Danışmanları görünüşe göre çoktan oradaydı! Türkiye'nin önde gelen kulübü, FC Bayern München'in defans yıldızına büyük ilgi gösteriyor

Kim, 2021 ile 2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. Ardından yaklaşık 20 milyon euroya SSC Napoli'ye transfer olmuş, 2023 Scudetto şampiyonluğunu da içeren başarılı bir sezonun ardından 50 milyon euroya FC Bayern Münih'e geçmişti.

Almanya'nın rekor şampiyonunda Kim, en geç Jonathan Tah'ın gelişinden bu yana ilk 11'de yer almıyor. Geçen sezon Dayot Upamecano ile birlikte birinci tercih edilen stoper ikilisini oluştururken, bu sezon giderek daha sık yedek kulübesinden maçı izlemek zorunda kalıyor.

Bu nedenle, yaklaşan transfer döneminde ayrılması ihtimal dışı değil. Münih kulübü, uygun bir teklif gelmesi halinde Kim'in ayrılmasına engel olmayacak; son olarak 30 milyon euro civarında bir transfer ücreti talep edildiği konuşuluyordu.