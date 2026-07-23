Darwin Nunez, Atlanta United’a mı geçecek? MLS kulübünün eski Liverpool yıldızıyla görüşmelere başladığı bildiriliyor

The Athletic’in haberine göre, Atlanta United’ın Uruguaylı milli futbolcu Nunez’in transferi konusunda görüşmelere başladığı bildiriliyor. Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olsa da, MLS kulübü şu anda transfer piyasasında bulunan en büyük isimlerden birini kadrosuna katma olasılığını değerlendiriyor.

Atlanta, son yıllarda yıldız oyuncuları kadrosuna katma konusunda istekli olduğunu göstermiş ve haber kaynağına göre, kadroda yer açılması halinde kulübün transferi gerçekleştirecek mali esnekliğe sahip olduğu belirtiliyor.