Daniel Levy, Tottenham'ın ligde kalması için 'her gün dua ediyor'; eski başkan ise Premier Lig'deki küme düşme mücadelesinden 'son derece hayal kırıklığına uğramış'
Levy, Tottenham'ın düşüşünden şok oldu
Levy, Sky Sports’a verdiği röportajda kulübün şu anki zor durumuna büyük bir şaşkınlık duyduğunu itiraf etti. Yaklaşık 25 yıl süren görevinin ardından Eylül ayında istifa eden Levy, küme düşme mücadelesinin hiç öngörülmediğini açıkladı. Kulübün küme düşme mücadelesine gireceğine dair herhangi bir işaret görüp görmediğinin sorulması üzerine Levy şöyle dedi: “Asla, hayır, hayatta olmaz. 2019'da 1 milyar sterlinlik Tottenham Hotspur Stadyumu'nun inşasını denetlerken küme düşmeyi hiç düşünmemiştik." Kulüp büyük zorluklar yaşadı ve son olarak Leeds karşısında hayati puanlar kaybederek 17. sırada kaldı.
Hayatta kalma umutları üzerine kraliyet mensuplarıyla yapılan sohbetler
Takımın karşı karşıya olduğu iç karartıcı gerçekliğe rağmen, eski başkan hâlâ bir umut ışığı barındırıyor. Ligdeki konumları hakkında ne hissettiği sorulduğunda, "Boşluk… ama Premier Lig’de kalacağımıza dair iyimserim" diye itiraf etti.
Çarşamba günü düzenlenen göreve başlama töreninde Levy, Aston Villa'nın bilindiği üzere tutkulu bir taraftarı olan Galler Prensi ile de durumu görüştü. Bu görüşmeyi değerlendiren Levy, "Birkaç hafta önce Aston Villa ile oynadığımız maçta galip gelmemize izin verdiği için kendisine teşekkür ettim. O da bize sezonun geri kalanında şans diledi ve Tottenham'ın Premier Lig'de kalmasını çok istediğini belirtti" dedi.
Uzun ve karmaşık bir miras üzerine düşünceler
Görev süresi boyunca Levy, önemli başarılara imza atmasına rağmen eleştirilere maruz kaldı. Onun liderliğinde Tottenham, 2018–19 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde ikincilik, 2016–17 sezonunda ise Premier Lig’de ikincilik elde etti. Daha yakın bir tarihte, Mayıs 2025’te Spurs, bir kendi kalesine atılan golle Manchester United’ı mağlup ederek Avrupa Ligi’ni kazandı ve on yıllar sonra büyük bir kupa kaldırdı.
Yurtiçindeki eksikliklerin farkında olan Levy, "Umduğum şey Premier Lig'i ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktı... ama söylemesi kolay, yapması zor" dedi. Levy, "Tottenham taraftarları, kulübün yerel halka böylesine fantastik bir katkı sağladığından gurur duymalı" diye ekledi.
Tottenham'ın geleceğini belirleyecek kritik maçlar
Burnley ve Wolves'un küme düşmesinin ardından, teknik direktör Roberto De Zerbi'nin takımı 38 puanla 17. sırada yer alıyor ve 18. sıradaki West Ham'ın sadece iki puan önünde bulunuyor. Ligde kalmayı garantilemek için Spurs, deplasmanda Chelsea ve evinde Everton ile oynayacağı zorlu maçları atlatmak zorunda; West Ham ise Newcastle ve Leeds ile karşılaşacak.