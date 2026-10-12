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Danny Mills, Manchester City'ye “hafif bir ceza” verilmesinin “tam bir saçmalık” olacağını söyledi ve 114 Finansal Fair Play ihlalinin ardından kulüp için “uygun” gördüğü yedi sezonluk cezayı anlattı
Manchester City'ye uygulanabilecek yaptırımlar üzerine spekülasyonlar
Üç buçuk yılı aşkın süredir devam eden spekülasyon ve tahminlerin ardından, bu uzun soluklu hikâyenin sonu iddialara göre yaklaştı. Nihai kararın Ocak 2027 sonuna kadar verilmesi bekleniyor.
Manchester City'ye Premier League'den düşmesini kesinleştirecek bir puan silme cezası verilebileceği öne sürüldü. Yüklü para cezaları, memnuniyetsiz rakiplere yönelik tazminat paketleri ve kısıtlayıcı transfer yasakları da olası yaptırımlar arasında sayıldı.
- Getty/GOAL
Sportif ve siyasi faktörler dikkate alınacak
Etihad Stadyumu'nda “göstermelik” ticari faaliyetlerde bulunmakla suçlananlar, yanlış bir şey yapmadıklarını savunuyor ve “çürütülemez nitelikte kapsamlı kanıtlara” sahip olduklarını belirtiyor. Bu kanıtlar nihayetinde adlarını temize çıkarmalarına yardımcı olacak.
Mesele artık yalnızca sportif değil; siyasi tartışmalar da işin içine giriyor ve bu durum zaten karmaşık olan sürecin çözümünü daha da zorlaştırıyor. Kesin karar açıklandığında herkesin memnun kalması pek olası görünmüyor.
Kendisine yöneltilen suçlamaların ciddiyetine rağmen City'nin nispeten hafif bir cezayla kurtulması mümkün. Çok varlıklı kulüp sahipleri mali yaptırımları fazla zorlanmadan karşılayabilir. Ayrıca uluslararası düzeyde yeteneklerle dolu bir kadro kuruldu; dolayısıyla önümüzdeki transfer dönemlerinde oyuncu alımına getirilecek yasaklar kulübü çok ağır etkilemeyecektir.
Manchester City'nin hafif bir cezayla sıyrılması Premier League'e neden zarar verir?
Manchester City'ye “hafif bir ceza” verilmesi durumunda Premier League'in kendi ürününün kontrolünü kaybedip kaybetmeyeceği ve dünya çapındaki izleyicilerin gözünde ciddi bir itibar kaybı yaşayıp yaşamayacağı sorulan eski Manchester City savunmacısı Mills, en iyi çevrim içi kumarhaneler rehberi Gambling.com ile iş birliği kapsamında GOAL'e konuştu: “Eğer hafif bir ceza verilirse bu tam bir saçmalık olur.
“Everton bir veya iki ihlal nedeniyle ceza aldı. [Nottingham] Forest da öyle. Birkaç ihlal için altı puan, dört puan silindi ve bu konuda açık davrandılar. Dürüst davrandılar. Tamam, Forest belki o kadar değil ama Everton çok netti.
“Everton, stadyum durumu nedeniyle talihsizdi. Çünkü kulübün sahibine yaptırım uygulandı ve kulübe sağlanan para kesildi. Buna rağmen altı puanlık ceza aldılar. Dolayısıyla bunu değiştirmeniz gerekir.
“Yedi büyük ihlalden söz ediyoruz, değil mi? 114 ihlal olduğunu biliyorum ama finansal dopingin çok büyük boyutlara ulaştığı açıkça yedi veya sekiz sezon var. En büyük sorun da bu.
“Bence o yedi, sekiz sezona bakıp ‘ciddi şekilde cezalandırılmaları gereken asıl konu bu’ demek gerekecek. Bir de yardımcı olmamaları ve süreci olabildiğince uzatmaları var. Bunun için de ek bir ceza verebilirsiniz.
“Adalet sistemi böyle işler. Hız cezası alırsınız, hatanızı kabul edersiniz ve ehliyetinize üç ceza puanı işlenir. Mahkemeye gidip cezaya itiraz eder, davayı kaybederseniz altı ceza puanı alırsınız. Bu kadar karmaşık olmamalı, değil mi? Bence yedi sezon için verilecek bir ceza yerinde olur.”
- Getty/GOAL
Manchester City fikstürü: 2026-27 sezonu için kusursuz yıldız
Yaygın belirsizliğe rağmen City, 2026-27 sezonuna kusursuz bir başlangıç yaptı. Community Shield'de Arsenal'a yenildikten sonra Premier League'de oynadığı altı maçın tamamını kazandı. Ayrıca Carabao Kupası'nda dördüncü tura yükseldi ve bir Şampiyonlar Ligi mücadelesine daha galibiyetle başladı.
Şimdiye kadarki en büyük sınavını ise son maçında başarıyla geçti. Tutkulu ve hoşnutsuz Liverpool taraftarları önünde çıktığı Anfield deplasmanı, 10 kişi kalan ev sahibi karşısında 3-0'lık galibiyetle sonuçlandı. Enzo Maresca'nın ekibi, çarşamba günü üst üste iki kez Avrupa futbolunun zirvesine çıkan Paris Saint-Germain'i ağırlayarak yeniden Avrupa sahnesine çıkacak.
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