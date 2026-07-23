Getty Images Sport
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Darwin Nunez, Atlanta United’a mı geçecek? MLS kulübünün eski Liverpool yıldızıyla görüşmelere başladığı bildiriliyor
- Getty Images Sport
Atlanta’nın büyük bir transfer hamlesi yapmayı planladığı bildiriliyor
The Athletic’in haberine göre, Atlanta United’ın Uruguaylı milli futbolcu Nunez’in transferi konusunda görüşmelere başladığı bildiriliyor. Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olsa da, MLS kulübü şu anda transfer piyasasında bulunan en büyük isimlerden birini kadrosuna katma olasılığını değerlendiriyor.
Atlanta, son yıllarda yıldız oyuncuları kadrosuna katma konusunda istekli olduğunu göstermiş ve haber kaynağına göre, kadroda yer açılması halinde kulübün transferi gerçekleştirecek mali esnekliğe sahip olduğu belirtiliyor.
- Getty Images Sport
Özel oyuncu kontenjanı açılabilir
Bu hamle, Emmanuel Latte Lath’ın geleceğine bağlı olabilir. Spor direktörü Chris Henderson, transfer görüşmelerinin yoğunlaşmasıyla birlikte Atlanta’nın kulüp rekoru kıran transferinin Çarşamba günü Charlotte FC ile oynanan maçta kadroya alınmadığını doğruladı.
Henderson, “Onunla ilgili birkaç görüşme yapıyoruz ve bu nedenle tedbir amaçlı olarak onu bu maçta oynatmadık,” dedi. “Şu anda bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar.”
Latte Lath'ın ayrılması durumunda Atlanta, Nunez için bir anlaşma yapmak üzere ihtiyaç duyduğu “belirlenmiş oyuncu” kotasını kazanacak; ancak kulüp, Embolo'yu da bir başka seçenek olarak değerlendiriyor.
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Suudi Arabistan'daki döneminin ardından yeni bir başlangıç
Karim Benzema’nın takıma katılmasıyla kulübün kayıtlı yabancı oyuncu kadrosundan çıkarılan Nunez’in Al Hilal’den ayrılması bekleniyor. Suudi Pro Ligi kulüplerinin kayıt ettirebilecekleri yabancı oyuncu sayısında bir sınırlama bulunuyor ve Uruguaylı oyuncu, 16 maçta 6 gol ve 4 asist kaydetmesine rağmen sonunda kadrodaki yerini kaybetti.
Dünya Kupası, kulüp müsabakalarından birkaç ay uzak kaldıktan sonra rekabetçi sahalara dönüşünü işaret etti.
- Getty Images Sport
Premier Lig'deki başarı geçmişi
Suudi Arabistan’a transfer olmadan önce Nunez, Benfica’dan yaklaşık 90 milyon dolarlık bir anlaşma ile Liverpool’a katılmış ve burada üç sezon geçirmişti. Liverpool’un Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulunurken, ligde oynadığı 95 maçta 25 gol ve 16 asist kaydetti.
Atlanta ile görüşmeler henüz ileri bir aşamada değil, ancak kulübün bu transferi takip etmesi, durumu tersine çevirme umuduyla kadrosuna bir başka yıldız isim daha katma konusundaki hırsını ortaya koyuyor. Kulüp şu anda Doğu Konferansı'nda 12 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor.
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