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Darwin Nunez, Liverpool’a yeniden kaos faktörünü getirecek mi? Kırmızılar efsanesi John Barnes, Andoni Iraola’nın Anfield’daki ilk yaz ve transfer döneminde neye ihtiyacı olduğunu açıklıyor
Nunez’in Suudi Pro Ligi takımı Al-Hilal’dan ayrılmasında herhangi bir engel bulunmamasının nedeni nedir?
Jürgen Klopp’un “heavy metal futbolu”nu sergilediği dönemde – ki bu, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarıyla sonuçlandı – gizemli Güney Amerikalı forvet Nunez, 2022 yılında Benfica’dan 64 milyon sterlin (84 milyon dolar) bedelli bir transferle kadroya katıldı.
143 maçta 40 gol kaydetti, ancak hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edici olamadı ve enerjik performansları nedeniyle gerçek bir taraftar favorisinden çok bir kült kahraman haline geldi. 2025 yaz transfer döneminde Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarının bulunduğu Orta Doğu'ya katıldığında, bu bölgede yüksek ücretli bir sözleşme imzaladı.
Suudi Arabistan’da zor bir dönem geçirdi; yabancı oyuncu sınırlamaları nedeniyle Nunez, Al-Hilal’in lig kadrosundan çıkarıldı. Yeni bir kulüp araması için izin aldı ve kariyer yolunun tekrar İngiltere’ye doğru yönelebileceği öne sürülüyor.
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Nunez ile yeniden sözleşme imzalamak mı? Liverpool’un yaz transfer dönemi yaklaşımı
26 yaşındaki oyuncunun Anfield’da hâlâ bir rol üstlenip üstlenemeyeceği sorulduğunda, Reds efsanesi Barnes — viagogo ve onların ‘World Cuts’ kampanyası kapsamında yaptığı açıklamada — GOAL’a şunları söyledi: “Iraola o şekilde oynamak istemiyorsa hayır. Eğer ‘O şekilde oynamak istiyorum’ derse, ki bu Darwin Nunez’e uygun olur, o zaman belki olabilir. Ama ‘Kaotik bir şekilde oynamak istemiyorum’ derse, o zaman Darwin Nunez’in geri dönmesi söz konusu olmaz.
“Mesele Jürgen Klopp değil. Jürgen Klopp orada olsaydı, onu geri istediğimizi söyleyebilirdi. O zaman belki durum böyle olurdu. Aslında o, Jürgen Klopp varken de ayrılmıştı zaten. Bu yüzden onunla ilgili durumun ne olduğunu bilmiyorum.
“Ama yapmamız gereken şey şu: Yeni teknik direktör, nasıl oynamak isterse istesin – hızlı, yavaş, kaotik, kaotik olmayan, topu yavaş tutan, dinamik, ağır metal tarzında – teknik direktörün istediğini yapmalı ve onu desteklemeliyiz. Jürgen Klopp’un mirasıyla yaşayamayız ve ‘buna geri dönmeliyiz’ diyemeyiz.
“Bu yüzden Mo [Salah], ‘tartışmaya açık olmayan konular’ ve ‘bu belirli şekilde oynamak zorundayız’ dediği noktada yanıldı. Teknik direktöre şans tanımalıyız ve şunu söylemeliyiz: Nasıl oynamak isterse istesin, oyuncuları o seçecek ve biz de onu destekleyeceğiz.
“[Mikel] Arteta ilk yılında sekizinci, ikinci yılında sekizinci, üçüncü yılında beşinci oldu. Onlar ona destek verdiler. Sonucu görebilirsiniz. Kulüp sahipleri, genel müdürler ve yönetim hiyerarşisi teknik direktörleri kovmaz, bunu yapan taraftarlardır. Ve taraftarlar, ne yazık ki, Arne Slot’a olan güvenlerini yitirdiler. Dolayısıyla bu karar alınması gerekiyordu.
