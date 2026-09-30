Danimarka Teknik Direktörü Brian Riemer, Cristiano Ronaldo olmadan Portekiz'in çok büyük bir sorun yaşayacağı uyarısında bulundu

Portekiz, Uluslar Ligi'nde Danimarka ile karşılaşmaya hazırlanırken, spot ışıkları bir kez daha Ronaldo'nun üzerine çevrildi. 41 yaşında olmasına rağmen, eski Real Madrid ve Manchester United ikonlarından biri olan yıldız, ülkesi için hâlâ merkezdeki figür olmayı sürdürüyor. Riemer, tecrübeli oyuncunun artık geri çekilmesi gerektiğini düşünen eleştirmenlerin giderek yükselen sesini reddetti ve bu tür tartışmaları, onun statüsündeki bir oyuncuya saygısızlık olarak nitelendirdi. Riemer, Ronaldo'nun etkisinin sahadaki katkısının çok ötesine geçtiğinde ısrarcı; yıldız futbolcunun, kadronun iç yapısını ayakta tutan bağ işlevi gördüğünü savunuyor.

"Bence o, insanların küçümsediği bir oyuncu. O kadro içindeki önemini küçümsüyorlar. Bana göre onun milli takımı bıraktığı gün, hiyerarşi açısından büyük bir sorun ortaya çıkacak. Bence her şeyi çok ama çok ince bir iplikle bir arada tutuyor ve bunun ne kadar önemli olduğu küçümsenmemeli," dedi Danimarka Teknik Direktörü TV2'ye.