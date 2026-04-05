Inter Miami CF v Austin FC
David Beckham, eski LA Galaxy yıldızı Lionel Messi ve MLS Kupası şampiyonu Inter Miami’yi yeni bir döneme taşırken, “ABD’de futbolu yeniden değiştirmesi” nedeniyle Ronaldo’dan övgü aldı

Inter Miami'nin ortak sahibi David Beckham, uzun süredir Kuzey Amerika'daki futbol dünyasını dönüştürmesiyle tanınıyor; ancak son başarısı, futbol tarihinin en büyük isimlerinden birinden büyük övgüler aldı. Brezilyalı efsane Ronaldo, Herons'un kalıcı stadyumuna resmi olarak taşınmasıyla birlikte takımın yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık etmek üzere maçı izledi.

  • Güney Florida'da efsanevi bir buluşma

    Inter Miami'nin "Nu Stadium"unu açmasıyla Florida'da her şey mükemmel bir uyum içindeydi; bu olay, kurulduğu günden beri manşetleri süsleyen kulüp için önemli bir dönüm noktası oldu. Törene katılan önemli isimler arasında eski Real Madrid "Galactico"su Ronaldo da vardı; Ronaldo, eski takım arkadaşı Beckham ile samimi anlar yaşarken görüldü.

    "O Fenomeno"nun varlığı, Inter Miami projesinin küresel önemini vurguladı. MLS Kupası'nın son şampiyonu olan kulüp, iddialı bir genişleme projesinden Kuzey Amerika futbolunun tartışmasız merkezine dönüştü.

  • Ronaldo'nun Söyledikleri

    Ronaldo, Miami taraftarlarının yarattığı atmosfer ve altyapıdan oldukça etkilendiğini belirtti ve arkadaşının yeni stadyumun inşasıyla ABD'de futbolu yeniden dönüştürmeyi başardığını vurguladı.

    Brezilyalı efsane, Beckham ile çekilmiş bir fotoğrafını şu notla paylaştı: "20 yıl önce, futboldan daha büyük hayaller kurmaya cesaret ettin. Bugün ise yeni bir dönemin kapılarını açıyorsun.

    Vizyonunu mirasa dönüştürmeni ve ABD'de futbolu yeniden değiştirmeni görmekten gurur duyuyorum. Tebrikler kardeşim, seninle gurur duyuyorum!"



    Messi sahnenin merkezinde

    Takım yöneticileri ve efsaneler VIP localarından maçı izlerken, Lionel Messi sahadaki heyecanın tribünlerdeki ihtişamla eşdeğer olmasını sağladı. Tam bir masal gibi, Arjantinli usta yeni stadyumdaki açılış maçında beklentileri boşa çıkarmadı. Messi, kendine özgü bir an yaratarak Miami için beraberlik golünü attığında stadyum coşkuya boğuldu ve yeni evlerindeki ilk maçın onun parlak performansıyla anılmasına vesile oldu.

    Beckham’ın hayali gerçeğe dönüşüyor

    Beckham için Nu Stadium’un açılışı, siyasi ve lojistik engellerle dolu on yıllık bir yolculuğun doruk noktasını temsil ediyor. Eski İngiltere kaptanı, amacının dünya futbolunun en iyileriyle rekabet edebilecek küresel bir marka yaratmak olduğunu her zaman vurgulamıştı. Arjantinli efsane Messi’yi kadrosuna katarak ve dünya standartlarında bir tesis inşa ederek Beckham, MLS franchise’ı satın alma opsiyonunu ilk kez kullandığında verdiği sözleri yerine getirmiş oldu.

