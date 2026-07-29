Danny Welbeck, Brighton'dan gerçekleşecek sürpriz transferini tamamlarken Chelsea'de sağlık kontrolünden geçecek

Chelsea’nin son dönemde genç yetenekleri transfer etme yönündeki kararlı yaklaşımından önemli bir sapma olarak, Chelsea şimdi 35 yaşındaki Welbeck için anlaşmayı sonuçlandırıyor. Eski Manchester United ve Arsenal forvetine, BBC'ye göre kulüple iki yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanırken Batı Londra’da sağlık kontrolünden geçmesi için izin verildi.

Tecrübeli hücum oyuncusunun gelecek hafta sezon öncesi turu için Hong Kong’da yeni takım arkadaşlarına katılması bekleniyor. Bu transfer hamlesi, kulübün geçen sezon Premier League’i 10. sırada tamamlamasının ardından stratejide net bir değişikliğe işaret ediyor.







