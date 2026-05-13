Daniel Levy, Tottenham'ın ligde kalması için 'her gün dua ediyor'; eski başkan ise Premier Lig'deki küme düşme mücadelesinden 'son derece hayal kırıklığına uğramış'

Takımın karşı karşıya olduğu iç karartıcı gerçekliğe rağmen, eski başkan hâlâ bir umut ışığı barındırıyor. Ligdeki konumları hakkında ne hissettiği sorulduğunda, "Boşluk… ama Premier Lig’de kalacağımıza dair iyimserim" diye itiraf etti.

Çarşamba günü düzenlenen göreve başlama töreninde Levy, Aston Villa'nın bilindiği üzere tutkulu bir taraftarı olan Galler Prensi ile de durumu görüştü. Bu görüşmeyi değerlendiren Levy, "Birkaç hafta önce Aston Villa ile oynadığımız maçta galip gelmemize izin verdiği için kendisine teşekkür ettim. O da bize sezonun geri kalanında şans diledi ve Tottenham'ın Premier Lig'de kalmasını çok istediğini belirtti" dedi.