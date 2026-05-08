Danny Dyer'a moral! Jarrod Bowen'ın, eşi Dani'yi ve West Ham hayranı kayınpederini memnun edecek, "kariyerinin en kötü yılları" olarak nitelendirilebilecek bir transfer kararı alacağı tahmin ediliyor

Dani, evinin yakınlarında kalmak istediğini hiç saklamadı; öte yandan, West Ham hayranı Danny için, 2023'te Conference League şampiyonluğunu kazanan bir kahramanın başka bir kulübün forması giymesini kabullenmek zor olacaktır.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, Bowen'ın hizmetleri artık ihtiyaç duyulmayana kadar mevcut ortamında kalması kaçınılmaz mı? Bu soru Johnson'a yöneltildiğinde, West Ham akademisi mezunu - BetMGM ile yaptığı röportajda - GOAL'a şunları söyledi: “Evet, öyle düşünüyorum. Diğer kulüplerle, potansiyel olarak daha büyük kulüplerle ve bunun gibi şeylerle bağlantıları oldu, ama bu hiç gerçekleşmedi. Sebep ne olursa olsun, ya o istemedi ya da kulüp yeterince istemedi. Bu yüzden bence orada kalma ve bir kulüp efsanesi olma şansı var.

“Onlar büyük bir West Ham ailesi ve bu elbette çok güzel. Dolayısıyla, kariyerinin potansiyel olarak en kötü iki ya da üç yılını başka bir yerde geçirip bunu kaybetmek yerine, bana kalırsa kalmayı tercih ederim.”