Orta saha oyuncusu Odense Üniversite Hastanesine kaldırıldıktan sonra, beş yıl önce Eriksen’in bayılma vakasında da görevde olan Danimarka milli takım doktoru Morten Boesen, oyuncunun vücuduna yerleştirilmiş kardiyoverter-defibrilatörün (ICD) bu olayda önemli bir rol oynadığını açıkladı. Boesen, DBU’nun resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, “Christian’ın durumu iyi ve sahadan kendi başına çıktı. Bana göre kalp pili olması gerektiği gibi çalıştı” dedi.

Doktor, bayılmanın hemen ardından yaşananları şöyle detaylandırdı: “Kısa bir süre bilincini kaybetti ama çok çabuk kendine geldi ve onunla hemen iletişim kurduk. Şimdi olayın nedenini belirlemek için hastanede daha ayrıntılı tetkiklerden geçecek. Onunla ve hastanede bulunan doktorlarla sürekli iletişim halindeyiz. Ancak Christian iyi durumda ve benden tüm oyunculara selamlarını iletmemi ve onlara iyi olduğunu söylememi istedi.”