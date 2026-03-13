Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-PORTUGAL-TRIBUTEAFP
Andreas Koenigl

Çeviri:

Danışmanlık hizmeti önemli bir avantaj mı? Barcelona, Chelsea'nin yıldızını kadrosuna katmayı planlıyor

Görünüşe göre Chelsea'den Pedro Neto, Barcelona'nın radarına girmiş durumda. O, hücumda birden fazla pozisyonu doldurabilir.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, FC Barcelona, yeni sezon için hücum kanat pozisyonlarına takviye yapmak amacıyla, Chelsea'den çok yönlü bir oyuncu olan Pedro Neto'yu potansiyel transfer listesine eklemiş görünüyor.

  • Buna göre Katalanlar bir santrfor, bir stoper ve bir kanat oyuncusu transfer etmeyi planlıyor; Neto ise hem iki kanatta hem de forvetin ortasında görev alabilir ve böylece Lamine Yamal ve Raphinha için mükemmel bir alternatif olabilir.

    Barça için olumlu bir gelişme: Neto'nun menajeri Jorge Mendes, sportif direktör Deco'nun kulübüyle mükemmel bağlantılara sahip. Katalanlar ise, görünüşe göre bir çıkış maddesi bulunan 26 yaşındaki Portekizli milli oyuncunun durumunu şimdilik sadece izliyor.

    • Reklam

  • Laporta, Barcelona'nın dev transferi konusunda şüpheleri var

    Ancak, mali açıdan hâlâ zor durumda olan kulübün yakın gelecekte bu büyüklükte bir transferi gerçekleştirebileceği şüpheli. Kulüp başkanı Joan Laporta, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu konuda şüphelerini dile getirdi.

    El Chiringuito'da yaptığı açıklamada, "Bana göre, en önemli oyuncularımızla sözleşme uzatmak, yeni transfer yapmakla aynı şey" dedi. Ancak öncelik muhtemelen Robert Lewandowski'nin yerine geçecek bir oyuncu bulmak olacak.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Haaland'ın menajeri, "Barcelona'ya büyük hayranlık"tan bahsetti

    Polonyalı oyuncunun sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor; sözleşmesini uzatmaması durumunda olası halefleri olarak Atlético Madrid'den Julian Álvarez veya Manchester City'den Erling Haaland'ın adı geçiyor.

    Bu iki oyuncu da ucuz olmayacak ve en azından Haaland'ın durumunda, gelecek sezondan itibaren teknik direktör Hansi Flick'in takımını güçlendirme niyetindeolmadığı düşünülüyor.

    El Chringuito'ya konuşan Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, söylentilere ilişkin olarak şunları söyledi: "Barcelona'ya büyük saygı ve hayranlık duyuyoruz, ancak potansiyel transferler konusunda ne Erling Haaland ne de Barcelona kulüp yönetimi ile herhangi bir temas kurulmadı."

    53 yaşındaki menajer şöyle devam etti: "Oyuncu birkaç ay önce sözleşmesini uzattı. Manchester City'de çok mutlu, işleri harika gidiyor ve Manchester City'de her şey bu kadar iyi giderken transfer hakkında konuşacak hiçbir şeyimiz yok."

  • Pedro Neto, 2031 yılına kadar Chelsea ile sözleşme imzaladı

    Pedro Neto ise Chelsea ile hâlâ uzun vadeli bir sözleşmeye sahip; yaz aylarında Wolverhampton'dan 60 milyon euroya transfer olduktan sonra 2024 yazına kadar tam yedi yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu sezon Neto, Chelsea formasıyla oynadığı 42 resmi maçta şu ana kadar 10 gol ve 6 asist kaydetti.

  • Pedro Neto: 2025/26 Sezonu Performans İstatistikleri

    YarışmaMaçlarGollerAsistler
    Premier Lig2854
    Şampiyonlar Ligi7-1
    EFL Kupası411
    FA Kupası34-
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Sevilla crest
Sevilla
SEV
0