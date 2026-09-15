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David Alaba, Hamburg SV'ye mi? Eski Real Madrid yıldızı, zor durumdaki devleri kurtarmak için sürpriz Bundesliga dönüşüyle ilişkilendirildi

Transfers
D. Alaba
Hamburger SV
Bundesliga
Real Madrid
La Liga

David Alaba, Hamburg SV'nin Bundesliga'daki kötü başlangıcın ardından savunmasını güçlendirmek için çare aradığı dönemde sürpriz bir hedef olarak öne çıktı. Tecrübeli Avusturyalı savunmacı, Real Madrid'den ayrılmasının ardından kulüpsüz durumda ve bu da transfer dönemi dışında bonservissiz olarak hemen kadroya katılması için yolu açıyor.

  • Avusturyalı savunmacı geri dönüşe göz dikti

    Sport BILD'e göre 34 yaşındaki tecrübeli savunmacı, teknik direktör Merlin Polzin yönetimindeki zor durumdaki Hamburg savunmasını güçlendirmek için Almanya'ya sansasyonel bir dönüş yapabilir. Madrid'de geçirdiği beş yıllık dönemi tamamladıktan sonra bonservissiz durumda olan Alaba, transfer dönemi kapalı olmasına rağmen hemen lisansı çıkarılarak kadroya kaydedilebilir. Bu acil durum, Hansa ekibinin takımı ligin dibine demir attıran kötü form grafiğinin ardından ortaya çıktı.

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    Mali engeller anlaşmayı karmaşıklaştırıyor

    Artan spekülasyonlara rağmen, mali kısıtlamalar ve oyuncunun sakatlık geçmişi Volksparkstadion'daki yönetim için ciddi değerlendirme başlıkları olmaya devam ediyor. Sport BILD'in haberine göre Avusturyalı milli oyuncunun maaş talepleri kulübün bütçesini aşabilir; bu nedenle tecrübeli stoper Jannik Vestergaard daha gerçekçi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Hamburg'un dışında, Serie A ekibi Lazio'nun da durumunu takip ettiği bildirildi; Meksika'nın dev kulüplerinden Club America da çok yönlü savunmacı için yarışa katıldı.

  • Tecrübeli isim en üst düzey fiziksel formunu koruyor

    Alaba, 2025-26 sezonunun sonunda Santiago Bernabeu’daki dönemini noktaladı ve 131 maçta ikisi Şampiyonlar Ligi, ikisi de La Liga şampiyonluğu olmak üzere 11 büyük kupayla ayrıldı. Son sezonlarda yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle zorlanmasına rağmen Bayern Münih’in eski yıldızı, fiziksel kondisyonunu ve topla keskinliğini korumak için sahada yoğun bireysel antrenmanlar yapmayı sürdürüyor. Sahip olduğu üst düzey tecrübenin, Hamburg’un çaresizce ihtiyaç duyduğu kazanma mentalitesi ile liderliği sağlayabilecek nitelikte olduğu düşünülüyor.


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    Zor durumdaki ev sahibi zorlu bir sınavla karşı karşıya

    Hamburg, Bundesliga'nın dördüncü haftasında 19 Eylül Cumartesi günü FC Koln'ü konuk ediyor ve ardından lige milli ara verilecek. Gol atamadan üst üste yenilgiler alan, buna Mainz ve Leipzig karşısında 5-0'lık ağır mağlubiyetler de dahil olan Polzin'in ekibi, derhal reaksiyon göstermek zorunda. Aranın ardından zorlu bir fikstür onları bekliyor; bu süreç 10 Ekim'de Hoffenheim deplasmanıyla başlayacak.

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