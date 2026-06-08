Danışmanının yalanlamasına rağmen sansasyonel bir transfer mi? Jürgen Klopp, görünüşe göre yeni bir iş için görüşmelerde

Oysa Klopp'un menajeri Marc Kosicke, yaklaşık bir hafta önce Suudi kulübüne transfer olacağına dair söylentilere kesin bir şekilde yalanlama ile yanıt vermişti. "Bu söz konusu bile olamaz" demişti. Tavolieri'ye göre ise görüşmeler Pazar günü yeniden başladı.

Buna göre Al-Ittihad, 58 yaşındaki Klopp'u teknik direktör olarak göreve getirmek istiyor. Bunun sonucunda Klopp, öncelikle çöl kulübünün transfer hareketleriyle ilgilenecek. Ancak Klopp, Red Bull'daki işinden ancak sezon başladıktan sonra veya transfer dönemi kapandıktan sonra ayrılmak şartını koydu.

Çoğu Avrupa ülkesinden farklı olarak, Suudi Arabistan'da transfer dönemi birkaç hafta daha geç başlıyor ve buna bağlı olarak daha uzun sürüyor. Örneğin Bundesliga'da 30 Haziran'dan 1 Eylül'e kadar resmi transfer yapılabilirken, Orta Doğu'da transfer dönemi 22 Temmuz'da başlıyor.