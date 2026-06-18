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Danilo, sakatlıklarla boğuşan yıldızın dönüşünü Selecao’nun neden bu kadar çaresizce beklediğini açıklarken, Brezilya’nın rakiplerini “dengesiz hale getirmek” için Neymar’a ihtiyacı olduğunu belirtti
Brezilya, Neymar’ın iyileşmesini bekliyor
Neymar, Dünya Kupası’nın açılış maçında Fas ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada forma giymemesine rağmen Brezilya kampında hâlâ en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Forvet, Mayıs ayında Santos formasıyla oynarken geçirdiği baldır sakatlığından iyileşme sürecinde ve hâlâ tam formuna kavuşmak için çalışıyor.
Bu hafta umut verici gelişmeler yaşandı. İlk olarak bireysel antrenmanlara dönen Neymar, daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte top çalışmasına geçti ve geleneksel “ateş tüneli” ile takıma yeniden kabul edildi. Ancak Brezilya teknik ekibinin temkinli bir yaklaşım sergilediği bildiriliyor. Santos’un yıldız oyuncusunun, son dönemde yaşadığı kas sorunlarının ağırlaşmasını önlemek amacıyla Haiti ile oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği hâlâ belirsizliğini koruyor.
- Getty Images Sport
Danilo, Neymar'ın etkisini vurguluyor
Bir basın toplantısında konuşan Danilo, Neymar’ın Brezilya’nın planları için neden bu kadar önemli olmaya devam ettiğini açıkladı. Tecrübeli savunma oyuncusu, takım içinde Neymar’ın etkisinin gol ve asistlerin ötesine geçtiğine dair inancı vurguladı; Neymar’ın rakipleri savunma planlarını değiştirmeye zorladığını ve diğer oyuncular için fırsatlar yarattığını belirtti.
Danilo gazetecilere, “Neymar gibi bir oyuncunuz varsa, rakipler daha gergin hale gelir ve onu marke etmek için yardım isterler” dedi. “Böylece, iki oyuncu onu marke ederken, takımımızdan biri tek başına kalır. Bu çok yardımcı olabilir. Sadece sahada bulunmasıyla bile rakibin dengesini bozabilir. Elbette gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Umarız ki durumu iyidir ve bize yardımcı olabilir. Kalitesi zaten kanıtlanmıştır.”
Brezilya, rehavete kapılmayı göze alamaz
Brezilya, Fas karşısında aldığı hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından Haiti ile karşılaşmaya hazırlanıyor; bu sonuçla C Grubu’nda üçüncü sıraya gerileyen takım, bir tepki vermesi gereken bir baskı altında bulunuyor. Brezilya’nın rahat bir galibiyet alacağına dair beklentilere rağmen Danilo, rakibi hafife almamaları konusunda uyarıda bulundu.
Oyuncu şöyle konuştu: "Yeşil Burun Adaları'nın İspanya karşısında nasıl savunma yaptığını gördünüz mü? Her top için elinden gelenin en iyisini yapmak, skoru korumak ve güzel bir oyun sergilemek meselesi. Brezilya, taktiksel olarak iyi bir pozisyonda maça girmeli, temkinli oynamalı, maçı kontrol etmeli ve galibiyeti aramalı. Ancak ezici bir galibiyet bekleyemeyiz. Bu saygısızlık olur. Topun sürekli ayağımızda olmasını bekleyemeyiz, sonucu istediğimizi göstermeliyiz."
- AFP
Çok önemli bir maç serisi
Brezilya’nın bir sonraki zorlu maçı, C Grubu’ndaki konumunu güçlendirme çabası kapsamında Philadelphia’da Haiti ile oynayacağı, mutlaka kazanması gereken karşılaşma olacak. Bu maçın sonucu, bir sonraki tura rahat bir şekilde yükselme umutları üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Öte yandan Neymar, Haiti maçında forma giymesi pek olası olmasa da iyileşme sürecine odaklanmaya devam edecek.