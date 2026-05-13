Çeviri:
Darren Fletcher, "olağanüstü" 15 yaşındaki oyuncunun "parlak bir geleceği" olduğunu vurgularken, JJ Gabriel'in Manchester United A Takımı'na yükselmeye "kesinlikle hazır" olduğunu belirtti
Carrington'ın en değerli varlığının yükselişi
Gabriel, U18 takımında ligde attığı 21 golle Manchester United’ın son dönemdeki altyapı mezunları arasında en parlayan yıldız olarak öne çıktı. Genç forvet, Salı günü U18 Premier Lig’in Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi. Gabriel aynı zamanda bir rekorun da sahibi; Aralık ayında Peterborough United’a karşı attığı golle Manchester United’ın FA Gençlik Kupası tarihindeki en genç golcü unvanını elde etti.
Perşembe günü rakip Manchester City ile oynanacak FA Gençlik Kupası finali öncesinde Fletcher, genç oyuncunun etkisinden övgüyle bahsetti. Fletcher, The Athletic'e verdiği demeçte, "JJ inanılmaz bir yetenek ve her gün sahaya taşıdığı bir futbol tutkusuna sahip: öğrenmek, oynamak ve topun başında olmak istiyor," dedi. "Onunla çalışmak büyük bir zevk. Harika bir çocuk."
- Getty Images
Fletcher, akademi yıldızlarının üst düzey görevlere yükseleceğini öngörüyor
Fletcher, Gabriel ve akademiden çıkan diğer birkaç yıldızın A takım kadrosuna katılmaya hazır olduğunu belirtti. Bu genç yetenek, Michael Carrick’in gözetiminde A takım antrenmanlarına şimdiden dahil edildi.
Genç oyuncuların bu yaz A takımın sezon öncesi turuna katılma olasılığıyla ilgili olarak Fletcher şunları söyledi: “Sadece JJ değil, tüm oyuncularımız sezon öncesi turuna katılabilir. Bu, başka kimlerin seçileceğine ve onun bir sonraki adım için neye ihtiyacı olduğuna bağlı olacak. Gelişiminde çeşitlilik sağlamak gerçekten çok önemli. Onun oraya gidip başarılı olmasını istiyoruz. Onu bunu yapabilecek bir konuma getirmeliyiz ve yapmasa bile bu dünyanın sonu değil. Her zaman dikkatli olmalıyız. Bunu deneyimlemeleri gerekiyor, ancak bunun doğru zamanda olduğundan emin olmak ve neden ve neye ihtiyaç duyulduğunu anlamak gerekiyor.
“Oraya atıldığınızda, haklı ya da haksız olarak çok, çok hızlı bir şekilde yargılanırsınız. Onun gelişimi için doğru olanı yapmamız önemlidir. JJ, birçok genç oyuncumuz gibi sahaya çıkabilecek kapasiteden fazlasına sahiptir. Hepsi birinci takımda deneyim kazanıyor. Kaç genç oyuncumuzun birinci takımın tadını aldığını kimse fark etmiyor.”
Gabriel'in etrafındaki heyecanı yönetmek
Gabriel bu sezon 18 yaş altı takımının en göze çarpan oyuncusu oldu, ancak Fletcher, genç oyuncunun inanılmaz gol performansına rağmen ayaklarını yere sağlam basmasını sağlamak istiyor. Teknik direktör, oyuncunun zihniyetinden ve bu kadar genç yaşta öğrenmeye devam etme isteğinden oldukça etkilenmiş durumda.
Fletcher şunları ekledi: “Onun henüz bir çocuk olduğunu ve çok iyi bir takımın parçası olduğunu unutmamalıyız. JJ, gol atmak için topu o pozisyonlara getirebilmesi için takım arkadaşlarından ne kadar yardım aldığının farkında. Takımımızda birçok iyi oyuncu var. JJ golleri attı ve goller her zaman ön plana çıkar. O da, tüm hücum oyuncuları gibi, topun kendilerinde olmadığı durumlardaki davranışları ve gerçek takım ruhunu benimsedi. JJ yapıcı eleştirileri harika bir şekilde kabul ediyor ve onunla harika bir ilişkim var. Onun önünde parlak bir gelecek var.”
- Getty Images
Chido Obi ve olgunluğa giden yol
Gabriel'in yanı sıra Chido Obi de Gençlik Kupası'ndaki performansıyla büyük bir etki yarattı ve dört maçta dört gol attı. 18 yaşındaki oyuncunun tutumu, teknik ekibi özellikle etkiledi; zira U-21 maçının ertelenmesi üzerine U-18 takımında oynamak istediğini belirtmiş ve yaşına yakışmayacak bir olgunluk sergilemişti.
Fletcher, "Chido ile ilgili en sevindirici şey, U21 maçının bir gün önce iptal edilmesine rağmen bana mesaj atıp oynamak istediğini söylemesiydi" dedi. "Chido'nun bu maçta oynamak istemesi ve U18 takımını kendisine yakışmayacak bir şey olarak görmemesi bence muhteşemdi. Bu, yaşla birlikte gelen olgunluğunu gösteriyor."