David Alaba ve Dani Carvajal'ın duygusal vedası sırasında gözyaşlarına boğulurken, Real Madrid taraftarları sandalyeleri havaya kaldırdı

Carvajal, kulüp tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biri olduğu bu kulüpten ayrılışını düşünürken gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Sağ bek, Real Madrid tarihinin en parlak dönemlerinden birinin yazılmasına katkıda bulunan oyunculara ve teknik kadroya şükranlarını sundu.

"İyi akşamlar, Madridistas. Konuşmak benim için kolay değil çünkü bana verdiğiniz bu muhteşem vedaya çok duygulanıyorum," diye itiraf etti Carvajal. "Öncelikle başkanımız Florentino Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Beni Almanya'dan geri getiren oydu. Onunla birlikte büyüdüm ve birlikte pek çok Şampiyonlar Ligi kazandık, ancak bir şeyi özellikle vurgulamak gerekirse, o kanatta ciddi bir diz sakatlığı geçirdikten 24 saat bile geçmeden sözleşmemi uzatmakta tereddüt etmedi. Bu yüzden size en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

"Ardından, tüm takım arkadaşlarıma, Real Madrid'in şu anki oyuncularına teşekkür etmek istiyorum. Kolay iki sezon geçirmedik, ama eminim ki tekrar kazanacağız. Burası Real Madrid ve tarihimizin bize öğrettiği gibi yeniden yükselmeliyiz. Yaşadığımız bu altın çağı unutamam. Çocukluğumda büyük çaba sarf eden anne babama ve kız kardeşime teşekkür etmeye devam etmek istiyorum. Beni antrenmanlara, soğukta, yağmurda, karda maçlara götürdüğünüz için... Her zaman yanımdaydınız ve hayalimi gerçekleştirmem için üzerinize düşeni yaptınız. Teşekkür ederim. Ayrıca eşime ve çocuklarıma da teşekkür ederim."

"Son olarak, hepinize teşekkür ederim. Harikasınız. İlk günümden bugüne, son güne kadar, bizi ileriye taşıdınız. Bu stadyumda yaşananlar tarif edilemez; sadece hissedilebilir. Geldiğim günden beri beni desteklediniz. Sadece bu vedayı görmek bile madridista olmaktan gurur duymamı sağlıyor."

"İmkansız geri dönüşler için, iyi ve kötü zamanlarda burada olduğunuz için teşekkür ederim. Bazı oyuncuların kariyerleri başarılarıyla tanımlanır, ancak diğerleri insanlara ne kadar dokunduklarıyla tanımlanır. Yarın beni hatırladığınızda, bunu gururla ve bu forma için her şeyimi verdiğime dair kesin bir inançla yapmanızı istiyorum. Dün, bugün ve her zaman. Hala Madrid!”