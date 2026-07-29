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Danny Welbeck, Brighton'dan gerçekleşecek sürpriz transferini tamamlarken Chelsea'de sağlık kontrolünden geçecek
Alonso, Stamford Bridge'de tecrübeli liderlik arıyor
Chelsea’nin son dönemde genç yetenekleri transfer etme yönündeki kararlı yaklaşımından önemli bir sapma olarak, Chelsea şimdi 35 yaşındaki Welbeck için anlaşmayı sonuçlandırıyor. Eski Manchester United ve Arsenal forvetine, BBC'ye göre kulüple iki yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanırken Batı Londra’da sağlık kontrolünden geçmesi için izin verildi.
Tecrübeli hücum oyuncusunun gelecek hafta sezon öncesi turu için Hong Kong’da yeni takım arkadaşlarına katılması bekleniyor. Bu transfer hamlesi, kulübün geçen sezon Premier League’i 10. sırada tamamlamasının ardından stratejide net bir değişikliğe işaret ediyor.
- Getty Images Sport
Brighton'da şüphe duyanları yanılttı
Bazıları 30'lu yaşlarının ortasındaki bir santrforun transfer edilmesinin mantığını sorgulayabilir, ancak Welbeck'in son dönemdeki formu, en üst seviyede hâlâ sunacağı çok şey olduğunu gösteriyor. İngiltere milli oyuncusu, son sezonda adeta dikkat çekti; Brighton'ın ligdeki 38 maçının 37'sinde forma giydi ve 13 golle kulübün en golcü ismi oldu.
Welbeck, Premier League'de Brighton formasıyla en çok gol atan oyuncu rekorunu şu anda elinde bulunduruyor; üst düzey ligde çıktığı 176 maçta 46 gol kaydetti. Fiziksel durumu ve güvenilirliği, Alonso'nun kulübün gelişiminde proje aşamasından uzaklaşmayı hedeflerken hücum hattında görmek istediği özelliklerin tam karşılığı.
Chelsea altyapısında yolun sonu mu?
Welbeck'in gelişi, şu anda altı kıdemli santrfora sahip Chelsea hücum hattında kaçınılmaz olarak kapsamlı bir tasfiyeye yol açacak. Kulüp yönetimi, daha önce uzun vadeli planın bir parçası olarak görülen bazı oyuncular için artık teklifleri dinlemeye hazır. Takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimler arasında Nicolas Jackson, Liam Delap ve Marc Guiu yer alıyor.
Bu yaz kulübün kardeş takımı Strasbourg'dan takıma katılan Emmanuel Emegha, birinci takım yapılanmasında kalabilecek adaylardan biri olmaya devam ediyor, ancak odağın daha dengeli bir kadroya doğru kaydığı açıkça görülüyor. Kulüp içindeki görüşmelerde, kulübün genç oyunculara yönelik saplantısının kupa kazanmak için mücadele edememelerindeki başlıca etken olduğu vurgulandı.
- (C)Getty Images
Tecrübeye doğru belirleyici bir yöneliş
Chelsea'nin yaz yapılanması hız kesmeden devam ediyor. Welbeck'in yanı sıra, Chelsea'nin bir diğer tecrübeli isim Jordan Henderson'la da ilgilendiği bildiriliyor; kulüp Alonso'nun kadrosunu yeniden şekillendirmeyi sürdürüyor. Chelsea ayrıca Morgan Rogers ve Marco Palestra'nın gelişiyle kadrosunu güçlendirdi, transfer döneminin kapanmasından önce başka hamleler de bekleniyor.
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