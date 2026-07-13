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Danny Dyer, West Ham’ın küme düşmesinin ardından damadı Jarrod Bowen’a Liverpool ve Aston Villa’dan transfer teklifleri gelmesi üzerine, Bowen’ın geleceğine dair şok edici bir kararı açıkladı
Dyer, Bowen hakkında son gelişmeleri aktarıyor
Oyuncu ve ömür boyu West Ham taraftarı olan Dyer, damadı Bowen’ın geleceği hakkında önemli bir açıklama yaptı. Kulübün birinci ligdeki 14 yıllık serüveninin sona ermesinden bu yana, Hammers’ın kaptanı yoğun transfer spekülasyonlarının odağında yer alıyordu. Ancak, “A Match for Emilee” adlı yardım etkinliğinde konuşan Dyer, 29 yaşındaki oyuncunun Doğu Londra’dan ayrılmayı zorlamayı planlamadığını belirtti.
"O çok harika, sadık bir adam," diyen Dyer, talkSPORT'a şunları ekledi: "Her şeyden önce o benim ailem, tabii ki torunlarımın babası. Son dönemler onun için zor geçti. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hak ediyor ve ne karar verirse versin, ya da vermiş olsa bile, onu desteklerdim. Bence hiçbir yere gitmeyecek ve Championship'i kasıp kavuracak, bu konuda endişelenmeyin."
- Getty Images Sport
Liverpool ve Villa ile adı anılsa da Bowen kalacak mı?
Bu haber, Bowen’ın durumunu takip eden birçok Premier Lig kulübü için büyük bir darbe olacak. İngiltere milli takım oyuncusu, Mohamed Salah’ın yerine geçebilecek bir isim olarak Liverpool ile anılırken, Aston Villa ve Everton’ın da onu kadrolarına katmak için ciddi bir ilgi gösterdiği belirtiliyordu. En üst ligde kalmanın cazibesine rağmen, en azından kayınpederinin ifadesine göre, Bowen’ın West Ham’a olan bağlılığı sarsılmaz görünüyor.
Forvet, kulübün küme düşmesinin zorlu gerçeğiyle çoktan yüzleşmiş ve London Stadium'daki taraftarlara yaptığı samimi özür mesajında “utanç ve acı” hissettiğini dile getirmişti. Görünüşe göre, bu hataları telafi etme arzusu, yaz transfer döneminde Avrupa’da şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma geçme cazibesinden daha ağır basacak.
West Ham yönetimi, kaptanını takımda tutmak için her şeyi yapıyor
Ortak sahibi Daniel Kretinsky’nin liderliğindeki Hammers yönetim kurulu, kulübün en iyi oyuncularının Premier Lig’e hemen geri dönülmesini sağlamak için takımda tutulması gerektiği konusundaki tutumunda kararlıdır. Kulüp, Mateus Fernandes’in Tottenham Hotspur’a 85 milyon sterlin karşılığında satışını çoktan onaylamış olsa da, Bowen gibi sembolik bir ismi kadroda tutmak, mevcut geçiş döneminde soyunma odasındaki moral açısından hayati önem taşıyor.
Doğu Londra’da 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bowen, kulübün yeni iç saha forması tanıtım materyallerinde yer aldı; bu hamle genellikle oyuncunun kulüpte kalacağının bir işareti olarak yorumlanıyor. Kretinsky ve West Ham taraftarları için, Bowen’ın Championship’teki rakiplere karşı hücum hattını yöneteceği ihtimali, felaketle sonuçlanan 2025-26 sezonunun ardından bir umut ışığı oluşturuyor.
- Getty Images Sport
Hammers için Championship’teki yaşam
West Ham, 2011-12 sezonundan bu yana İngiliz futbolunun ikinci liginde mücadele etmedi ve bu düşüş, Dyer için kabullenmesi zor bir durum oldu. "En çok acı veren şey, elbette ki bu durumun bizimle ve tüm kulüpler arasında özellikle Tottenham arasında yaşanmış olması. Hayatımın büyük bir bölümünde West Ham taraftarı oldum, bu yüzden kalp kırıklığına alışkınım," diye itiraf etti Dyer. "Biliyorsunuz ki kısa bir süre önce bir kupa kazandığımız iyi bir dönem yaşamıştık, ama şimdi yine kalp kırıklığına geri döndük. Küme düşeli 15 yıl oldu."
Geçen sezonun acısına rağmen, aktör, Bowen’ın liderliğindeki kadronun ilk denemede yeniden üst lige çıkacağından emin. “Kulübümüzden ne gibi beklentiler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Bence bir değişikliğe ihtiyacımız var, sıfırdan başlamamız gerekiyor ve yeniden yola çıkacağız. Birkaç maç kazanmamızı görmek güzel olacak, bunu şimdiden söyleyebilirim." West Ham, 8 Ağustos'ta Carabao Kupası'nda Portsmouth ile oynayacağı maçla resmi sezonuna başlayacak.
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