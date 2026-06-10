Salı akşamı Corriere dello Sport'un yaklaşan bir anlaşma hakkında haber yapmasının ardından, Gazzetta dello Sport da Salı günü bu haberi doğrulayarak anlaşmanın neredeyse tamamlandığını duyurdu. Buna göre Glasner, Rossoneri ile bir yıl uzatma opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme imzalayacak.
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David Alaba için büyük bir transfer haberi mi geliyor? Oliver Glasner yeni bir teknik direktörlük görevi bulmuş gibi görünüyor
Glasner için moda başkenti Rotterdam'daki görev, görünüşe göre tam da aradığı fırsatmış: Eintracht Frankfurt ve Crystal Palace'ın eski başarılı teknik direktörünün, piyasadaki diğer seçenekleri bilinçli olarak reddetmiş olduğu söyleniyor.
Böylece, aralarında Hollanda'nın köklü kulübü Feyenoord Rotterdam'ın da bulunduğu kulüpler boş dönmüş oldu. Hollandalılar da bu transfer için büyük ilgi göstermişlerdi, ancak Salzburg doğumlu oyuncuyu kadrolarına katma konusunda başarısız oldular.
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Glasner'in Milan'da radikal bir taktik değişikliği başlatması bekleniyor
Milano'da Avusturyalı teknik adamın gelişinden özellikle radikal bir taktiksel dönüş bekleniyor. Glasner, AC Milan yetkilileri tarafından özellikle yoğun oyun anlayışı nedeniyle takdir ediliyor. Taktiksel yaklaşımı, yüksek pres, kontra atak anlarında hızlı top kazanımı ve sürekli yüksek oyun yoğunluğuna dayanıyor.
Bu, kulübün son dönemdeki felsefesiyle keskin bir tezat oluşturuyor. Milan'ın önceki teknik direktörü Massimiliano Allegri yönetiminde takım daha çok defansif bir oyun sergilemişti; ancak bu tarz, sonuçta başarıya ulaşamamıştı. Bu yıkıcı oyun tarzının bedeli: Rossoneri, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaçırdı. Şimdi Glasner'in görevi, uyuyan devi yeniden uyandırmak ve onu Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürmek.
Glasner, Alaba'yı Milano'ya getirmek istiyor gibi görünüyor
Teknik direktör, takımın yeniden yapılanması misyonu için kafasında çok net bir plan oluşturmuş görünüyor. Ve bu plan, transfer piyasasında adeta bir bomba etkisi yaratacak bir hamle içeriyor: Gazzetta dello Sport’un haberine göre Glasner, Avusturya Milli Takımı kaptanı David Alaba’yı mutlaka Milano’ya getirmek istiyor.
Real Madrid'in defansif all-round oyuncusu, San Siro'da yeni savunma lideri olacak. Ancak bu transfer risksiz değil: Alaba, 2023/24 sezonundan bu yana ciddi sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. Çapraz bağ yırtığının yanı sıra, Viyanalı oyuncu uzun süren kas ve menisküs sorunları nedeniyle de defalarca geriye düşmüştü.
Yine de Glasner, hemşehrisinin niteliklerinden tamamen emin. Buna göre Alaba, bariz risk faktörüne rağmen, sadece uluslararası tecrübesi ve liderlik vasıfları nedeniyle bile değerli bir takviye olacaktır.
Defans oyuncusu son zamanlarda Madrid'den ayrılmayı kendisi zorladı ya da en azından transfer piyasasında aktif olarak pazarlanıyor. Avusturyalı oyuncu halihazırda birçok kulübe teklif edildi. Özellikle dikkat çeken nokta: Gazzetta'nınhaberine göre, Milan'ın ezeli rakibi Inter Milan da temas kurulan kulüpler arasında yer alıyor.
Aynı zamanda Milan, teknik direktörlük koltuğunun ötesine geçen kapsamlı bir kadro değişikliğinin eşiğinde. Şu anda kulüpte perde arkasında köklü yapısal değişiklikler tartışılıyor. Bu tartışmalarda bir isim sürekli gündeme geliyor: Corriere dello Sport'agöre, Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick de kulüpte önemli bir rol üstlenmek için potansiyel adaylar arasında yer alıyor. Rangnick'in yeni teknik direktör olarak adı geçiyor.