Darwin Nunez Avrupa'ya geri dönüyor mu? Suudi Arabistan macerasının bir sezonun ardından sona ermesi üzerine, Serie A'nın dev kulüpleri eski Liverpool forvetiyle temasa geçti

Sky Sport'a göre Juventus, yaz transfer stratejilerini planlarken Nunez için ön görüşme yaptı. İtalyan devi, oyuncunun transfer durumuyla ilgili bilgi almak üzere Al-Hilal ile temasa geçti. Forvet, geçtiğimiz yaz 53 milyon avroluk yüksek profilli bir transferle Liverpool'dan Suudi Arabistan'a geçmişti ve mevcut sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Görüşmeleri derinleştirip derinleştirmeme kararını vermeden önce Bianconeri, maliyetleri dikkatle değerlendiriyor. Olası bir transfer, kulübün bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmayacağına büyük ölçüde bağlı.