Artan spekülasyonlara rağmen, mali kısıtlamalar ve oyuncunun sakatlık geçmişi Volksparkstadion'daki yönetim için ciddi değerlendirme başlıkları olmaya devam ediyor. Sport BILD'in haberine göre Avusturyalı milli oyuncunun maaş talepleri kulübün bütçesini aşabilir; bu nedenle tecrübeli stoper Jannik Vestergaard daha gerçekçi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Hamburg'un dışında, Serie A ekibi Lazio'nun da durumunu takip ettiği bildirildi; Meksika'nın dev kulüplerinden Club America da çok yönlü savunmacı için yarışa katıldı.