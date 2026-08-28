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Dario Vidosic, Kadınlar Süper Ligi sezon açılışından sadece günler önce Brighton'dan şok bir ayrılık yaptı
Brighton ani bir ayrılıkla karşı karşıya
Avustralyalı teknik adam, 2024'te Melbourne City'den geldikten sonra imzaladığı üç yıllık sözleşmeyi erken sonlandırdı. Ani ayrılığı, geçen sezon Arsenal ve Manchester City'ye karşı alınan dikkat çekici galibiyetlerin yanı sıra Kadınlar FA Cup'ta ilk kez finale uzanan tarihi bir sezonu yönetmiş olması nedeniyle kulübe önemli bir darbe vurdu. Brighton yönetimi şimdi hem yerine geçecek ismi belirlemek hem de WSL'de üst sıraları zorlama hedefini sürdürmek için zamana karşı yarışıyor.
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Vidosic, duygusal ayrılığı doğruladı
39 yaşındaki teknik adam, bu zor kararın ailesiyle birlikte antrenörlük kariyerindeki bir sonraki bölümü takip etmek için alındığını vurguladı.
Ayrılığını kulübün resmî açıklamasıyla doğrulayan Vidosic, şöyle dedi: "Albion'da geçirdiğim zamanı çok sevdim ve birlikte başardıklarımızla gurur duyuyorum. Ayrılmak zor bir karar oldu ama benim ve ailem için yeni bir bölüme başlamanın doğru zaman olduğuna inanıyorum.
"Kulüpte bulunduğum süre boyunca bana verdikleri destek için oyunculara, personele ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Albion ile bağlantılı herkese başarılar diliyorum."
Amerikalı oyuncunun milli takım tercihi biraz daha netleşti
İspanyol yayın organı Marca'nın haberine göre, eski Real Sociedad teknik direktörü Arturo Ruiz, güney kıyısındaki boş görev için en güçlü aday olarak öne çıktı.
Bu arada kaynaklar, Vidosic'in NWSL ekibi Angel City'nin başına geçmek üzere ABD'ye gitmeye hazırlandığını belirtiyor. Teknik direktör değişikliğinin ani şekilde yaşanması, Chelsea, City, Arsenal ve Manchester United'dan oluşan geleneksel WSL ilk dördünü zorlaması beklenen kadro için dayanıklılık açısından anında bir sınav niteliği taşıyor.
- Getty Images Sport
Arsenal'ın açılış golü kararlılığı sınadı
Brighton'ın, 6 Eylül Pazar günü şampiyonluk adaylarından Arsenal'e karşı sahasında oynayacağı zorlu WSL sezon açılışı öncesinde soyunma odasının odağını yeniden toparlamak gibi acil bir görevi bulunuyor. Böylesi bir karşılaşmayı taktiksel çalkantı döneminde yönetebilmek, erken puan kaybından kaçınmak için tecrübeli isimlerden üst düzey savunma disiplini gerektirecek. Açılış maçını nasıl geçecekleri, iç saha takvimi yoğunlaşmadan önce Brighton'ın kararlılığına dair erken bir gösterge olacak.
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