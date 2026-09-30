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Danimarka Teknik Direktörü Brian Riemer, Cristiano Ronaldo olmadan Portekiz'in çok büyük bir sorun yaşayacağı uyarısında bulundu
Riemer, efsane forveti savundu
Portekiz, Uluslar Ligi'nde Danimarka ile karşılaşmaya hazırlanırken, spot ışıkları bir kez daha Ronaldo'nun üzerine çevrildi. 41 yaşında olmasına rağmen, eski Real Madrid ve Manchester United ikonlarından biri olan yıldız, ülkesi için hâlâ merkezdeki figür olmayı sürdürüyor. Riemer, tecrübeli oyuncunun artık geri çekilmesi gerektiğini düşünen eleştirmenlerin giderek yükselen sesini reddetti ve bu tür tartışmaları, onun statüsündeki bir oyuncuya saygısızlık olarak nitelendirdi. Riemer, Ronaldo'nun etkisinin sahadaki katkısının çok ötesine geçtiğinde ısrarcı; yıldız futbolcunun, kadronun iç yapısını ayakta tutan bağ işlevi gördüğünü savunuyor.
"Bence o, insanların küçümsediği bir oyuncu. O kadro içindeki önemini küçümsüyorlar. Bana göre onun milli takımı bıraktığı gün, hiyerarşi açısından büyük bir sorun ortaya çıkacak. Bence her şeyi çok ama çok ince bir iplikle bir arada tutuyor ve bunun ne kadar önemli olduğu küçümsenmemeli," dedi Danimarka Teknik Direktörü TV2'ye.
- Getty Images Sport
Portekiz için taktik tavizler
Ronaldo etrafındaki tartışma çoğu zaman, 41 yaşındaki bir forveti takıma uydurmak için gereken taktik değişime odaklanıyor. Danimarkalı oyuncular ve teknik ekip, Al-Nassr'lı yıldızın forma giydiği bir Portekiz'in, daha genç alternatiflerin önderlik ettiği bir takımdan farklı işlediğinin gayet farkında. Kariyerinde Ronaldo'ya dört kez rakip olan Danimarka bek oyuncusu Joakim Maehle, efsanevi forvetin enerjik Goncalo Ramos'a kıyasla daha durağan olabileceğini, ancak bitiriciliğinin her zaman tehdit oluşturduğunu belirtti. Maehle, en iyi günlerinde Ronaldo'nun hâlâ maçı kazandıran bir hat-trick yapabilecek kapasitede olduğunu vurguladı ve onu savunmacılar için takibi kâbusa dönüşen bir isim olarak tanımladı.
"Elbette oynadığında durum farklı oluyor. Bunun avantajları da dezavantajları da olabilir. Muhtemelen Goncalo Ramos'a göre daha durağan bir forvet. Ramos biraz daha enerjik ve savunması daha zor. Ama daha önce gösterdikleriyle birlikte onun özelliklerini de biliyorsunuz, bu konuda hiç şüphe yok ve iyi bir gününde hat-trick de yapabilir" dedi Maehle.
Takım antrenmanında yer almaması
Riemer, Ronaldo'nun önemini vurgulasa da yıldız oyuncunun kısa vadede forma giyip giyemeyeceği, son grup antrenmanlarına katılmaması nedeniyle belirsizliğini koruyor. A Bola'ya göre kaptan, Norveç karşısındaki galibiyette yedek kulübesinde kalıp süre almamasının ardından bir süre ana kadrodan ayrı çalıştı. Haberlere göre Ronaldo, o maçın arifesinden bu yana normal şekilde antrenman yapmadı ve bunun yerine kondisyon seviyesini yönetmeye yönelik özel bireysel programlar uyguladı.
Ronaldo'nun Malmö'deki Eleda Stadion'da kısa süreliğine görülmesinin ardından kısa süre sonra takım oteline dönmesiyle durum zirveye çıktı. Portekiz Futbol Federasyonu, stat tesislerinde onun iyileşme planı için gereken özel ekipmanın bulunmadığını açıkladı. Kaçırdığı antrenmanlara rağmen şu anda sakatlığına dair resmi bir tıbbi işaret bulunmuyor.
- Getty Images Sport
Danimarka yüksek alarmda kalmaya devam ediyor
Ronaldo'nun Danimarka'ya karşı geçmişi, Parken'de sahaya çıkması halinde etkili olmaya istekli olacağını gösteriyor. Kariyeri boyunca Danimarka ile dokuz kez karşı karşıya geldi ve bu maçlarda dört gol attı. En iyi günlerinin geride kaldığını öne süren eleştiriler olsa da, onun varlığı tek başına rakip üzerinde psikolojik bir baskı oluşturuyor. Ancak Danimarka cephesi, yaşı ya da son antrenman programı ne olursa olsun, onun ceza sahasında yarattığı tehdide odaklanmış durumda.
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