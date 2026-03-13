Mundo Deportivo'nun haberine göre, FC Barcelona, yeni sezon için hücum kanat pozisyonlarına takviye yapmak amacıyla, Chelsea'den çok yönlü bir oyuncu olan Pedro Neto'yu potansiyel transfer listesine eklemiş görünüyor.
Danışmanlık hizmeti önemli bir avantaj mı? Barcelona, Chelsea'nin yıldızını kadrosuna katmayı planlıyor
Buna göre Katalanlar bir santrfor, bir stoper ve bir kanat oyuncusu transfer etmeyi planlıyor; Neto ise hem iki kanatta hem de forvetin ortasında görev alabilir ve böylece Lamine Yamal ve Raphinha için mükemmel bir alternatif olabilir.
Barça için olumlu bir gelişme: Neto'nun menajeri Jorge Mendes, sportif direktör Deco'nun kulübüyle mükemmel bağlantılara sahip. Katalanlar ise, görünüşe göre bir çıkış maddesi bulunan 26 yaşındaki Portekizli milli oyuncunun durumunu şimdilik sadece izliyor.
Laporta, Barcelona'nın dev transferi konusunda şüpheleri var
Ancak, mali açıdan hâlâ zor durumda olan kulübün yakın gelecekte bu büyüklükte bir transferi gerçekleştirebileceği şüpheli. Kulüp başkanı Joan Laporta, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu konuda şüphelerini dile getirdi.
El Chiringuito'da yaptığı açıklamada, "Bana göre, en önemli oyuncularımızla sözleşme uzatmak, yeni transfer yapmakla aynı şey" dedi. Ancak öncelik muhtemelen Robert Lewandowski'nin yerine geçecek bir oyuncu bulmak olacak.
- Getty Images Sport
Haaland'ın menajeri, "Barcelona'ya büyük hayranlık"tan bahsetti
Polonyalı oyuncunun sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor; sözleşmesini uzatmaması durumunda olası halefleri olarak Atlético Madrid'den Julian Álvarez veya Manchester City'den Erling Haaland'ın adı geçiyor.
Bu iki oyuncu da ucuz olmayacak ve en azından Haaland'ın durumunda, gelecek sezondan itibaren teknik direktör Hansi Flick'in takımını güçlendirme niyetindeolmadığı düşünülüyor.
El Chringuito'ya konuşan Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, söylentilere ilişkin olarak şunları söyledi: "Barcelona'ya büyük saygı ve hayranlık duyuyoruz, ancak potansiyel transferler konusunda ne Erling Haaland ne de Barcelona kulüp yönetimi ile herhangi bir temas kurulmadı."
53 yaşındaki menajer şöyle devam etti: "Oyuncu birkaç ay önce sözleşmesini uzattı. Manchester City'de çok mutlu, işleri harika gidiyor ve Manchester City'de her şey bu kadar iyi giderken transfer hakkında konuşacak hiçbir şeyimiz yok."
Pedro Neto, 2031 yılına kadar Chelsea ile sözleşme imzaladı
Pedro Neto ise Chelsea ile hâlâ uzun vadeli bir sözleşmeye sahip; yaz aylarında Wolverhampton'dan 60 milyon euroya transfer olduktan sonra 2024 yazına kadar tam yedi yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu sezon Neto, Chelsea formasıyla oynadığı 42 resmi maçta şu ana kadar 10 gol ve 6 asist kaydetti.
Pedro Neto: 2025/26 Sezonu Performans İstatistikleri
Yarışma Maçlar Goller Asistler Premier Lig 28 5 4 Şampiyonlar Ligi 7 - 1 EFL Kupası 4 1 1 FA Kupası 3 4 -