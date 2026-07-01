Danny Murphy’nin kaybolan kedisi, eski İngiltere ve Liverpool yıldızının Dünya Kupası yorumları sırasında anlattığı tuhaf hikâyeyle ortalığı karıştırdı

Bu tuhaf anekdot, sosyal medyada oldukça kutuplaşmış tepkilere yol açtı. Football Ramble bu anı “gerçekten ikonik bir yorum” olarak nitelendirerek kutlarken, eğlenen diğer taraftarlar ise yayını ünlü bir komedi karakterine benzetti; bunlardan biri şöyle dedi: “Danny Murphy’nin şimdiye kadarki en iyi yorum parçası, hiç şüphesiz. Tam bir Partridge.”

Başka bir izleyici ise, “Danny Murphy bu hikâyeye başladığında [Bower’ın] yüzündeki ifadeye bayıldım,” derken, bir diğeri de “Turnuvanın en iyi yorum satırı. Alkışları hak ettin Danny Murphy,” dedi.

Buna karşılık, birçok izleyici maçın kendisinden uzaklaşılmasına sinirlendi. Bir taraftar alaycı bir şekilde “Danny Murphy’den nefes kesici bir analiz” diye yazarken, bir diğeri de açıkça “Pardon, Danny Murphy nasıl gerçek bir yorumcu olabilir ki?” diye sordu.

Hikayenin tam anlamıyla absürtlüğü, bazılarının gerçekliğinden şüphe etmesine bile yol açtı ve bir kullanıcı şaka yaparak şöyle dedi: "Bence bu, ebeveynlerinin ona anlattığı 'çiftlikte yaşamaya gitme' hikayesinin bir versiyonu olmalı. Bu olay, tam bir gerçek suç podcast'i konusu olmalı. Bob için adalet."