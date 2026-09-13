Daniel Maldini, Cagliari galibiyetinin ardından Milano'da iki aracın karıştığı kazadan yara almadan çıktı

Acil servis ekipleri olay yerine hızla müdahale ederek, olaya karışanlara müdahale etmek için üç ambulans ve bir sağlık aracı sevk etti. Toplam altı kişi hafif şekilde yaralanırken, beş kişi ileri tetkik için hastaneye kaldırıldı. Maldini, tedbir amaçlı olarak Fatebenefratelli Hastanesi'ne götürüldü; burada kısa bir kontrolden geçirildikten sonra hızla taburcu edilerek evine dönmesine izin verildi.

Oyuncunun avukatı Danilo Buongiorno, "Acil serviste mavi kodla yapılan kısa bir kontrolden sonra Daniel hemen taburcu edildi ve evine döndü. Sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı. "Daniel iyi ve hiçbir sakatlık yaşamadı, ciddi olan bir sakatlık ise hiç yok."