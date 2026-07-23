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Darwin Nunez, Atlanta United’a mı geçecek? MLS kulübünün eski Liverpool yıldızıyla görüşmelere başladığı bildiriliyor

D. Nunez
Al Hilal
Atlanta United
Liverpool
ABD 1
Premier Lig
Premier Lig
E. Latte Lath
Uruguay
B. Embolo

Atlanta United’ın hücum hattını güçlendirmek amacıyla büyük çaplı bir transfer hamlesi üzerinde çalıştığı ve eski Liverpool forveti Darwin Nunez ile görüşmelere başladığı bildiriliyor. Kulüp, potansiyel bir “belirlenmiş oyuncu” kontenjanı için hazırlık yaparken, Uruguaylı milli oyuncu en önemli hedeflerden biri olarak öne çıkmış durumda; ancak Atlanta, İsviçreli forvet Breel Embolo’yu da kadrosuna katmak istiyor.

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    Atlanta’nın büyük bir transfer hamlesi yapmayı planladığı bildiriliyor

    The Athletic’in haberine göre, Atlanta United’ın Uruguaylı milli futbolcu Nunez’in transferi konusunda görüşmelere başladığı bildiriliyor. Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olsa da, MLS kulübü şu anda transfer piyasasında bulunan en büyük isimlerden birini kadrosuna katma olasılığını değerlendiriyor.

    Atlanta, son yıllarda yıldız oyuncuları kadrosuna katma konusunda istekli olduğunu göstermiş ve haber kaynağına göre, kadroda yer açılması halinde kulübün transferi gerçekleştirecek mali esnekliğe sahip olduğu belirtiliyor.

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    Özel oyuncu kontenjanı açılabilir

    Bu hamle, Emmanuel Latte Lath’ın geleceğine bağlı olabilir. Spor direktörü Chris Henderson, transfer görüşmelerinin yoğunlaşmasıyla birlikte Atlanta’nın kulüp rekoru kıran transferinin Çarşamba günü Charlotte FC ile oynanan maçta kadroya alınmadığını doğruladı.

    Henderson, “Onunla ilgili birkaç görüşme yapıyoruz ve bu nedenle tedbir amaçlı olarak onu bu maçta oynatmadık,” dedi. “Şu anda bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar.”

    Latte Lath'ın ayrılması durumunda Atlanta, Nunez için bir anlaşma yapmak üzere ihtiyaç duyduğu “belirlenmiş oyuncu” kotasını kazanacak; ancak kulüp, Embolo'yu da bir başka seçenek olarak değerlendiriyor.

  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty

    Suudi Arabistan'daki döneminin ardından yeni bir başlangıç

    Karim Benzema’nın takıma katılmasıyla kulübün kayıtlı yabancı oyuncu kadrosundan çıkarılan Nunez’in Al Hilal’den ayrılması bekleniyor. Suudi Pro Ligi kulüplerinin kayıt ettirebilecekleri yabancı oyuncu sayısında bir sınırlama bulunuyor ve Uruguaylı oyuncu, 16 maçta 6 gol ve 4 asist kaydetmesine rağmen sonunda kadrodaki yerini kaybetti.

    Dünya Kupası, kulüp müsabakalarından birkaç ay uzak kaldıktan sonra rekabetçi sahalara dönüşünü işaret etti.

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    Premier Lig'deki başarı geçmişi

    Suudi Arabistan’a transfer olmadan önce Nunez, Benfica’dan yaklaşık 90 milyon dolarlık bir anlaşma ile Liverpool’a katılmış ve burada üç sezon geçirmişti. Liverpool’un Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulunurken, ligde oynadığı 95 maçta 25 gol ve 16 asist kaydetti.

    Atlanta ile görüşmeler henüz ileri bir aşamada değil, ancak kulübün bu transferi takip etmesi, durumu tersine çevirme umuduyla kadrosuna bir başka yıldız isim daha katma konusundaki hırsını ortaya koyuyor. Kulüp şu anda Doğu Konferansı'nda 12 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor.