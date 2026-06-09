Darwin Nunez, Liverpool'a sansasyonel bir dönüş yapabilir; Reds, Uruguaylı oyuncuyu bedelsiz olarak teklif etti

Liverpool'un sakatlık sorunları, Nunez'in transferini daha cazip hale getirdi. Anfield'da birkaç sezon geçirmiş olması nedeniyle, kulüp, şehir ve Premier Lig futbolunun gereklilikleri konusunda derin bir bilgi birikimiyle takıma katılacak.

Yeniden bir araya gelmelerini destekleyen taktiksel bir argüman da var. Nunez'in hızı, fiziksel gücü ve pres yeteneği, yeni teknik direktör Andoni Iraola'nın agresif ve yüksek tempolu oyun stiline uygun özellikler olarak görülüyor. Forvetin de geri dönmeye istekli olduğu bildiriliyor. İngiltere'deki önceki döneminde Premier Lig'de 25 gol attı ve 16 asist yaptı.