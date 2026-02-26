Getty Images Sport
Danimarka teknik direktörü Patrick Dorgu'nun olası dönüş tarihini açıklarken, Manchester United'a büyük bir moral verdi
Dorgu'nun sakatlığı
Dorgu, Ocak ayı sonunda Arsenal'i 3-2 yendikleri maçtan bu yana sahalardan uzak. Ciddi bir hamstring sakatlığı geçirdi ve ilk haberlere göre Nisan ayına kadar sahalardan uzak kalabilir. Ancak Danimarka, yaklaşan Dünya Kupası play-off'ları öncesinde bu bek oyuncusunun forma girmesini istiyor; 26 Mart'ta Kuzey Makedonya ile karşılaşacaklar. Bu maçı kazanırlarsa, 31 Mart'ta play-off finalinde İrlanda Cumhuriyeti veya Çekya ile karşılaşacaklar. Riemer, Dorgu'nun forma giyme ihtimalini dışlamıyor.
Riemer, "Şu anda Manchester United tarafından sakat olduğu bildirildi ve Nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak.
Patrick'in hazır olmak gibi bir hayali olduğunu biliyorum. Şu anda antrenman salonunda koşarken en büyük motivasyonu, herkesle mücadele etmek ve o maça hazır olmak olduğunu düşünüyorum. Fırsat olduğu sürece, o hayali canlı tutmasına yardımcı olacağım."
Carrick'in kötü prognozu
Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, Ocak ayı sonunda Dorgu'nun durumuyla ilgili karamsar açıklamalarda bulundu. O dönemde United, Dorgu'nun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını belirlemeye çalışıyordu.
Carrick, "Pat, maalesef bir süre sahalardan uzak kalacak. Ne kadar süreceği konusunda hala çalışıyoruz.
"Bekleyip göreceğiz, bu çok üzücü, Pat son birkaç haftada çok iyi performans göstermişti. Bunun hafif bir kramp mı yoksa daha ciddi bir şey mi olduğundan emin değildik ve şu anda durumun biraz daha ciddi olduğu görülüyor.
"Yani, birkaç hafta sürecek. Kaç hafta? Bekleyip göreceğiz. Bu hepimiz için gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor, Pat için de, o çok iyi bir durumda, ama maalesef bu futbolun bir parçası ve bunun üstesinden gelip onu mümkün olduğunca çabuk geri getirmemiz gerekiyor."
Dorgu'nun ilham kaynağı
Dorgu, United'daki ana ilham kaynağı hakkında konuştu ve eski Red Devils yıldızı Patrice Evra'nın Arsenal'e karşı attığı muhteşem golün etkisini övdü.
Fransız oyuncu, Dorgu'nun muhteşem golünü kutladığı bir video ile birlikte X'te şu mesajı paylaştı: "Bana ne yapıyorsun kardeşim." Danimarkalı oyuncu ise şöyle yanıt verdi: "En iyisinden öğrendim. Bayern'e attığın golü gördüm."
Carrick şöyle dedi: "Pat, son birkaç maçta bizim için çok önemli bir oyuncu oldu. Birçok yönden. Hücum açısından, iki gol attığı ortada, ama bence tehdit ve atletizm, kalite ve bağlantılar açısından da önemli. Defansif olarak da Luke ile birlikte kanatta muazzam bir performans gösterdi. Kanatlarda çok fazla sorun çıkaran iki takıma karşı. Bu onun için çok büyük bir iş.
"Onun için çok mutluyum. Attığı iki gol çok farklı, ama bunu performansa çok fazla emek verdiği için elde etti. Onun gülümsediğini ve mutlu olduğunu görmek çok güzel. Umarım sadece biraz kramp girmiştir, daha kötüsü değildir. Bu, performansa ne kadar emek verdiğini gösteriyor. Onun için çok mutluyum, umarım çok kötü değildir."
Sırada ne var?
United, önümüzdeki iki maçında Crystal Palace ve Newcastle ile karşılaşacak. Carrick'in takımı şu anda Premier League tablosunda dördüncü sırada yer alıyor ve en yakın rakibi Chelsea'nin üç puan önünde. Kırmızı Şeytanlar, sezonun sonuna kadar Dorgu'yu takımlarında kullanamayacak gibi görünüyor.
