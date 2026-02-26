Danimarka teknik direktörü Patrick Dorgu'nun olası dönüş tarihini açıklarken, Manchester United'a büyük bir moral verdi

Dorgu, Ocak ayı sonunda Arsenal'i 3-2 yendikleri maçtan bu yana sahalardan uzak. Ciddi bir hamstring sakatlığı geçirdi ve ilk haberlere göre Nisan ayına kadar sahalardan uzak kalabilir. Ancak Danimarka, yaklaşan Dünya Kupası play-off'ları öncesinde bu bek oyuncusunun forma girmesini istiyor; 26 Mart'ta Kuzey Makedonya ile karşılaşacaklar. Bu maçı kazanırlarsa, 31 Mart'ta play-off finalinde İrlanda Cumhuriyeti veya Çekya ile karşılaşacaklar. Riemer, Dorgu'nun forma giyme ihtimalini dışlamıyor.

Riemer, "Şu anda Manchester United tarafından sakat olduğu bildirildi ve Nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak.

Patrick'in hazır olmak gibi bir hayali olduğunu biliyorum. Şu anda antrenman salonunda koşarken en büyük motivasyonu, herkesle mücadele etmek ve o maça hazır olmak olduğunu düşünüyorum. Fırsat olduğu sürece, o hayali canlı tutmasına yardımcı olacağım."