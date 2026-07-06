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David Beckham, eski İngiltere kaptanına acı verici Dünya Kupası anıları yaşatan bir “eski dost”la karşılaştı
Miami’de yeniden alevlenen efsanevi rekabet
28 yıl önce imkânsız gibi görünen bir anda, Beckham ve Simeone sıcak bir kucaklaşmayı paylaşırken fotoğraflandı. Eski İngiltere kaptanı, bu karşılaşmayı sosyal medyada paylaşarak, şu anda Atlético Madrid’in teknik direktörlüğünü yapan Simeone ile çekilmiş bir fotoğrafın altına “Miami’de eski bir dostla karşılaştım...” yazısını ekledi.
Bu buluşma, Arjantin’in Miami’de Cape Verde ile oynadığı maç sırasında gerçekleşti. Miami, Beckham’ın MLS takımı Inter Miami’yi kurmasından bu yana onun profesyonel futbol hayatının merkezi haline gelmişti. Her ne kadar ikili şu anda çok iyi anlaşıyor olsa da, ikisini bir arada görmek kaçınılmaz olarak 1998 Dünya Kupası’nı ve Beckham’ın kariyerinin başlarında belirleyici rol oynayan o anı hatırlatıyor.
- AFP
Saint-Étienne’deki o meşhur gece
Bu iki efsane arasındaki hikâye, İngiltere ile Arjantin’in yüksek riskli bir karşılaşmada karşı karşıya geldiği 1998 Fransa Dünya Kupası çeyrek finaline kadar uzanıyor. Skor 2-2’deyken, Beckham faul gördükten sonra Simeone’ye öfkeyle tekme attığı için oyundan atıldı. Arjantinli orta saha oyuncusu, Netflix’te yayınlanan “Beckham” belgeselinde, hakemin müdahale etmesini sağlamak için teması abarttığını itiraf etti.
İngiltere sonunda penaltı atışlarında turnuvadan elendi ve Beckham, elenmelerden büyük ölçüde kendisini sorumlu tutan ülkesine döndü. Aylarca hem taraftarların hem de medyanın yoğun eleştirilerine ve sert sözlerine maruz kaldı, ancak bir yıl sonra Manchester United’ın tarihi bir üçlü kupayı kazanmasına yardımcı olarak itibarını yeniden kazandı.
Kefaret ve saygı
1998’deki olay, Beckham’ı bir süreliğine ulusal bir kötü adam haline getirmiş olsa da, o sahadaki performanslarıyla eleştirenleri susturmayı başardı. Sir Alex Ferguson, yıldız orta saha oyuncusunu meşhur bir şekilde korudu ve Old Trafford’da bir “kuşatma zihniyeti” oluşturdu; bu zihniyet sayesinde United, 1999’da Şampiyonlar Ligi zaferine giden yolda Simeone’nin Inter Milan’ını mağlup etmeyi başardı.
Oyunculuk kariyerleri boyunca aralarında süren rekabetçi gerilime rağmen, her iki isim de son yıllarda sık sık birbirlerine duydukları saygıdan bahsetmiştir. Simeone, Atlético'da dünyanın en başarılı teknik direktörlerinden biri haline gelirken, Beckham ise kulüp sahipliğine geçiş yapmış ve kısa süre önce Lionel Messi'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne getirmiştir.
- AFP
ABD’de yeni bir sayfa
Florida’daki bu buluşma, Saint-Étienne’deki o dramatik geceden bu yana ne kadar zaman geçtiğini hatırlatıyor. Her iki isim de artık futbol dünyasının kıdemli isimleri olarak, sahadan ziyade saha kenarından ve yönetim kurulundan spora etki ediyorlar. İkiliyi gösteren fotoğraf, oyunculuk günlerinden kalma herhangi bir husumetin çoktan ortadan kalktığını gösteriyor.
Hem Beckham hem de Simeone şu anda Dünya Kupası’nda daha mutlu anlar yaşıyor. İngiltere, turnuvanın üç ev sahibi ülkesinden biri olan Meksika’yı 3-2’lik heyecan verici bir galibiyetle mağlup ederek çeyrek finale yükselirken, Arjantin ise tecrübeli yıldız Mohamed Salah’ın liderliğindeki hırslı Mısır takımıyla oynayacağı zorlu eleme maçı için hazırlanıyor.
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