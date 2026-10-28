Yazı serbest oyuncu olarak geçirdikten sonra Matteo Darmian, sezon devam ederken yeni bir takım bulmayı başardı. Inter'den ayrılığı sancılı oldu ancak bugün Bologna ile sözleşmeli olan İtalyan savunmacı, kariyerinde bir başka güzel dönem yaşıyor. Sportmediaset'e röportaj veren Darmian, bu uzun yaz boyunca yaşananlara ilişkin bazı perde arkası ayrıntılarını anlattı.
Darmian: "Inter hâlâ en güçlü takım. Bologna'nın teklifi beklenmedik ve farklıydı"
Bologna: Beklenmedik çağrı
"Evet, kesinlikle evet. Yeni bir mücadeleye başlarken insan her zaman çok heyecanlanıyor, ama aynı zamanda enerji dolu oluyor ve hep iyi işler yapmak istiyor. Bu biraz beklenmedik bir telefondu, çünkü benim için farklı bir yazdı. Kariyerimde ilk kez serbest oyuncu olmuştum, sözleşmesiz kalmıştım; dolayısıyla biraz farklı bir yaz geçirdim. Ama isteğim her zaman devam etmekti. Bu yüzden bu telefon beni çok mutlu etti. Benim için önemli bir fırsattı ve hemen değerlendirdim."
Thuram ve eski takım arkadaşları
"Hayır, henüz değil ama bu lakabı bana Tikus taktı ve memnuniyetle kullanıyorum. Güzel bir lakap. Üstelik Marcus'u ve aramızda bu yıllar içinde kurulan bağı düşününce beni çok mutlu ediyor. Kimlerle yakınlaştım? Bastoni başta olmak üzere İtalyan oyuncularla, tabii ki Tikus Turam'la da. Ama kimseyi unutmak istemem çünkü bu yıllarda Inter'in elde ettiği başarıların temelini oluşturan gücün takım içindeki birliktelik olduğunu düşünüyorum."
Inter favori olmaya devam ediyor.
"Inter, Serie A şampiyonluğunun favorisi mi? Kesinlikle öyle düşünüyorum ve bunu bu yıl da gösteriyor. Real-Inter maçı için Inter'de mi? Programımla tam olarak örtüştü. Çocukları Bernabéu'daki bu büyük maçı izlemeye götürme fırsatım da vardı ve bundan çok memnun oldum. Güçlü bir takım gördüm çünkü Madrid'e güçlü bir mentaliteyle gidip kendi oyununu kabul ettirmek herkesin harcı değil. Elbette bu büyük takımlara karşı mağlubiyetler de yaşanabilir. Avrupa'da bütün maçlar zor ama Inter'in yoluna devam etme imkânı da olacak. Umarım olabildiğince ileri gider."
Emeklilik düşüncesi?
"Biliyorsun, cevaplaması biraz zor bir soru. Ama kariyerim boyunca bana eşlik eden tutku beni hep motive etti. Bu yüzden her zaman işin olumlu yanını görmeye çalıştım ve bir fırsatın çıkabileceğine inandım. Tabii yaz boyunca aklımdan bazı düşünceler geçti, ama bugün burada olduğum için mutluyum."
INTER İLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
"Bir yıllık sözleşmemin kaldığının, dolayısıyla Inter'deki yolculuğumun sona erebileceğinin farkındaydım. Ama sonuçta bir Serie A şampiyonluğu ve bir İtalya Kupası kazanarak çok olumlu bir şekilde sona erdi. Benim için harika altı yıldı. Oyunculardan birlikte çalışma fırsatı bulduğum ekiplere, kulübe ve taraftarlara kadar herkesle inanılmaz bir bağım var. İçimde her zaman taşıyacağım çok güzel ve eşsiz bir şey oluştu."
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun