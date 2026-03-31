Çekya, bir kez daha nefes kesen bir maçın ardından 20 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Miroslav Koubek'in çalıştırdığı takım, Danimarka ile oynadığı çekişmeli play-off finalini penaltı atışlarında 3-1 kazanarak turu geçti.
Danimarka maçında penaltı draması: Çek Cumhuriyeti 20 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası'na gidiyor
Prag'da 120 dakikanın ardından skor 2-2 (1-1, 0-1) olmuştu. Michal Sadilek son penaltıyı gole çevirdi; daha önce Danimarkalı oyuncular Rasmus Höjlund, Anders Dreyer ve Mathias Jensen penaltılarını kaçırmıştı.
Normal sürede Pavel Sulc (3.) ve Ladislav Krejci (100.) 19.000 seyirci önünde ev sahibi takımı iki kez öne geçirdi, Danimarka ise Joachim Andersen (72.) ve Kasper Högh (111.) ile iki kez eşitliği sağladı.
Patrik Schick'in başını çektiği Bundesliga üçlüsü Çek Cumhuriyeti'ni tekrar rayına oturtuyor
Maçın sonunda, Bundesliga'dan Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Vladimir Coufal ve Robin Hranac (her ikisi de TSG Hoffenheim) üçlüsünün ilk on birde yer aldığı ev sahibi takım galip geldi.
Beş gün önce Çekler, yarı finalde İrlanda'ya karşı 0-2 gerideyken yine penaltı atışlarında galip gelmişti. Şimdi takım Dünya Kupası'na gidiyor ve orada A Grubu'nda Güney Kore, Güney Afrika ve ev sahibi Meksika ile karşılaşacak.