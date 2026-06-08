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Danimarka’nın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında eski Manchester United ve Tottenham yıldızı Christian Eriksen’in maç sırasında fenalaşmasının ardından sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler
Eriksen, tıbbi acil durumun ardından durumu stabil
Pazar günkü karşılaşmanın 65. dakikasında, Eriksen’in Nature Energy Park’ta aniden yere yığılmasıyla Danimarkalı taraftarlar nefeslerini tuttu. Eski Manchester United ve Tottenham oyun kurucusu, kısa süreli bilincini kaybetmeden önce göğsünde bir rahatsızlık hissettiği görüldü; bunun üzerine sağlık ekibi hemen yardıma koştu ve maç derhal durduruldu.
Danimarka Futbol Federasyonu (DBU), bu üzücü olayın ardından hemen güven verici bir açıklama yaptı. DBU resmi açıklamasında şunları doğruladı: “Christian Eriksen bilinci yerinde ve bu koşullar altında durumu iyi. Maç iptal edildi.”
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Tıbbi personel kalp pili tepkisini doğruladı
Orta saha oyuncusu Odense Üniversite Hastanesine kaldırıldıktan sonra, beş yıl önce Eriksen’in bayılma vakasında da görevde olan Danimarka milli takım doktoru Morten Boesen, oyuncunun vücuduna yerleştirilmiş kardiyoverter-defibrilatörün (ICD) bu olayda önemli bir rol oynadığını açıkladı. Boesen, DBU’nun resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, “Christian’ın durumu iyi ve sahadan kendi başına çıktı. Bana göre kalp pili olması gerektiği gibi çalıştı” dedi.
Doktor, bayılmanın hemen ardından yaşananları şöyle detaylandırdı: “Kısa bir süre bilincini kaybetti ama çok çabuk kendine geldi ve onunla hemen iletişim kurduk. Şimdi olayın nedenini belirlemek için hastanede daha ayrıntılı tetkiklerden geçecek. Onunla ve hastanede bulunan doktorlarla sürekli iletişim halindeyiz. Ancak Christian iyi durumda ve benden tüm oyunculara selamlarını iletmemi ve onlara iyi olduğunu söylememi istedi.”
Takım arkadaşları ve teknik direktör sarsıldı
Danimarka teknik direktörü Brian Riemer, takımın yaşadığı duygusal sarsıntının maçın devam etmesini imkansız hale getirdiğini kabul etti. Eriksen sahadan ayrılırken takım arkadaşlarına hayatta olduğuna dair bir işaret verebilmiş olsa da, psikolojik etki devam etti. Riemer, maçın yarıda kesilmesinin ardından gazetecilere, “Christian Eriksen sahadan ayrılırken takım arkadaşlarına el salladı” dedi.
Riemer ayrıca, fiziksel bir çarpışmanın sağlık sorununun başlangıcını gizlemiş olabileceğini de belirtti. "Hastalanmadan birkaç dakika önce Ruslan Malinovskyi ile bir itişme yaşamıştı ve bu yüzden bu kadar sıkıntılı göründüğünü düşünmüştüm, ama yanılmışım. O andan itibaren ne ben ne de sahadaki oyuncular maça devam edebilirdik," diye ekledi teknik direktör.
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Dünya futbol camiası bir araya geliyor
Wolfsburg'un yıldız oyuncusu için kıtanın dört bir yanından taziyeler ve iyi dilekler yağdı. Eriksen'in verimli üç yıl geçirdiği Manchester United, şu açıklamayı yaptı: “Manchester United'daki herkes, bugün Ukrayna ile oynanan ve yarıda kesilen dostluk maçı sonrasında Danimarka'dan gelen Christian Eriksen hakkındaki son haberlerden cesaret aldı. Kulüp, yeni haberleri beklerken Christian'a ve Eriksen ailesine güç ve sevgi gönderiyor.”
Eski kulübü Tottenham da bir destek mesajı gönderdi: “Düşüncelerimiz Christian Eriksen ve ailesiyle birlikte. Tam ve hızlı bir iyileşme diliyoruz, Christian. Hepimiz seninleyiz.” Şu anki takımı Wolfsburg, futbol dünyası hastanede yapılacak diğer muayenelerin sonuçlarını beklerken, Danimarka Futbol Federasyonu ile yakın temas halinde olduklarını doğruladı.