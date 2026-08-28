Eski Madrid ve City savunmacısı, yenileme görüşmelerinin her iki taraf açısından da herhangi bir engel olmadan olumlu ilerlediğini vurguladı.

Kariyerini altyapısından yetiştiği kulüpte bitirme hedefinden söz eden Danilo şunları ekledi: "Çok sakin şekilde konuştuk. Her iki taraf da ilerleme, bir güzel yılı daha birlikte geçirme ve benim gerçekten 'bu, kariyerimin son yılı' diyebileceğim bir yıl yaşama arzusunu paylaşıyor. Böylece kalbimin kulübünde, inandığım ve işleyen bir projede kariyerimi noktalayabilirim.

"Bunun gerçekleşmesini engelleyen herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum ve umarım 2027'de birlikte olabilir, kariyerimi Flamengo'da tamamlayabilir ve Allah'ın izniyle büyük bir kupa kazanabiliriz. Bu harika olurdu."