“Peki şimdi, Iraola ilk ayda iki ya da üç maç kaybederse, onu da kovacak mıyız? Çünkü Manchester United, iyi bir teknik direktör olan David Moyes’u kadrosuna kattığında, o Fergie’nin yaptıklarını yapmadığı için onu kovdular. Sonra Louis van Gaal geldi, ‘Fergie bunu böyle yapardı’ dediler ve onu da kovdular. Jose Mourinho geldi, yine ‘Fergie bunu böyle yapardı’ dediler.
“Eğer Jürgen Klopp’un mirasına bağlı kalacaksanız, Liverpool’a gelip başarılı olacak bir teknik direktör bulamayız. Bunu unutun gitsin. Hangi teknik direktör gelirse gelsin, nasıl oynamak isterse onu destekleriz – yavaş, hızlı, çabuk, heavy metal, kaos, ne olursa olsun. Kararları o verir, geçmişin mirası değil.”
Transfer hareketleri: Liverpool’un kaç yeni oyuncuya ihtiyacı var?
Liverpool, Mısırlı süperstar Mohamed Salah, Fransız savunma oyuncusu Ibrahima Konate ve İskoç kanat bekçisi Andy Robertson’ın bedelsiz olarak takımdan ayrılmasına tanık oldu. Takviyeye açıkça ihtiyaç var, ancak Barnes, neye ihtiyaç duyulduğu sorulduğunda şöyle dedi: “Arne Slot geldiğinde, [Federico] Chiesa ve [Wataru] Endo’yu transfer ettik; bu oyuncular forma giymedi ama biz ligi kazandık. Öyleyse çözüm, oyuncu transfer etmek mi?
“Dört oyuncu transfer ettik, 400 milyon sterlin harcadık, ama bu işe yaramadı. Sorunun çözümü oyuncu transfer etmek mi? Yeterince oyuncumuz var. Yeterince iyi oyuncularımız var. Şimdi, bir stoper ihtiyacımız varsa, bir stoper alırız.
“Bu sorunun çözümünün oyuncu transferi olduğunu düşünmüyorum. Bir oyuncu transfer edersek ve [Yan] Diomande’nin geleceğinden bahsedersek, [Rio] Ngumoha’ya ne olacak? Onu geride bırakmış oluruz.
“Yani bana göre şu anda yeterli sayıda oyuncumuz var. Daha iyi oyuncular alabilirsek ve teknik direktör daha fazlasını istiyorsa, sorun yok. Ama bana kalırsa elimizdeki oyuncular yeterince iyi. Onlara güvenmeliyiz. Teknik direktöre güvenmeli ve işimize bakmalıyız.”
Liverpool’un bu yaz kimleri kadrosuna katacağı ve şu anda 2026 Dünya Kupası’nda örgülü saçlı bir görünüm sergileyen Nunez’in bu planların bir parçası olup olmayacağı henüz belli değil.
2026 Dünya Kupası'nda bolca yetenek sergilenecek
2026 FIFA Dünya Kupası’nı kutlamak ve taraftarları turnuvayı tanımlayan kültür, nostalji ve kişiliklere daha da yaklaştırmak amacıyla, dünyanın önde gelen canlı etkinlik bilet pazarı viagogo, futbol tarihinin en ikonik saç stillerinden bazılarını yeniden canlandıran, benzersiz bir berber dükkanı deneyimi olan “World Cuts”ı hayata geçirdi.
İki gün süren ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu etkinlik, Shoreditch’teki Ruffians Barber Shop’ta düzenlendi. Burada taraftarlar, futbol kahramanlarını seçip turnuvadan ilham alan efsanevi bir görünümle dükkandan ayrılabildiler.
Etkinliğin lansmanını kutlamak amacıyla, Manchester United'ın süper hayranı United Strand (Frank Ilett), uzun süredir devam ettirdiği saç uzatma maratonuna son verdi ve uzun saçlarını, turnuvadan ilham alan üç ikonik Dünya Kupası saç stiline dönüştürdü. Carlos Valderrama’nın efsanevi buklelerinden David Beckham’ın unutulmaz mohawk saç stiline ve Chris Waddle’ın klasik mullet saç stiline kadar çeşitli stiller yeniden canlandırıldı.