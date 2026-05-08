Danny Dyer'a moral! Jarrod Bowen'ın, eşi Dani'yi ve West Ham hayranı kayınpederini memnun edecek, "kariyerinin en kötü yılları" olarak nitelendirilebilecek bir transfer kararı alacağı tahmin ediliyor
Hammers, Premier Lig'de küme düşme mücadelesine girdi
Bu durum bir anda değişebilir; zira Nuno Espírito Santo’nun takımı şu anda Premier Lig’den düşmemek için bir mücadele içindedir. Takım, Championship’e açılan kapı ardına kadar açılırken, yeniden alt üçlüye geriledi.
Londra'nın rakibi Tottenham sadece bir puan önde ve kalan üç maçta hala dokuz puan kazanılabilir. Küme düşmeyi önlemek ve takımın ayakta kalmasını sağlamak için birkaç galibiyet gerekebilir.
Rütbe indirimi, en yetenekli çalışanların toplu olarak işten ayrılmasına yol açacaktır
İkinci ligde oynamak düşüncesi bile ürkütücü; küme düşme ihtimali, en yetenekli oyuncuların toplu halde ayrılmasına yol açabilir. Mateus Fernandes, West Ham’daki ilk sezonunda gösterdiği performansla, bir sonraki transfer döneminde pek çok kulübün ilgisini çekeceğini kanıtladı.
Birinci takım kadrosundaki diğer birçok oyuncu da, endişe verici bir gerileme yaşanması durumunda kendi gelecekleri hakkında ciddi sorular soracaktır, ancak Bowen de valizlerini toplayanlardan biri olacak mı?
O, West Ham'ın kaptanı ve 2030 yılına kadar sözleşmesi var. 29 yaşında olan Bowen için, başka bir elit kulüpte potansiyel bir fırsat ortaya çıkarsa, bu "ya şimdi ya da asla" durumu olur. Ancak Bowen, partneri, çocukları ve geniş ailesiyle birlikte East End'de yerleşik bir hayat sürüyor.
Bowen, West Ham'da kalarak Dyer ailesini mutlu edecek mi?
Dani, evinin yakınlarında kalmak istediğini hiç saklamadı; öte yandan, West Ham hayranı Danny için, 2023'te Conference League şampiyonluğunu kazanan bir kahramanın başka bir kulübün forması giymesini kabullenmek zor olacaktır.
Tüm bunlar göz önüne alındığında, Bowen'ın hizmetleri artık ihtiyaç duyulmayana kadar mevcut ortamında kalması kaçınılmaz mı? Bu soru Johnson'a yöneltildiğinde, West Ham akademisi mezunu - BetMGM ile yaptığı röportajda - GOAL'a şunları söyledi: “Evet, öyle düşünüyorum. Diğer kulüplerle, potansiyel olarak daha büyük kulüplerle ve bunun gibi şeylerle bağlantıları oldu, ama bu hiç gerçekleşmedi. Sebep ne olursa olsun, ya o istemedi ya da kulüp yeterince istemedi. Bu yüzden bence orada kalma ve bir kulüp efsanesi olma şansı var.
“Onlar büyük bir West Ham ailesi ve bu elbette çok güzel. Dolayısıyla, kariyerinin potansiyel olarak en kötü iki ya da üç yılını başka bir yerde geçirip bunu kaybetmek yerine, bana kalırsa kalmayı tercih ederim.”
Bowen'ın istatistikleri: West Ham formasıyla attığı goller ve oynadığı maçlar
Bowen, Ocak 2020'de Hull City'den 22 milyon sterlin (30 milyon dolar) karşılığında West Ham'a transfer oldu. O günden bu yana gol ve asist konusunda güvenilir bir kaynak haline gelen oyuncu, tüm turnuvalarda 277 maçta 84 kez fileleri havalandırdı.
2024 yazında, eski Love Island yarışmacısı Dani ile nişanlandığını duyurduktan kısa bir süre sonra kaptanlık pazubandı ona devredildi. Bowen'dan, Hammers'ı küme düşme tehlikesinden kurtarmak ve istenmeyen ayrılık söylentilerini sonlandırmak için son bir çaba göstererek takımı önden sürüklemesi bekleniyor.