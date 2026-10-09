Bunun ve uygulanabilecek yaptırımların sorulması üzerine, Gambling.com'un, en iyi online casinolar rehberinin katkılarıyla konuşan eski City savunmacısı Mills, GOAL'e şunları söyledi: “Sorun da burada başlıyor. Ondan sonra [2018] mali açıdan iyi durumda olduklarını varsayıyorsunuz. Ama bu ancak başlangıçta çok daha büyük bir temele sahip oldukları için mümkün oldu.

“Bunun size 2018, 2019 sonrasında mı, yoksa öncesinde mi nasıl fayda sağladığı konusunda çizgiyi nereye çekiyorsunuz? Çünkü bu temeliniz olmasaydı, bu oyuncuları kadronuza katamazdınız. Stadınızla bunu yapamazdınız. X, Y, Z'yi yapmak zorunda kalmazdınız. Bu işi daha da karmaşık hale getiriyor.

“Bütün bunların içinde kusursuz bir çözüm yok. Bence bir çizgi çekilip ‘tamam, buraya kadar bu kurallar ihlal edildi, bu nedenle uygulanacak yaptırım bu olacak; çünkü bunu geriye dönük yapamayız, bunun bir anlamı yok’ denmeli.

“Şampiyonlukları geri alabilirsiniz, önemsiz. Oyuncuların madalyalarını ve kupalarını geri alabilirsiniz, önemsiz. O anları yaşadılar, o günleri geçirdiler, o primleri aldılar. Yıllar boyunca bunun tüm artılarını yaşadınız.

“Carling Cup madalyamı elimden almak istiyorsanız [2004'te Middlesbrough ile kazanmıştı], gelin alın. Ben yine de Carling Cup'ı kazandım. Madalyamı benden satın alabilirsiniz. Onu siz kazanmadınız, ben kazandım. Bu yüzden bir oyuncu açısından o şampiyonlukları geri almak biraz önemsiz. Hiçbir fark yaratmaz.

“Bu sezon ya da geçen sezon olsaydı biraz farklı olurdu ama neredeyse 10 yıl öncesinden bahsediyorsunuz. Fiilen bir önemi yok. Bu, şimdi dönüp ‘1966'da top çizgiyi geçmedi, dolayısıyla İngiltere Dünya Kupası'nı kazanmadı’ demek gibi olurdu. Ne yazık ki sanırım şu anda hayatta olan tek kişi Sir Geoff Hurst. Aradan 50 küsur yıl geçmiş, bu biraz önemsiz.

“Dolayısıyla geriye dönük cezalar vermek inanılmaz derecede zor. Mesele, kulübe bundan sonra nasıl yaptırım uygulayacağınız ve nasıl ceza vereceğiniz. Ve yine, bu da inanılmaz derecede karmaşık olacak.”