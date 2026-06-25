Darwin Nunez, Liverpool’a yeniden kaos faktörünü getirecek mi? Kırmızılar efsanesi John Barnes, Andoni Iraola’nın Anfield’daki ilk yaz ve transfer döneminde neye ihtiyacı olduğunu açıklıyor

26 yaşındaki oyuncunun Anfield’da hâlâ bir rol üstlenip üstlenemeyeceği sorulduğunda, Reds efsanesi Barnes — viagogo ve onların ‘World Cuts’ kampanyası kapsamında yaptığı açıklamada — GOAL’a şunları söyledi: “Iraola o şekilde oynamak istemiyorsa hayır. Eğer ‘O şekilde oynamak istiyorum’ derse, ki bu Darwin Nunez’e uygun olur, o zaman belki olabilir. Ama ‘Kaotik bir şekilde oynamak istemiyorum’ derse, o zaman Darwin Nunez’in geri dönmesi söz konusu olmaz.

“Mesele Jürgen Klopp değil. Jürgen Klopp orada olsaydı, onu geri istediğimizi söyleyebilirdi. O zaman belki durum böyle olurdu. Aslında o, Jürgen Klopp varken de ayrılmıştı zaten. Bu yüzden onunla ilgili durumun ne olduğunu bilmiyorum.

“Ama yapmamız gereken şey şu: Yeni teknik direktör, nasıl oynamak isterse istesin – hızlı, yavaş, kaotik, kaotik olmayan, topu yavaş tutan, dinamik, ağır metal tarzında – teknik direktörün istediğini yapmalı ve onu desteklemeliyiz. Jürgen Klopp’un mirasıyla yaşayamayız ve ‘buna geri dönmeliyiz’ diyemeyiz.

“Bu yüzden Mo [Salah], ‘tartışmaya açık olmayan konular’ ve ‘bu belirli şekilde oynamak zorundayız’ dediği noktada yanıldı. Teknik direktöre şans tanımalıyız ve şunu söylemeliyiz: Nasıl oynamak isterse istesin, oyuncuları o seçecek ve biz de onu destekleyeceğiz.

“[Mikel] Arteta ilk yılında sekizinci, ikinci yılında sekizinci, üçüncü yılında beşinci oldu. Onlar ona destek verdiler. Sonucu görebilirsiniz. Kulüp sahipleri, genel müdürler ve yönetim hiyerarşisi teknik direktörleri kovmaz, bunu yapan taraftarlardır. Ve taraftarlar, ne yazık ki, Arne Slot’a olan güvenlerini yitirdiler. Dolayısıyla bu karar alınması gerekiyordu.

“Peki şimdi, Iraola ilk ayda iki ya da üç maç kaybederse, onu da kovacak mıyız? Çünkü Manchester United, iyi bir teknik direktör olan David Moyes’u kadrosuna kattığında, o Fergie’nin yaptıklarını yapmadığı için onu kovdular. Sonra Louis van Gaal geldi, ‘Fergie bunu böyle yapardı’ dediler ve onu da kovdular. Jose Mourinho geldi, yine ‘Fergie bunu böyle yapardı’ dediler.

“Eğer Jürgen Klopp’un mirasına bağlı kalacaksanız, Liverpool’a gelip başarılı olacak bir teknik direktör bulamayız. Bunu unutun gitsin. Hangi teknik direktör gelirse gelsin, nasıl oynamak isterse onu destekleriz – yavaş, hızlı, çabuk, heavy metal, kaos, ne olursa olsun. Kararları o verir, geçmişin mirası değil.”