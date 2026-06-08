Sky'ın Belçikalı transfer uzmanı Sacha Tavolieri'nin bildirdiğine göre, şu anda hâlâ Red Bull'da görev yapan "Küresel Futbol Direktörü", Suudi Arabistan'da görev almaya sıcak bakıyor ve hatta Al-Ittihad ile olası bir işbirliği hakkında görüşmeler yapmış.
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Danışmanının yalanlamasına rağmen sansasyonel bir transfer mi? Jürgen Klopp, görünüşe göre yeni bir iş için görüşmelerde
Oysa Klopp'un menajeri Marc Kosicke, yaklaşık bir hafta önce Suudi kulübüne transfer olacağına dair söylentilere kesin bir şekilde yalanlama ile yanıt vermişti. "Bu söz konusu bile olamaz" demişti. Tavolieri'ye göre ise görüşmeler Pazar günü yeniden başladı.
Buna göre Al-Ittihad, 58 yaşındaki Klopp'u teknik direktör olarak göreve getirmek istiyor. Bunun sonucunda Klopp, öncelikle çöl kulübünün transfer hareketleriyle ilgilenecek. Ancak Klopp, Red Bull'daki işinden ancak sezon başladıktan sonra veya transfer dönemi kapandıktan sonra ayrılmak şartını koydu.
Çoğu Avrupa ülkesinden farklı olarak, Suudi Arabistan'da transfer dönemi birkaç hafta daha geç başlıyor ve buna bağlı olarak daha uzun sürüyor. Örneğin Bundesliga'da 30 Haziran'dan 1 Eylül'e kadar resmi transfer yapılabilirken, Orta Doğu'da transfer dönemi 22 Temmuz'da başlıyor.
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RB'nin Klopp'tan ayrılması konusu gündemden düşmüyor
RB Leipzig ve Salzburg'un yanı sıra Brezilya, ABD ve Japonya'daki kulüplerle de ilgilenen Klopp'un, gazlı içecek üreticisiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Ancak, sözleşmesinin erken feshedileceği ya da hatta teknik direktörlük görevine geri döneceği yönündeki spekülasyonlar uzun süredir devam ediyor. Özellikle Real Madrid'de Klopp sürekli gündemdeydi. Seçimlerde yenilgiye uğrayan başkan adayı Enrique Riquelme, Madrid taraftarlarına seçimleri kazanması halinde Klopp ile görüşmek istediğini vaat etmişti. Bununla birlikte Klopp, yakın gelecekte teknik direktörlük görevine dönmek istemediğini defalarca vurgulamıştı.
Ancak Mart ayında iç anlaşmazlıklara dair söylentiler çıkmıştı. L'Equipe'in bir haberinde, kulüp yönetimi ile BVB ve Liverpool'un eski başarılı teknik direktörü arasında birçok anlaşmazlık olduğu belirtilmişti.
Bunların arasında, o dönemde Şampiyonlar Ligi elemelerini bir kez daha kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya olan Leipzig teknik direktörü Ole Werner'in göreve getirilmesi de yer alıyordu. Red Bull'un yüzde ondan fazla hissesi bulunan Paris FC'de de Klopp yüzünden gerginlik yaşandığı iddia ediliyor. Buna göre, Klopp'un yetki alanları net bir şekilde belirlenmemişti, bu nedenle ilkbaharda Fransız birinci lig kulübünün teknik direktör arayışında hiçbir etkisi olmamış ve seçim, RB'deki Klopp'un dünyasının dışında kalan bir teknik direktör olan Antoine Kombouare'ye düşmüştü.