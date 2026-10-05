Danimarka milli takımının yıldızı, pazar akşamı bir kez daha fark yaratan isim oldu ve Galler karşısında 1-0'lık galibiyeti büyük bir soğukkanlılıkla getirdi. Cardiff'teki yüksek tansiyonlu Uluslar Ligi mücadelesinde 23 yaşındaki oyuncu penaltı noktasına geçti ve vuruşunu ağlara göndererek takımına üç puanı kazandırdı. Bu son katkı, dört maçta attığı üç golle sürdürdüğü etkileyici form grafiğinin devamı niteliğinde oldu ve Norveçli süperstar Erling Haaland'ın son dönemdeki gol katkısını yakaladı.

Riemer de benzer şekilde övgü dolu ifadeler kullandı ve Manchester City'nin yıldızıyla dikkat çekici bir kıyaslama yaptı. "Rasmus Hojlund tahtı devraldı" diyen Riemer, TV2 Sport'a konuştu. "Norveçliler onun Erling Haaland olduğunu düşünmeyebilir ama bizim için öyle. Ortaya koydukları için ona büyük övgüde bulunmam gerekiyor."