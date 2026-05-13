Darren Fletcher, "olağanüstü" 15 yaşındaki oyuncunun "parlak bir geleceği" olduğunu vurgularken, JJ Gabriel'in Manchester United A Takımı'na yükselmeye "kesinlikle hazır" olduğunu belirtti

Fletcher, Gabriel ve akademiden çıkan diğer birkaç yıldızın A takım kadrosuna katılmaya hazır olduğunu belirtti. Bu genç yetenek, Michael Carrick’in gözetiminde A takım antrenmanlarına şimdiden dahil edildi.

Genç oyuncuların bu yaz A takımın sezon öncesi turuna katılma olasılığıyla ilgili olarak Fletcher şunları söyledi: “Sadece JJ değil, tüm oyuncularımız sezon öncesi turuna katılabilir. Bu, başka kimlerin seçileceğine ve onun bir sonraki adım için neye ihtiyacı olduğuna bağlı olacak. Gelişiminde çeşitlilik sağlamak gerçekten çok önemli. Onun oraya gidip başarılı olmasını istiyoruz. Onu bunu yapabilecek bir konuma getirmeliyiz ve yapmasa bile bu dünyanın sonu değil. Her zaman dikkatli olmalıyız. Bunu deneyimlemeleri gerekiyor, ancak bunun doğru zamanda olduğundan emin olmak ve neden ve neye ihtiyaç duyulduğunu anlamak gerekiyor.

“Oraya atıldığınızda, haklı ya da haksız olarak çok, çok hızlı bir şekilde yargılanırsınız. Onun gelişimi için doğru olanı yapmamız önemlidir. JJ, birçok genç oyuncumuz gibi sahaya çıkabilecek kapasiteden fazlasına sahiptir. Hepsi birinci takımda deneyim kazanıyor. Kaç genç oyuncumuzun birinci takımın tadını aldığını kimse fark etmiyor.”