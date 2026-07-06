David Beckham, eski İngiltere kaptanına acı verici Dünya Kupası anıları yaşatan bir “eski dost”la karşılaştı

28 yıl önce imkânsız gibi görünen bir anda, Beckham ve Simeone sıcak bir kucaklaşmayı paylaşırken fotoğraflandı. Eski İngiltere kaptanı, bu karşılaşmayı sosyal medyada paylaşarak, şu anda Atlético Madrid’in teknik direktörlüğünü yapan Simeone ile çekilmiş bir fotoğrafın altına “Miami’de eski bir dostla karşılaştım...” yazısını ekledi.

Bu buluşma, Arjantin’in Miami’de Cape Verde ile oynadığı maç sırasında gerçekleşti. Miami, Beckham’ın MLS takımı Inter Miami’yi kurmasından bu yana onun profesyonel futbol hayatının merkezi haline gelmişti. Her ne kadar ikili şu anda çok iyi anlaşıyor olsa da, ikisini bir arada görmek kaçınılmaz olarak 1998 Dünya Kupası’nı ve Beckham’ın kariyerinin başlarında belirleyici rol oynayan o anı hatırlatıyor.



