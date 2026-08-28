Welbeck'in Brighton'dan yaz transfer döneminde gelişi, Xabi Alonso'nun genç hücum hattına paha biçilmez bir liderlik ve derinlik katıyor. Batı Londra'ya geçiş yapma kararını açıklayan tecrübeli forvet şunları ekledi: "Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Böyle bir kulüpte oynamak bir ayrıcalık ve bunun gibi fırsatlar karşınıza çıktığında onları geri çevirmek gerçekten çok zor. Proje için gerçekten çok heyecanlıyım ve antrenmanlarda her gün elimden gelenin tamamını vermek istiyorum. Maç günlerinde de en iyimi ortaya koyacağım."