küresel önemini vurguladı. MLS Kupası'nın son şampiyonu olan kulüp, iddialı bir genişleme projesinden Kuzey Amerika futbolunun tartışmasız merkezine dönüştü.
Ronaldo'nun Söyledikleri
Ronaldo, Miami taraftarlarının yarattığı atmosfer ve altyapıdan oldukça etkilendiğini belirtti ve arkadaşının yeni stadyumun inşasıyla ABD'de futbolu yeniden dönüştürmeyi başardığını vurguladı.
Brezilyalı efsane, Beckham ile çekilmiş bir fotoğrafını şu notla paylaştı: "20 yıl önce, futboldan daha büyük hayaller kurmaya cesaret ettin. Bugün ise yeni bir dönemin kapılarını açıyorsun.
Vizyonunu mirasa dönüştürmeni ve ABD'de futbolu yeniden değiştirmeni görmekten gurur duyuyorum. Tebrikler kardeşim, seninle gurur duyuyorum!"
- Getty Images Sport
Messi sahnenin merkezinde
Takım yöneticileri ve efsaneler VIP localarından maçı izlerken, Lionel Messi sahadaki heyecanın tribünlerdeki ihtişamla eşdeğer olmasını sağladı. Tam bir masal gibi, Arjantinli usta yeni stadyumdaki açılış maçında beklentileri boşa çıkarmadı. Messi, kendine özgü bir an yaratarak Miami için beraberlik golünü attığında stadyum coşkuya boğuldu ve yeni evlerindeki ilk maçın onun parlak performansıyla anılmasına vesile oldu.
- Getty Images Sport
Beckham’ın hayali gerçeğe dönüşüyor
Beckham için Nu Stadium’un açılışı, siyasi ve lojistik engellerle dolu on yıllık bir yolculuğun doruk noktasını temsil ediyor. Eski İngiltere kaptanı, amacının dünya futbolunun en iyileriyle rekabet edebilecek küresel bir marka yaratmak olduğunu her zaman vurgulamıştı. Arjantinli efsane Messi’yi kadrosuna katarak ve dünya standartlarında bir tesis inşa ederek Beckham, MLS franchise’ı satın alma opsiyonunu ilk kez kullandığında verdiği sözleri yerine getirmiş oldu.