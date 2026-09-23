Tecrübeli savunmacı Alaba, İtalyan futbolunda yepyeni bir meydan okumaya oldukça yakın. Fabrizio Romano'ya göre 34 yaşındaki oyuncu, Serie A ekibi Udinese'ye katılmak için anlaşmaya vardı.

Eski Madrid ve Bayern Münih yıldızı şu anda kulüpsüz. Santiago Bernabeu'daki yüksek kazançlı sözleşmesi haziran ayının sonunda sona erdi; bu da ona seçeneklerini değerlendirme ve Avrupa genelindeki potansiyel taliplerle serbestçe görüşme imkânı tanıdı.

Udinese'ye transfer, Avusturyalı oyuncunun parlak kariyerinde şaşırtıcı ama heyecan verici yeni bir sayfa anlamına gelecek. Çok yönlü savunmacı üst düzeyde büyük bir tecrübeye sahip ve takımın savunma hattını hemen güçlendirecek.