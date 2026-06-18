Neymar, Dünya Kupası’nın açılış maçında Fas ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada forma giymemesine rağmen Brezilya kampında hâlâ en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Forvet, Mayıs ayında Santos formasıyla oynarken geçirdiği baldır sakatlığından iyileşme sürecinde ve hâlâ tam formuna kavuşmak için çalışıyor.

Bu hafta umut verici gelişmeler yaşandı. İlk olarak bireysel antrenmanlara dönen Neymar, daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte top çalışmasına geçti ve geleneksel “ateş tüneli” ile takıma yeniden kabul edildi. Ancak Brezilya teknik ekibinin temkinli bir yaklaşım sergilediği bildiriliyor. Santos’un yıldız oyuncusunun, son dönemde yaşadığı kas sorunlarının ağırlaşmasını önlemek amacıyla Haiti ile oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği hâlâ belirsizliğini koruyor.