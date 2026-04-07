Getty Images Sport
Çeviri:
Darwin Nunez Avrupa'ya geri dönüyor mu? Suudi Arabistan macerasının bir sezonun ardından sona ermesi üzerine, Serie A'nın dev kulüpleri eski Liverpool forvetiyle temasa geçti
Juventus, forvet oyuncusu için ilk teması kurdu
Sky Sport'a göre Juventus, yaz transfer stratejilerini planlarken Nunez için ön görüşme yaptı. İtalyan devi, oyuncunun transfer durumuyla ilgili bilgi almak üzere Al-Hilal ile temasa geçti. Forvet, geçtiğimiz yaz 53 milyon avroluk yüksek profilli bir transferle Liverpool'dan Suudi Arabistan'a geçmişti ve mevcut sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Görüşmeleri derinleştirip derinleştirmeme kararını vermeden önce Bianconeri, maliyetleri dikkatle değerlendiriyor. Olası bir transfer, kulübün bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmayacağına büyük ölçüde bağlı.
Teknik direktör tarafından milli takım kadrosuna alınmadı
Yüksek transfer bedeline rağmen, 26 yaşındaki oyuncu Körfez'deki kariyerinde inişli çıkışlı bir dönem geçirdi. Sezonun ilk yarısında düzenli olarak forma giyen oyuncu, 16 lig maçında forma giyip altı gol attı. Tüm turnuvalarda toplam 24 maça çıkan oyuncu, 9 gol attı ve 5 asist yaptı. Ancak, kış tatili sırasında Inzaghi'nin aldığı teknik bir karar, oyuncunun kulübün kayıtlı 8 yabancı oyuncu listesinden şok bir şekilde çıkarılmasına neden oldu. Bu durum, oyuncuyu yılın geri kalanında iç saha maçlarından fiilen uzaklaştırdı.
Continental'ın umutları ve Asya kampanyası
Eski Benfica oyuncusu, yerel lig maçlarında forma giyme hakkına sahip olmasa da, kıtasal turnuvalarda forma giyebilir. AFC Şampiyonlar Ligi Elite'de Al-Hilal formasıyla altı maça çıkan oyuncu, üç gol attı ve bir asist yaptı. Bir sonraki sınavı, 13 Nisan'da kulübün Katar ekibi Al-Sadd ile oynayacağı son 16 turu maçı olacak. Bu turnuva, Avrupa'ya kalıcı olarak dönmeden önce son vedası niteliğinde olabilir ve gol önünde hala keskin bir vuruş gücüne sahip olduğunu kanıtlayabilir.
- AFP
Nunez'in bundan sonraki adımları ne olacak?
Önümüzdeki aylar, oyuncunun kariyerinin gidişatı açısından hayati önem taşıyor. Resmi bir teklif, tamamen Juventus'un ligdeki sıralamasına bağlı. Takım şu anda 57 puanla Serie A'da beşinci sırada yer alıyor ve kalan yedi maçta Como'nun bir puan gerisinde, sıkı bir ilk dört yarışı içinde bulunuyor.