39 yaşındaki teknik adam, bu zor kararın ailesiyle birlikte antrenörlük kariyerindeki bir sonraki bölümü takip etmek için alındığını vurguladı.

Ayrılığını kulübün resmî açıklamasıyla doğrulayan Vidosic, şöyle dedi: "Albion'da geçirdiğim zamanı çok sevdim ve birlikte başardıklarımızla gurur duyuyorum. Ayrılmak zor bir karar oldu ama benim ve ailem için yeni bir bölüme başlamanın doğru zaman olduğuna inanıyorum.

"Kulüpte bulunduğum süre boyunca bana verdikleri destek için oyunculara, personele ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Albion ile bağlantılı herkese başarılar diliyorum."