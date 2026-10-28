"Evet, kesinlikle evet. Yeni bir mücadeleye başlarken insan her zaman çok heyecanlanıyor, ama aynı zamanda enerji dolu oluyor ve hep iyi işler yapmak istiyor. Bu biraz beklenmedik bir telefondu, çünkü benim için farklı bir yazdı. Kariyerimde ilk kez serbest oyuncu olmuştum, sözleşmesiz kalmıştım; dolayısıyla biraz farklı bir yaz geçirdim. Ama isteğim her zaman devam etmekti. Bu yüzden bu telefon beni çok mutlu etti. Benim için önemli bir fırsattı ve hemen değerlendirdim."