Getty/GOAL
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Danny Mills, 115 suçluk FFP soap operasında Manchester City'nin şampiyonluklarının elinden alınmasının ve madalyaların geri alınmasının neden "anlamsız" olduğunu, böyle bir cezanın da "önemsiz" kalacağını anlattı
Manchester City için olası yaptırımlar üzerine spekülasyon yapıldı
Etihad Stadyumu’ndakiler, 2010 ile 2018 yılları arasında “sahte” iş yürütmekle suçlanıyor. Kendilerine yöneltilen suçlamalardan biri hariç hepsi bağımsız bir komisyon tarafından onandı ve nihai kararın Ocak 2027’nin sonuna kadar verilmesi bekleniyor.
Çeşitli yaptırımlar konuşulurken, bazılarına göre City, İngiliz futbolunun en üst liginden çıkarılabilir; bu ya ihraç edilmeleri yönünde alınacak bir oylamayla ya da ağır puan silme cezalarıyla olabilir.
- Getty/GOAL
Manchester City'nin 2010'dan bu yana kazandığı kupalar
Transfer yasakları ve dev para cezaları da gündeme getirildi; bazıları ise iç sahadaki üstünlüğün damga vurduğu bir dönem boyunca kazanılan her kupanın kayıtlardan silinmesini istiyor. Manchester City, kupa zaferleri serisini 2011'de FA Cup'ı kazanarak başlattı.
O tarihten bu yana sekiz Premier League şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, üç FA Cup daha, yedi Lig Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı. Bu başarının büyük bölümü, 2022-23'te gelen tarihi üçleme de dahil olmak üzere, Katalan teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde elde edildi.
Manchester City, uzun süredir devam eden bu spor gündeminde süreç boyunca suçsuz olduğunu savunurken adını temize çıkarmakta kararlı olmaya devam ediyor, ancak son sekiz yıldaki olaylara ilişkin herhangi bir soruşturma yürütülmediği düşünüldüğünde daha fazla drama yaşanabilir mi?
Başlıkları çıkarmanın neden anlamsız bir uğraş olacağı
Bunun ve uygulanabilecek yaptırımların sorulması üzerine, Gambling.com'un, en iyi online casinolar rehberinin katkılarıyla konuşan eski City savunmacısı Mills, GOAL'e şunları söyledi: “Sorun da burada başlıyor. Ondan sonra [2018] mali açıdan iyi durumda olduklarını varsayıyorsunuz. Ama bu ancak başlangıçta çok daha büyük bir temele sahip oldukları için mümkün oldu.
“Bunun size 2018, 2019 sonrasında mı, yoksa öncesinde mi nasıl fayda sağladığı konusunda çizgiyi nereye çekiyorsunuz? Çünkü bu temeliniz olmasaydı, bu oyuncuları kadronuza katamazdınız. Stadınızla bunu yapamazdınız. X, Y, Z'yi yapmak zorunda kalmazdınız. Bu işi daha da karmaşık hale getiriyor.
“Bütün bunların içinde kusursuz bir çözüm yok. Bence bir çizgi çekilip ‘tamam, buraya kadar bu kurallar ihlal edildi, bu nedenle uygulanacak yaptırım bu olacak; çünkü bunu geriye dönük yapamayız, bunun bir anlamı yok’ denmeli.
“Şampiyonlukları geri alabilirsiniz, önemsiz. Oyuncuların madalyalarını ve kupalarını geri alabilirsiniz, önemsiz. O anları yaşadılar, o günleri geçirdiler, o primleri aldılar. Yıllar boyunca bunun tüm artılarını yaşadınız.
“Carling Cup madalyamı elimden almak istiyorsanız [2004'te Middlesbrough ile kazanmıştı], gelin alın. Ben yine de Carling Cup'ı kazandım. Madalyamı benden satın alabilirsiniz. Onu siz kazanmadınız, ben kazandım. Bu yüzden bir oyuncu açısından o şampiyonlukları geri almak biraz önemsiz. Hiçbir fark yaratmaz.
“Bu sezon ya da geçen sezon olsaydı biraz farklı olurdu ama neredeyse 10 yıl öncesinden bahsediyorsunuz. Fiilen bir önemi yok. Bu, şimdi dönüp ‘1966'da top çizgiyi geçmedi, dolayısıyla İngiltere Dünya Kupası'nı kazanmadı’ demek gibi olurdu. Ne yazık ki sanırım şu anda hayatta olan tek kişi Sir Geoff Hurst. Aradan 50 küsur yıl geçmiş, bu biraz önemsiz.
“Dolayısıyla geriye dönük cezalar vermek inanılmaz derecede zor. Mesele, kulübe bundan sonra nasıl yaptırım uygulayacağınız ve nasıl ceza vereceğiniz. Ve yine, bu da inanılmaz derecede karmaşık olacak.”
- Getty
İtirazlar yapıldı ve davada nihai karar ertelendi
City, kendilerine yöneltilen suçlamalara şimdiye kadar itiraz etmiş olsa da akıbetinin ne olacağından hâlâ haberdar edilmiş değil. Uzun süredir devam eden hukuki süreç bir süre daha sürecek; ciddi yaptırımlar uygulanmaması gerektiğine dair savunmalar da sunuluyor.
Şimdilik Enzo Maresca ve ekibi, iç sahada ve Avrupa'da değerli puanlar ile daha fazla kupa mücadelesine odaklanmış durumda. Chelsea, pazar günü eski rakibi Liverpool'a konuk olarak sahalara dönecek.
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