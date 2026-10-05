AFP
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Danimarka Teknik Direktörü Brian Riemer, Napoli yıldızı Galler karşısında galibiyeti getirdikten sonra Rasmus Hojlund'u Erling Haaland ile kıyasladı
Riemer, yeni Danimarkalı kralını övdü
Danimarka milli takımının yıldızı, pazar akşamı bir kez daha fark yaratan isim oldu ve Galler karşısında 1-0'lık galibiyeti büyük bir soğukkanlılıkla getirdi. Cardiff'teki yüksek tansiyonlu Uluslar Ligi mücadelesinde 23 yaşındaki oyuncu penaltı noktasına geçti ve vuruşunu ağlara göndererek takımına üç puanı kazandırdı. Bu son katkı, dört maçta attığı üç golle sürdürdüğü etkileyici form grafiğinin devamı niteliğinde oldu ve Norveçli süperstar Erling Haaland'ın son dönemdeki gol katkısını yakaladı.
Riemer de benzer şekilde övgü dolu ifadeler kullandı ve Manchester City'nin yıldızıyla dikkat çekici bir kıyaslama yaptı. "Rasmus Hojlund tahtı devraldı" diyen Riemer, TV2 Sport'a konuştu. "Norveçliler onun Erling Haaland olduğunu düşünmeyebilir ama bizim için öyle. Ortaya koydukları için ona büyük övgüde bulunmam gerekiyor."
- Getty Images Sport
Uluslararası arenada bir canavar
Hojlund'un son dönemdeki performansları karşısında hayranlık duyan tek kişi teknik direktör değil. Takım arkadaşı Rasmus Nissen Kristensen, forvetin fiziksel gelişimi ve teknik ilerlemesi hakkında övgü dolu bir değerlendirme yaparak onu, uluslararası arenada oyununun tüm parçalarını nihayet bir araya getiren bir "canavar" olarak tanımladı. Savunmacı, genç hücumcunun şu anda kariyerinin en iyi futbolunu oynadığını belirtti.
"Onu hiç bu kadar iyi görmemiştim. Dört maçın tamamında bizim için önemli ve harika performanslar sergiledi. O bir canavar. Daha önce milli takımda bir araya getiremediğini düşündüğü bazı şeyleri, son dört maçta gerçekten yaptı. Kesinlikle olağanüstü," diye açıkladı Kristensen.
Psikolojik savaş ve soğukkanlılık
Cardiff'teki galibiyet golü dramatik anlar olmadan gelmedi; Hojlund, Danny Ward'ın karşısına 12 yarddan çıkmak zorunda kaldı. Galli kaleci vuruş öncesinde forvetin dikkatini dağıtmaya çalıştı, ancak Hojlund bundan etkilenmedi ve daha sonra bu rekabetçi atışmadan keyif aldığını açıkladı. Ağları bulduktan sonra, kısa süren psikolojik mücadelede zaferini göstermek için kaleciye "buz gibi bir bakış" attığını itiraf etti.
Hojlund, son düdüğün ardından bu tür yüksek baskı anlarına antrenmanlarda özel olarak hazırlandığını açıkladı. "Penaltılarım üzerinde çalışmaya çalıştım ve bence bir hücum oyuncusu olarak bunda iyi olmak önemli. Bu, üzerimde olmasını istediğim bir sorumluluk, bu yüzden bunun üzerinde çalıştım. Oyunun doğası bu. Kaleciler çalım atmaya ve bu tür şeyler yapmaya çalıştığında, sizin de biraz karşılık vermeniz gerektiğini hissediyorum" dedi.
- AFP
Liderlik rolüne adım atmak
Hojlund'un galibiyet golü, Danimarka formasıyla gol sayısını 16'ya çıkardı; bunların dikkat çekici şekilde sekizi son bir takvim yılında geldi. Genç yaşına rağmen forvet oyuncusu, ülkesinin hücumdaki birincil tehdidi olmasının getirdiği büyük beklentiyi omuzlamaya tamamen hazır hissediyor. Karakterine ve hırsına güvenen Hojlund, ileri uçtaki liderlik rolünü tamamen benimsiyor ve milli takım için gerekli çalışmayı yapmaya kararlılıkla devam ediyor.
"Bir kişiliğim var ve sahip olduklarımı paylaşmak istiyorum. Yaşım biraz aleyhime konuşuyor ama en büyük sahalarda, en büyük stadyumlarda oynadım ve bir final aşamasında yer aldım. O rolü üstlenmeye ve çalışmaya devam etmeye hazırım," diye ekledi Hojlund.
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