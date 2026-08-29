The Athletic'e göre Oliver Glasner'in ekibi, Premier League'in en istikrarlı kanat oyuncularından birinin hizmetlerini güvence altına almak için agresif bir hamlede bulundu. İki kulüp arasında yürütülen bir dizi verimli görüşmenin ardından £22 milyonluk bonservis bedelinde anlaşmaya varıldı ve 30 yaşındaki oyuncunun Selhurst Park'taki geleceğine dair spekülasyonlar sona erdi.

Tecrübeli kanat bekinin, ayrıca kulübün 12 aylık uzatma opsiyonunu da içeren üç yıllık bir sözleşmeye imza atarak geleceğini Nottingham Forest'a bağlaması bekleniyor. Bu transfer, savunma ve hücum geçişlerini güçlendirmek isteyen Forest için önemli bir yatırım niteliği taşıyor.