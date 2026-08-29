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Daniel Munoz, Nottingham Forest'a gidiyor! Crystal Palace, kanat beki için 22 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı
Forest, Kolombiyalı yıldız için anlaşma sağladı
The Athletic'e göre Oliver Glasner'in ekibi, Premier League'in en istikrarlı kanat oyuncularından birinin hizmetlerini güvence altına almak için agresif bir hamlede bulundu. İki kulüp arasında yürütülen bir dizi verimli görüşmenin ardından £22 milyonluk bonservis bedelinde anlaşmaya varıldı ve 30 yaşındaki oyuncunun Selhurst Park'taki geleceğine dair spekülasyonlar sona erdi.
Tecrübeli kanat bekinin, ayrıca kulübün 12 aylık uzatma opsiyonunu da içeren üç yıllık bir sözleşmeye imza atarak geleceğini Nottingham Forest'a bağlaması bekleniyor. Bu transfer, savunma ve hücum geçişlerini güçlendirmek isteyen Forest için önemli bir yatırım niteliği taşıyor.
- AFP
Oliver Glasner ile yeniden buluşma
Bu transfer, Munoz'un Londra'da parlamasına yardımcı olan isimle yeniden bir araya gelecek olması nedeniyle taktik açıdan da dikkat çekici bir alt hikâye barındırıyor. Transferin beklendiği gibi tamamlanması hâlinde, bir kez daha Forest teknik direktörü Glasner'in yönetiminde çalışacak. Avusturyalı teknik adam, Munoz'un Genk'ten katılmasının kısa süre ardından 2024'ün başında Palace'a gelmişti ve ikili güçlü bir profesyonel bağ kurmuştu.
Forest, transfer çalışmalarını henüz tamamlamış değil; yönetim, salı günkü transfer döneminin son tarihi geçmeden önce kadroya en az bir takviye daha yapmayı planlıyor. Glasner, cumartesi günü takımının Liverpool ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından konuşurken, piyasada daha fazla hareketlilik olasılığı konusunda açık konuştu: "Göreceğiz. Daha fazlası olabilir. Doğru oyuncuları, doğru profili ve doğru karakterleri bulup kadromuza katacağımızdan çok eminim."
İstatistiksel etki ve Palace mirası
Munoz, özellikle kulübün Avrupa'da tarihi bir başarı elde etmesine yardımcı olduktan sonra taraftarların gözdesi haline gelerek Güney Londra'dan ayrıldı. Kolombiyalı oyuncu geçen sezon etkileyici bir performans sergiledi; Palace'ın kupayı kaldırarak tarihinde ilk kez Avrupa'da kupa sevinci yaşadığı süreçte Konferans Ligi'nde 12 maça çıkarken, tüm kulvarlarda beş gol ve dört asistlik katkı verdi. Nisan 2025'te yeni bir sözleşme imzalamasına rağmen kontratında hâlâ iki yıl kalmıştı, ancak City Ground'daki yeni bir projenin cazibesi belirleyici oldu.
Eagles'a Belçika ekibi Genk'ten 6,9 milyon sterlinlik mütevazı bir bedelle katılan Munoz, toplamda 109 maça çıkarak son derece kârlı bir transfer olduğunu kanıtladı. Son olarak cuma günü Selhurst Park'ta Manchester City'ye 4-1 kaybedilen maçta kullanılmayan yedekler arasında yer aldı.
- Getty Images Sport
Forest'in hareketli yaz dönemi sürüyor
Munoz için yürütülen girişim, Forest'ın rakiplerini önemli hedeflerde geride bırakma kararlılığını gösteriyor. Kulüp daha önce, Palace'a katılmadan önce Anan Khalaili ile ilgilenmiş ve Celta Vigo'dan Javi Rueda için ön görüşmeler yapmıştı.
Munoz artık Forest'ın verimli geçen yaz transfer dönemindeki altıncı transferi olmaya çok yakın. İlk takım kadrosunu yeniden şekillendirmek amacıyla yapılan yetenek akınına katılacak. Liam Delap, Ousmane Diomande, Gustavo Sa, Xaver Schlager ve Steven Benda'nın ardından geliyor.
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