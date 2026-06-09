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Darwin Nunez, Liverpool'a sansasyonel bir dönüş yapabilir; Reds, Uruguaylı oyuncuyu bedelsiz olarak teklif etti
Nunez, Liverpool için sürpriz bir seçenek olarak öne çıkıyor
Nunez'in, Al-Hilal ile olan sözleşmesini feshetme konusunda anlaşmaya vardığı ve bedelsiz transfer edilebileceği bildiriliyor. Uruguaylı milli oyuncu, Suudi Profesyonel Ligi kulübüne geçen yaz katılmıştı ancak Orta Doğu'daki macerası erken sona erdi. Karim Benzema'nın takıma katılmasıyla durumu değişen Nunez'in, kadro kayıt kısıtlamaları nedeniyle Suudi Profesyonel Ligi'nde forma giyemediği belirtiliyor.
TEAMtalk'a göre, Liverpool, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma şansı sunulan kulüpler arasında yer alıyor. Anfield'a dönüş, Reds'in transfer ücreti ödemeden eski bir oyuncuyu geri getirebilme olasılığıyla birlikte, dikkat çekici bir gelişme olacaktır.
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Kulüpler bu fırsatı değerlendirirken ilgi giderek artıyor
Haberlere göre, Liverpool, hücum seçeneklerini güçlendirme yollarını değerlendirirken bu forvet oyuncusunu yeniden kadrosuna katma fırsatı yakaladı. Hugo Ekitike’nin, önümüzdeki sezonun önemli bir bölümünde sahalardan uzak kalması beklenen ciddi bir Aşil tendonu sakatlığı geçirmesi nedeniyle kulüp, forvet hattında potansiyel bir eksiklikle karşı karşıya.
Transfer ücreti gerektirmeyen deneyimli bir Premier Lig forvetinin piyasada olması, başka kulüplerin de ilgisini çekiyor. Chelsea ve Newcastle, hücum hattını güçlendirme planları kapsamında bu Uruguaylı oyuncuyla ilgileniyor.
Neden bir geri dönüş her iki taraf için de mantıklı olabilir?
Liverpool'un sakatlık sorunları, Nunez'in transferini daha cazip hale getirdi. Anfield'da birkaç sezon geçirmiş olması nedeniyle, kulüp, şehir ve Premier Lig futbolunun gereklilikleri konusunda derin bir bilgi birikimiyle takıma katılacak.
Yeniden bir araya gelmelerini destekleyen taktiksel bir argüman da var. Nunez'in hızı, fiziksel gücü ve pres yeteneği, yeni teknik direktör Andoni Iraola'nın agresif ve yüksek tempolu oyun stiline uygun özellikler olarak görülüyor. Forvetin de geri dönmeye istekli olduğu bildiriliyor. İngiltere'deki önceki döneminde Premier Lig'de 25 gol attı ve 16 asist yaptı.
- Sky Sports
Liverpool harekete geçip geçmeyeceğine karar vermeli
Liverpool şimdi, bu transferi gerçekleştirmek mi yoksa mevcut transfer planlarına devam etmek mi konusunda bir karar vermek zorunda. Transfer ücreti olmaması, özellikle kulübün hücum hattında kadro derinliğine ihtiyaç duyduğu göz önüne alındığında, Nunez'i cazip bir kısa vadeli çözüm haline getiriyor.
Ancak, diğer Premier League takımlarının rekabeti işleri karmaşık hale getirebilir. İlgi yoğunlaşırsa, Liverpool'un bu yeniden birleşmenin hem uzun vadeli stratejisine hem de acil ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını belirlemesi gerekecek.