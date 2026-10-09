İleri uçta da daha cesaret verici haberler vardı; Bahoya ve Wilson, tam olarak hazır hale gelme yolunda somut ilerleme kaydetti.

Bahoya'nın ayak bileği sorununun ardından oynama ihtimalini değerlendiren Farke, şöyle konuştu: "Jean-Matteo Bahoya da ayak bileği zorlanmasıyla geri döndü ama durumu çok daha iyi görünüyor. Bugün ilk kez bizimle sahadaydı. Vücudunun buna nasıl tepki vereceğini şu anda beklememiz gerekiyor ama forma giyme ihtimali var gibi görünüyor. En azından ilerleme vardı."

Teknik direktör, kas şikayetinin ardından dönen Wilson hakkında da güncelleme verdi: "Harry Wilson için de kas sakatlığının ardından bazı iyi haberler var; salı gününden bu yana yeniden takımla birlikte antrenman yapıyor. Yine, vücudunun buna nasıl tepki vereceğini şu anda beklememiz gerekiyor ama bu maça giderken onun da hazır olma ihtimali var."