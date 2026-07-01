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Danny Murphy’nin kaybolan kedisi, eski İngiltere ve Liverpool yıldızının Dünya Kupası yorumları sırasında anlattığı tuhaf hikâyeyle ortalığı karıştırdı
Dünya Kupası'nda yaşanan tuhaf bir yorum anı
Murphy, BBC için Fildişi Sahili ile Norveç arasındaki son 32 turu maçını yorumlarken, tuhaf bir şekilde evcil hayvanına saygılarını sundu.
Bu tuhaf an, Oscar Bobb'un ikinci yarıda Alexander Sorloth'un yerine oyuna girmesiyle yaşandı. Norveç'in 1-0 önde olduğu sırada Bobb hemen topu aldı ve ana yorumcu Steve Bower, "İşte Bobb'un oyuna ilk müdahalesi" dedi. Oyunda 10 saniyelik bir duraklama yaşandıktan sonra Murphy, bu fırsatı değerlendirerek "Eskiden Bob adında bir kedim vardı" dedi. Yardımcı yorumcu, su molasının hemen ardından oyunda bir duraklama yaşandığında bu kişisel anısını hatırladı.
Bob adlı kedinin kaderi
Bower, kediyle yapılan bu övgüden pek etkilenmemiş ve şöyle yanıt vermişti: “Maç o kadar da kötü değil.” Ancak Murphy, evcil hayvanının akıbetini açıklayarak kişisel hikâyesine devam etti. “Evet, bir Royal Mail kamyonetinin arkasına atladı ve onu kaybettik.” Kısa bir duraklamanın ardından, "Gerçekten üzücü. Neyse," diyerek sözlerini tamamladı ve güldü. Bower daha sonra konuyu değiştirerek yayını maça geri döndürdü ve şöyle dedi: "Neyse, 18 dakika kaldı, Fildişi Sahili'nin bir gole ihtiyacı var."
Neyse ki, bir dakika bile geçmeden Amad Diallo bir gol attı; ardından Erling Haaland, maçın bitimine dört dakika kala Norveç’e galibiyeti getirdi.
İzleyiciler, unutulmaz yorumlara tepki gösteriyor
Bu tuhaf anekdot, sosyal medyada oldukça kutuplaşmış tepkilere yol açtı. Football Ramble bu anı “gerçekten ikonik bir yorum” olarak nitelendirerek kutlarken, eğlenen diğer taraftarlar ise yayını ünlü bir komedi karakterine benzetti; bunlardan biri şöyle dedi: “Danny Murphy’nin şimdiye kadarki en iyi yorum parçası, hiç şüphesiz. Tam bir Partridge.”
Başka bir izleyici ise, “Danny Murphy bu hikâyeye başladığında [Bower’ın] yüzündeki ifadeye bayıldım,” derken, bir diğeri de “Turnuvanın en iyi yorum satırı. Alkışları hak ettin Danny Murphy,” dedi.
Buna karşılık, birçok izleyici maçın kendisinden uzaklaşılmasına sinirlendi. Bir taraftar alaycı bir şekilde “Danny Murphy’den nefes kesici bir analiz” diye yazarken, bir diğeri de açıkça “Pardon, Danny Murphy nasıl gerçek bir yorumcu olabilir ki?” diye sordu.
Hikayenin tam anlamıyla absürtlüğü, bazılarının gerçekliğinden şüphe etmesine bile yol açtı ve bir kullanıcı şaka yaparak şöyle dedi: "Bence bu, ebeveynlerinin ona anlattığı 'çiftlikte yaşamaya gitme' hikayesinin bir versiyonu olmalı. Bu olay, tam bir gerçek suç podcast'i konusu olmalı. Bob için adalet."
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Yayıncılar için bundan sonra ne olacak?
Norveç, maçın son dakikalarında attığı golün ardından son 16 turuna yükseldi ve burada büyük heyecanla beklenen bir karşılaşmada Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
Bu arada, Murphy ve Bower'ın Dünya Kupası ilerledikçe medya görevlerini sürdürmeleri bekleniyor. Uluslararası turnuva kızışıp final aşamalarına doğru ilerledikçe, taraftarlar şüphesiz gelecek yayınlarda daha fazla beklenmedik hayvan anekdotu paylaşıldığını görmek için ekran başına geçecekler.