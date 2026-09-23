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David Alaba, eski Real Madrid yıldızının Udinese ile anlaşmaya varmasıyla birlikte sürpriz bir Serie A transferine hazırlanıyor
Alaba, Serie A'ya transfere bir adım daha yaklaştı
Tecrübeli savunmacı Alaba, İtalyan futbolunda yepyeni bir meydan okumaya oldukça yakın. Fabrizio Romano'ya göre 34 yaşındaki oyuncu, Serie A ekibi Udinese'ye katılmak için anlaşmaya vardı.
Eski Madrid ve Bayern Münih yıldızı şu anda kulüpsüz. Santiago Bernabeu'daki yüksek kazançlı sözleşmesi haziran ayının sonunda sona erdi; bu da ona seçeneklerini değerlendirme ve Avrupa genelindeki potansiyel taliplerle serbestçe görüşme imkânı tanıdı.
Udinese'ye transfer, Avusturyalı oyuncunun parlak kariyerinde şaşırtıcı ama heyecan verici yeni bir sayfa anlamına gelecek. Çok yönlü savunmacı üst düzeyde büyük bir tecrübeye sahip ve takımın savunma hattını hemen güçlendirecek.
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Romano, resmi adımların atılmakta olduğunu doğruladı
Romano, yaklaşan transferle ilgili haberi X üzerinden duyurdu. Alaba'nın, transfer için süreci başlatacak şekilde Udinese yönetimiyle sözlü anlaşmaya vardığını bildirdi.
Tarafların anlaşmayı tamamen sonuçlandırmaya artık son derece yakın olduğunu belirtti. Verimli görüşmelerin ardından odak noktası hızla transferi resmiyete kavuşturmak için gerekli idari işlemlerin tamamlanmasına kaydı.
Romano, Udinese ile Alaba'nın artık imza atmadan önce gerekli "resmi adımları" atacağını açıkladı. Sözleşmedeki bu son detaylar netleştirildikten sonra bonservissiz transfer kamuoyuna resmen duyurulacak.
Udinese’ye elit bir pedigree katmak
Alaba, muhtemel yeni kulübüne inanılmaz bir kazanma mentalitesi ve çok büyük bir prestij getiriyor. Tecrübeli oyuncu, görkemli kariyeri boyunca dört kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve Almanya Bundesliga kupasını on ayrı sezonda kaldırdı.
Avusturya Milli Takımı oyuncusu, Real Madrid'de son derece başarılı bir dönem geçirdi; tüm kulvarlarda çıktığı 132 maçta beş gol attı ve dokuz asist yaptı. Ancak geçen sezon Real Madrid formasıyla sadece 16 kez sahaya çıktıktan sonra İspanya'nın başkentinden resmen ayrıldı.
Yazın daha erken bölümünde, yaygın haberlerde tecrübeli serbest oyuncunun İtalya'nın önde gelen birkaç kulübüne teklif edildiği belirtilmişti. Inter, Milan ve Juventus gibi devlere onu transfer etme fırsatı verilmiş görünüyordu, ancak ardından Udinese cesur bir hamleyle devreye girdi.
- Getty Images
Anında bir İtalyan etkisine hazırlanıyor
Alaba şu anda serbest oyuncu olduğu için standart transfer dönemi son tarihleriyle hiçbir şekilde kısıtlanmıyor. Bu kritik unsur, anlaşma imzalanır imzalanmaz Udinese'ye katılabileceği ve Serie A'da oynamak üzere lisansının çıkarılabileceği anlamına geliyor.
Udinese taraftarları artık bu son derece şaşırtıcı transferin resmiyet kazanmasını heyecanla bekleyecek. Son evrak işleri resmen tamamlandığında Alaba, siyah-beyaz formayı giyecek ve İtalya macerasına başlayacak.
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