Danışmanlık hizmeti önemli bir avantaj mı? Barcelona, Chelsea'nin yıldızını kadrosuna katmayı planlıyor

Buna göre Katalanlar bir santrfor, bir stoper ve bir kanat oyuncusu transfer etmeyi planlıyor; Neto ise hem iki kanatta hem de forvetin ortasında görev alabilir ve böylece Lamine Yamal ve Raphinha için mükemmel bir alternatif olabilir.

Barça için olumlu bir gelişme: Neto'nun menajeri Jorge Mendes, sportif direktör Deco'nun kulübüyle mükemmel bağlantılara sahip. Katalanlar ise, görünüşe göre bir çıkış maddesi bulunan 26 yaşındaki Portekizli milli oyuncunun durumunu şimdilik sadece izliyor.