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Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Danny Welbeck, Luton Town karşısında Carabao Cup'ta alınan galibiyetin ardından Chelsea'deki ilk maçını "özel" olarak nitelendirdi; tecrübeli forvet göz doldurdu

D. Welbeck
Chelsea
Premier Lig
Chelsea - Luton Town
Luton Town
Lig Kupası

Danny Welbeck, Chelsea formasıyla çıktığı ilk maçta hemen etkisini gösterdi ve Luton Town karşısında Carabao Cup'ta alınan 2-0'lık galibiyette takımının ilk golünü attı. 35 yaşındaki forvet, Stamford Bridge'de yakaladığı fırsatı değerlendirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu özel dönüm noktasını övdü ve yazın Brighton'dan gelişinin ardından kulübün iddialı projesine destek verdi.

  • Tecrübeli oyuncu ilk maçında gol attı

    Chelsea, Stamford Bridge'deki galibiyetini Welbeck'in soğukkanlı bitirişi ve Luton savunmacısı Hakeem Odoffin'in kendi kalesine attığı golle aldı. 35 yaşındaki oyuncu, sezonun açılış haftasında Fulham karşısında oyuna girmeyen yedek olarak kalmasının ardından ilk resmi maçında hemen etkisini gösterdi. Cole Palmer da ana oyun kurucu olarak öne çıktı; maçın en yüksek sayısı olan beş gol fırsatı yarattı ve karşılaşma boyunca en fazla şut çeken oyuncu oldu.

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    Welbeck rüya gibi başlangıcın tadını çıkarıyor

    Eski İngiltere milli futbolcusu, kompakt bir savunma hattını çözme konusunda sabırlı olmanın gol perdesini açmada belirleyici olduğunu vurguladı. İlk golünü değerlendiren Welbeck, Sky Sports'a şunları söyledi: "İlk maçımda gol atmak gerçekten çok özel, daha da önemlisi bir üst tura çıkmak. Derinde savunma yapan bir takıma karşı oynamak ve savunmayı açmak her zaman kolay olmuyor ama sabırlı kalmamız, bazı ortalar yapmamız gerekiyordu ve ben de bunlardan birinde topla buluştum, ilk golü atmaktan büyük mutluluk duydum."

  • Tecrübeli golcü bu meydan okumayı benimsiyor

    Welbeck'in Brighton'dan yaz transfer döneminde gelişi, Xabi Alonso'nun genç hücum hattına paha biçilmez bir liderlik ve derinlik katıyor. Batı Londra'ya geçiş yapma kararını açıklayan tecrübeli forvet şunları ekledi: "Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Böyle bir kulüpte oynamak bir ayrıcalık ve bunun gibi fırsatlar karşınıza çıktığında onları geri çevirmek gerçekten çok zor. Proje için gerçekten çok heyecanlıyım ve antrenmanlarda her gün elimden gelenin tamamını vermek istiyorum. Maç günlerinde de en iyimi ortaya koyacağım."

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  • Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Leeds’in kupa sınavı kapıda

    Chelsea, Premier League'deki rakibi Leeds United ile zorlu bir mücadeleye çıkacağı Carabao Cup üçüncü turuna yükseldi. Alonso'nun odağı şimdi yeniden lige çevrildi; Chelsea bu hafta sonunda Welbeck'in eski kulübü Brighton'ı ağırlayacak. Forvetin anında yarattığı etki, yaklaşan milli ara öncesinde yoğunlaşan iç fikstürde Chelsea'ye hücumda kritik bir seçenek sunuyor.

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