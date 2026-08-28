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Cruzeiro v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Danilo, eski Real Madrid ve Manchester City yıldızı olarak Flamengo ile yeni sözleşmeye yaklaşırken emeklilik planını açıkladı

Flamengo
Serie A
Danilo
M.City
Real Madrid

Eski Real Madrid ve Manchester City savunmacısı Danilo, 2027'nin sonunda Flamengo'da futbolu bırakmayı planladığını açıkladı. 35 yaşındaki Brezilyalı tecrübeli oyuncu, şu anda Rubro-Negro ile sözleşmesini son bir sezon daha uzatmak için ileri düzey görüşmeler yürütüyor ve kupalarla dolu kariyerini altyapısından yetiştiği kulüpte bir kupa daha kazanarak noktalamayı hedefliyor.

  • Tecrübeli ismin son bölüm planı

    Danilo'nun Flamengo ile mevcut sözleşmesi yıl sonunda sona erecek, ancak tecrübeli savunmacı 2027'nin sonuna kadar uzatmaya yaklaşıyor. 35 yaşındaki oyuncu, gelecek sezonun profesyonel futbolculuk kariyerinin sonu olacağını doğruladı. Eski Juventus yıldızı, Rio de Janeiro devinde şimdiden beş büyük kupa kazandı ve Copa Libertadores finalindeki zaferlerinde belirleyici golü atmasıyla hafızalara kazındı.

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    Danilo, sözleşme görüşmelerini doğruladı

    Danilo, kulüp yöneticileriyle son sözleşmesinin çerçevesini belirlemek için masaya oturmadan önce fiziksel enerjisinin büyük bölümünü milli takım görevine harcadığını açıkladı.

    Ninho do Urubu antrenman tesisinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Danilo, şunları söyledi: "2026'da düşünüp değerlendirmek için çok az zamanım vardı; arada bir Dünya Kupası vardı ve 35 yaşında, bunun seviyesine çıkabilmek ve iyi hazırlanabilmek için fiziksel olarak kendimi fazlasıyla adamak zorundaydım.

    "Şimdi bunu düşünmek için daha fazla huzur bulduğum dönem. Flamengo ile konuşuyoruz ve umarım 2027, kariyerimin son yılını oynayabilmem için birlikte olabileceğimiz yıl olur."

  • Başlık hedefleri hırsı körüklüyor

    Eski Madrid ve City savunmacısı, yenileme görüşmelerinin her iki taraf açısından da herhangi bir engel olmadan olumlu ilerlediğini vurguladı.

    Kariyerini altyapısından yetiştiği kulüpte bitirme hedefinden söz eden Danilo şunları ekledi: "Çok sakin şekilde konuştuk. Her iki taraf da ilerleme, bir güzel yılı daha birlikte geçirme ve benim gerçekten 'bu, kariyerimin son yılı' diyebileceğim bir yıl yaşama arzusunu paylaşıyor. Böylece kalbimin kulübünde, inandığım ve işleyen bir projede kariyerimi noktalayabilirim.

    "Bunun gerçekleşmesini engelleyen herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum ve umarım 2027'de birlikte olabilir, kariyerimi Flamengo'da tamamlayabilir ve Allah'ın izniyle büyük bir kupa kazanabiliriz. Bu harika olurdu."

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  • Cruzeiro v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Kritik derbi sınavı yaklaşıyor

    Danilo, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'nın Norveç'e 2-1 mağlup olduğu maçta formasını son kez giydikten sonra artık odağını tamamen yurt içi meselelere çeviriyor. Tecrübeli savunmacının bu hafta sonu Brasileirao'da Botafogo'ya karşı derbi mücadelesinde Flamengo savunmasına liderlik etmesi bekleniyor. Flamengo'yu zorlu bir fikstür bekliyor; Mirassol'a karşı iç saha maçının ardından Remo deplasmanında zorlu bir sınav var.