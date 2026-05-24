Real Madrid Twitter
Çeviri:
David Alaba ve Dani Carvajal'ın duygusal vedası sırasında gözyaşlarına boğulurken, Real Madrid taraftarları sandalyeleri havaya kaldırdı
Bernabeu, kulübün iki sevilen oyuncusuna veda ediyor
Real Madrid taraftarları, Alaba'nın kulüpteki son maçında Athletic Club'ı 4-2 yendikleri karşılaşmada ona duygusal bir veda düzenledi. Avusturyalı savunma oyuncusu 68. dakikada oyundan çıkarken, taraftarlar 2022'de Madrid'in Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleştirdiği dramatik geri dönüş sırasında yaptığı ünlü sevinç hareketine atıfta bulunarak başlarının üzerine sandalyeler kaldırdı.
- Getty Images Sport
Alaba, duygusal vedasını değerlendiriyor
Son sezonlarda ciddi sakatlık sorunları yaşayan Alaba, sahadan ayrılırken gözle görülür bir şekilde duygulanmıştı. Defans oyuncusu, Madrid’deki kariyerine son verdikten sonra kulübe, personele, takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür etti. Maçın ardından RMTV’ye konuşan Alaba, taraftarların kendisine gösterdiği sevginin ardından duygularını tarif etmenin zor olduğunu itiraf etti.
"Fazla hazırlık yapmadım, o yüzden çok kısa tutacağım" dedi. "Utangaç biriyim ama her şey için çok teşekkür ederim. Cidden, her şey için çok teşekkür ederim. Sizinle geçirdiğim bu beş yılı çok keyif aldım. Sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Birlikte birçok başarıya imza attık."
"Özellikle, kariyerimin çok zor bir döneminde, dizimdeki sakatlık sırasında benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Ama siz her zaman benim yanımdaydınız ve bunun için çok teşekkür ederim. Gerçekten, kulübe ve her zaman kalbimde olacak olan sizlere teşekkür ederim. Bir efsaneyi ve inanılmaz bir insanı kutlayalım. Dani Carvajal!"
Real Madrid'de bir dönemin sonu
Carvajal, kulüp tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biri olduğu bu kulüpten ayrılışını düşünürken gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Sağ bek, Real Madrid tarihinin en parlak dönemlerinden birinin yazılmasına katkıda bulunan oyunculara ve teknik kadroya şükranlarını sundu.
"İyi akşamlar, Madridistas. Konuşmak benim için kolay değil çünkü bana verdiğiniz bu muhteşem vedaya çok duygulanıyorum," diye itiraf etti Carvajal. "Öncelikle başkanımız Florentino Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Beni Almanya'dan geri getiren oydu. Onunla birlikte büyüdüm ve birlikte pek çok Şampiyonlar Ligi kazandık, ancak bir şeyi özellikle vurgulamak gerekirse, o kanatta ciddi bir diz sakatlığı geçirdikten 24 saat bile geçmeden sözleşmemi uzatmakta tereddüt etmedi. Bu yüzden size en içten teşekkürlerimi sunuyorum."
"Ardından, tüm takım arkadaşlarıma, Real Madrid'in şu anki oyuncularına teşekkür etmek istiyorum. Kolay iki sezon geçirmedik, ama eminim ki tekrar kazanacağız. Burası Real Madrid ve tarihimizin bize öğrettiği gibi yeniden yükselmeliyiz. Yaşadığımız bu altın çağı unutamam. Çocukluğumda büyük çaba sarf eden anne babama ve kız kardeşime teşekkür etmeye devam etmek istiyorum. Beni antrenmanlara, soğukta, yağmurda, karda maçlara götürdüğünüz için... Her zaman yanımdaydınız ve hayalimi gerçekleştirmem için üzerinize düşeni yaptınız. Teşekkür ederim. Ayrıca eşime ve çocuklarıma da teşekkür ederim."
"Son olarak, hepinize teşekkür ederim. Harikasınız. İlk günümden bugüne, son güne kadar, bizi ileriye taşıdınız. Bu stadyumda yaşananlar tarif edilemez; sadece hissedilebilir. Geldiğim günden beri beni desteklediniz. Sadece bu vedayı görmek bile madridista olmaktan gurur duymamı sağlıyor."
"İmkansız geri dönüşler için, iyi ve kötü zamanlarda burada olduğunuz için teşekkür ederim. Bazı oyuncuların kariyerleri başarılarıyla tanımlanır, ancak diğerleri insanlara ne kadar dokunduklarıyla tanımlanır. Yarın beni hatırladığınızda, bunu gururla ve bu forma için her şeyimi verdiğime dair kesin bir inançla yapmanızı istiyorum. Dün, bugün ve her zaman. Hala Madrid!”
- AFP
Bernabeu'da büyük bir yenileme çalışması bekliyor
Duygusal vedalar, zorlu bir sezonun ardından Real Madrid için bir dönemin sonunu işaret etti. Geçici teknik direktör Álvaro Arbeloa da kulüpten ayrılırken, kulüp önümüzdeki sezon öncesinde önemli değişikliklere hazırlanıyor. Madrid’in odak noktası artık Kylian Mbappé’nin liderliğindeki yeni nesil etrafında kadroyu yeniden inşa etmeye kayacak; Carvajal ve Alaba gibi isimlerin geride bıraktığı tecrübe ve liderliği telafi etmek ise kulübün en büyük zorluklarından biri olacak.