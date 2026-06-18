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NeymarGetty Images
Yosua Arya

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Danilo, sakatlıklarla boğuşan yıldızın dönüşünü Selecao’nun neden bu kadar çaresizce beklediğini açıklarken, Brezilya’nın rakiplerini “dengesiz hale getirmek” için Neymar’a ihtiyacı olduğunu belirtti

Neymar
Brezilya
Dünya Kupası
Brezilya - Haiti
Danilo

Brezilya'nın savunma oyuncusu Danilo, forvet Neymar'ın sakatlıktan iyileşme sürecini sürdürmesine rağmen, sadece onun varlığının bile Selecao'yu baştan aşağı değiştirebileceğine inanıyor. Carlo Ancelotti'nin takımı, açılış maçında puan kaybettikten sonra baskı altında kalırken, Brezilya, takımın simgesi olan oyuncunun bir an önce geri dönüp şu anda eksikliğini hissettikleri hücum gücünü yeniden kazandırmasını umuyor.

  • Brezilya, Neymar’ın iyileşmesini bekliyor

    Neymar, Dünya Kupası’nın açılış maçında Fas ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada forma giymemesine rağmen Brezilya kampında hâlâ en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Forvet, Mayıs ayında Santos formasıyla oynarken geçirdiği baldır sakatlığından iyileşme sürecinde ve hâlâ tam formuna kavuşmak için çalışıyor.

    Bu hafta umut verici gelişmeler yaşandı. İlk olarak bireysel antrenmanlara dönen Neymar, daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte top çalışmasına geçti ve geleneksel “ateş tüneli” ile takıma yeniden kabul edildi. Ancak Brezilya teknik ekibinin temkinli bir yaklaşım sergilediği bildiriliyor. Santos’un yıldız oyuncusunun, son dönemde yaşadığı kas sorunlarının ağırlaşmasını önlemek amacıyla Haiti ile oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

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  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Danilo, Neymar'ın etkisini vurguluyor

    Bir basın toplantısında konuşan Danilo, Neymar’ın Brezilya’nın planları için neden bu kadar önemli olmaya devam ettiğini açıkladı. Tecrübeli savunma oyuncusu, takım içinde Neymar’ın etkisinin gol ve asistlerin ötesine geçtiğine dair inancı vurguladı; Neymar’ın rakipleri savunma planlarını değiştirmeye zorladığını ve diğer oyuncular için fırsatlar yarattığını belirtti.

    Danilo gazetecilere, “Neymar gibi bir oyuncunuz varsa, rakipler daha gergin hale gelir ve onu marke etmek için yardım isterler” dedi. “Böylece, iki oyuncu onu marke ederken, takımımızdan biri tek başına kalır. Bu çok yardımcı olabilir. Sadece sahada bulunmasıyla bile rakibin dengesini bozabilir. Elbette gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Umarız ki durumu iyidir ve bize yardımcı olabilir. Kalitesi zaten kanıtlanmıştır.”

  • Brezilya, rehavete kapılmayı göze alamaz

    Brezilya, Fas karşısında aldığı hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından Haiti ile karşılaşmaya hazırlanıyor; bu sonuçla C Grubu’nda üçüncü sıraya gerileyen takım, bir tepki vermesi gereken bir baskı altında bulunuyor. Brezilya’nın rahat bir galibiyet alacağına dair beklentilere rağmen Danilo, rakibi hafife almamaları konusunda uyarıda bulundu.

    Oyuncu şöyle konuştu: "Yeşil Burun Adaları'nın İspanya karşısında nasıl savunma yaptığını gördünüz mü? Her top için elinden gelenin en iyisini yapmak, skoru korumak ve güzel bir oyun sergilemek meselesi. Brezilya, taktiksel olarak iyi bir pozisyonda maça girmeli, temkinli oynamalı, maçı kontrol etmeli ve galibiyeti aramalı. Ancak ezici bir galibiyet bekleyemeyiz. Bu saygısızlık olur. Topun sürekli ayağımızda olmasını bekleyemeyiz, sonucu istediğimizi göstermeliyiz."

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    Çok önemli bir maç serisi

    Brezilya’nın bir sonraki zorlu maçı, C Grubu’ndaki konumunu güçlendirme çabası kapsamında Philadelphia’da Haiti ile oynayacağı, mutlaka kazanması gereken karşılaşma olacak. Bu maçın sonucu, bir sonraki tura rahat bir şekilde yükselme umutları üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Öte yandan Neymar, Haiti maçında forma giymesi pek olası olmasa da iyileşme sürecine odaklanmaya devam edecek.

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