Jonathan Moscrop
Çeviri:
Daniel Maldini, Cagliari galibiyetinin ardından Milano'da iki aracın karıştığı kazadan yara almadan çıktı
Milano'da şafak vakti dramatik bir çarpışma
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Cagliari forveti Daniel Maldini, Milano'da geçirdiği bir gecenin ardından pazar sabahı erken saatlerde yaşanan dramatik bir trafik kazasının merkezinde yer aldı. Olay, yaklaşık saat 05.15'te Via Tolentino ile Via Francesco Caracciolo'nun kesişiminde meydana geldi. Bundan yalnızca saatler önce forvet oyuncusu sahada yıldızlaşmış, 12 Eylül Cumartesi günü Bergamo'da Atalanta'ya karşı Cagliari'nin kazandığı maçta belirleyici penaltı golünü atmıştı.
Şafak vaktindeki çarpışmaya ilk etapta iki araç karıştı, ardından olayların Milano sokaklarında kaotik şekilde gelişmesi sırasında park halindeki üçüncü bir Mercedes SUV da darbe aldı.
- Getty Images Sport
Hızlı hastane kontrolleri ve yasal güvence
Acil servis ekipleri olay yerine hızla müdahale ederek, olaya karışanlara müdahale etmek için üç ambulans ve bir sağlık aracı sevk etti. Toplam altı kişi hafif şekilde yaralanırken, beş kişi ileri tetkik için hastaneye kaldırıldı. Maldini, tedbir amaçlı olarak Fatebenefratelli Hastanesi'ne götürüldü; burada kısa bir kontrolden geçirildikten sonra hızla taburcu edilerek evine dönmesine izin verildi.
Oyuncunun avukatı Danilo Buongiorno, "Acil serviste mavi kodla yapılan kısa bir kontrolden sonra Daniel hemen taburcu edildi ve evine döndü. Sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı. "Daniel iyi ve hiçbir sakatlık yaşamadı, ciddi olan bir sakatlık ise hiç yok."
Sokak düzeyindeki yeniden inşayı bir araya getirmek
Yerel yetkililer çarpışmanın tam olarak nasıl gerçekleştiğini yeniden oluşturmak için çalışırken soruşturmalar sürüyor. İlk raporlar, Via Caracciolo üzerinde seyreden bir aracın, Maldini'nin aracı Piazza Caneva'dan çıkarken onun otomobiliyle çarpıştığını gösteriyor. Soruşturmacılar, Cagliari forvetinin kullandığı aracın geçiş hakkını vermediğini ve bunun sonucunda Maldini'nin aracının sol ön kısmıyla karşıdan gelen aracın sağ ön kısmının çarpıştığını belirtiyor.
İkincil çarpmanın etkisiyle ilk araç, sakinlere ayrılmış bir park yerinde bulunan park halindeki bir Mercedes SUV'a savruldu.
- Getty Images Sport
İyileşme süreci ve dönüşe bakış
Sağlık endişesini artık tamamen geride bırakan ve temsilcilerinin sağladığı hukuki güvenceyle rahatlayan Maldini, odağını yeniden futbola çevirebilir. Korku dolu şafak vakti olayını yalnızca küçük bir sarsıntıyla ve hiçbir fiziksel sakatlık yaşamadan atlatan forvet, Cagliari'deki takım arkadaşlarına yeniden katılmayı hedefleyecek. Kulüp yetkililerinin, yaklaşan Serie A maçları için hazırlıklar hız kazanırken onu yeniden antrenmanlara kabul etmesi bekleniyor.
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