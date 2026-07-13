Oyuncu ve ömür boyu West Ham taraftarı olan Dyer, damadı Bowen’ın geleceği hakkında önemli bir açıklama yaptı. Kulübün birinci ligdeki 14 yıllık serüveninin sona ermesinden bu yana, Hammers’ın kaptanı yoğun transfer spekülasyonlarının odağında yer alıyordu. Ancak, “A Match for Emilee” adlı yardım etkinliğinde konuşan Dyer, 29 yaşındaki oyuncunun Doğu Londra’dan ayrılmayı zorlamayı planlamadığını belirtti.

"O çok harika, sadık bir adam," diyen Dyer, talkSPORT'a şunları ekledi: "Her şeyden önce o benim ailem, tabii ki torunlarımın babası. Son dönemler onun için zor geçti. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hak ediyor ve ne karar verirse versin, ya da vermiş olsa bile, onu desteklerdim. Bence hiçbir yere gitmeyecek ve Championship'i kasıp kavuracak, bu konuda endişelenmeyin."



