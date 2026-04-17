Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperini geri getirmeyi düşündüğü iddia ediliyor. Bu haberi, Fenerbahçe'nin transfer faaliyetleri konusunda genellikle iyi bilgili olan içeriden bir kaynak olan Sercan Hamzaoğlu verdi. Buna göre, FCB yıldızının menajerleri ile kulüp yetkilileri arasında Türkiye'nin başkentinde bir görüşme gerçekleştirildi.
Çeviri:
Danışmanları görünüşe göre çoktan oradaydı! Türkiye'nin önde gelen kulübü, FC Bayern München'in defans yıldızına büyük ilgi gösteriyor
Kim, 2021 ile 2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. Ardından yaklaşık 20 milyon euroya SSC Napoli'ye transfer olmuş, 2023 Scudetto şampiyonluğunu da içeren başarılı bir sezonun ardından 50 milyon euroya FC Bayern Münih'e geçmişti.
Almanya'nın rekor şampiyonunda Kim, en geç Jonathan Tah'ın gelişinden bu yana ilk 11'de yer almıyor. Geçen sezon Dayot Upamecano ile birlikte birinci tercih edilen stoper ikilisini oluştururken, bu sezon giderek daha sık yedek kulübesinden maçı izlemek zorunda kalıyor.
Bu nedenle, yaklaşan transfer döneminde ayrılması ihtimal dışı değil. Münih kulübü, uygun bir teklif gelmesi halinde Kim'in ayrılmasına engel olmayacak; son olarak 30 milyon euro civarında bir transfer ücreti talep edildiği konuşuluyordu.
- Getty
İtalyan üst düzey kulüplerinin de Min-Jae Kim ile ilgilendiği iddia ediliyor
Özellikle bazı İtalyan kulüplerinin 29 yaşındaki Güney Koreli oyuncuya büyük ilgi gösterdiği söyleniyor. Juventus Torino'da, Kim'i Napoli'de birlikte çalıştıkları dönemden tanıyan Luciano Spalletti'nin, bu defans oyuncusunu önümüzdeki yaz için transfer listesinin en üst sırasına koyduğu ve büyük bir destekçi olduğu belirtiliyor. Ayrıca, AC Milan'ın da ilgilendiği anlaşılıyor.
Fenerbahçe'nin bu kadar güçlü rakiplerle nasıl başa çıkabileceği ise soru işareti. Spor açısından bakıldığında, Türk Süper Ligi'ne transfer olmak Kim için açıkça bir düşüş anlamına gelir; ancak maaş konusunda İstanbul, vaatleriyle onu cezbedebilir.
Kim'in FC Bayern ile olan sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Söylentilere göre, defans oyuncusu geçen yaz uygun bir teklif gelirse ayrılabilirdi, ancak teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde rolünün değişip değişmeyeceğini görmek istediği için Münih'ten ayrılmayı reddetti. Ancak şu ana kadar buna dair herhangi bir işaret yok; önemli maçlarda, örneğin son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynanan maçta, Upamecano ve Tah, Bayern'in savunma merkezinde açık ara ilk 11'de yer alıyor.