Manchester City'ye “hafif bir ceza” verilmesi durumunda Premier League'in kendi ürününün kontrolünü kaybedip kaybetmeyeceği ve dünya çapındaki izleyicilerin gözünde ciddi bir itibar kaybı yaşayıp yaşamayacağı sorulan eski Manchester City savunmacısı Mills, en iyi çevrim içi kumarhaneler rehberi Gambling.com ile iş birliği kapsamında GOAL'e konuştu: “Eğer hafif bir ceza verilirse bu tam bir saçmalık olur.

“Everton bir veya iki ihlal nedeniyle ceza aldı. [Nottingham] Forest da öyle. Birkaç ihlal için altı puan, dört puan silindi ve bu konuda açık davrandılar. Dürüst davrandılar. Tamam, Forest belki o kadar değil ama Everton çok netti.

“Everton, stadyum durumu nedeniyle talihsizdi. Çünkü kulübün sahibine yaptırım uygulandı ve kulübe sağlanan para kesildi. Buna rağmen altı puanlık ceza aldılar. Dolayısıyla bunu değiştirmeniz gerekir.

“Yedi büyük ihlalden söz ediyoruz, değil mi? 114 ihlal olduğunu biliyorum ama finansal dopingin çok büyük boyutlara ulaştığı açıkça yedi veya sekiz sezon var. En büyük sorun da bu.

“Bence o yedi, sekiz sezona bakıp ‘ciddi şekilde cezalandırılmaları gereken asıl konu bu’ demek gerekecek. Bir de yardımcı olmamaları ve süreci olabildiğince uzatmaları var. Bunun için de ek bir ceza verebilirsiniz.

“Adalet sistemi böyle işler. Hız cezası alırsınız, hatanızı kabul edersiniz ve ehliyetinize üç ceza puanı işlenir. Mahkemeye gidip cezaya itiraz eder, davayı kaybederseniz altı ceza puanı alırsınız. Bu kadar karmaşık olmamalı, değil mi? Bence yedi sezon için verilecek bir ceza yerinde olur.”