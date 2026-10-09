Action Plus
Çeviri:
Daniel Farke'den karışık Leeds United sakatlık güncellemesi: Daniel James, Arsenal maçında yok
Kanat oyuncusu, milli takım görevinin ardından sahalardan uzak kaldı
Leeds'in hücum seçenekleri, James'in milli görevdeyken sırtından sakatlanmasının ardından ciddi darbe aldı. Kanat oyuncusunun yokluğu, hamstring sorunundan dönüş sürecinde rehabilitasyonunu sürdüren savunmacı Rodon'un da hâlâ forma giyememesi nedeniyle Farke'nin kadrosunu daha da zorluyor. Bu sakatlık sorunları, deplasman ekibi Premier League sezonuna yaptığı olumlu başlangıcı sürdürmeyi hedeflerken ilk 11'de değişiklik yapılmasını zorunlu kılıyor.
- News Images
Teknik direktör, kadrodaki önemli eksikleri açıkladı
Alman teknik adam, başkente yapılacak yolculuk öncesinde maç öncesi basın toplantısında takımla ilgili son durumu paylaştı.
Gazetecilere konuşan Farke, Rodon'ın sahalara dönüş takvimini anlattı ve ardından James'in Arsenal karşısında forma giyemeyeceğini doğruladı: "Joe, rehabilitasyon sürecinde geri dönüş yolunda ve iyi ilerleme kaydediyor. Sahada bireysel antrenmanlara başladı bile ancak takım antrenmanlarına dönmesi biraz zaman alacak.
"Ayrıca Daniel James de Arsenal maçını kaçıracak, yani sırt sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Bu sırt sakatlığıyla milli takımından döndü denebilir, bu yüzden bu maçta oynayamayacak."
Hücum ikilisinin seçilme ihtimali arttı
İleri uçta da daha cesaret verici haberler vardı; Bahoya ve Wilson, tam olarak hazır hale gelme yolunda somut ilerleme kaydetti.
Bahoya'nın ayak bileği sorununun ardından oynama ihtimalini değerlendiren Farke, şöyle konuştu: "Jean-Matteo Bahoya da ayak bileği zorlanmasıyla geri döndü ama durumu çok daha iyi görünüyor. Bugün ilk kez bizimle sahadaydı. Vücudunun buna nasıl tepki vereceğini şu anda beklememiz gerekiyor ama forma giyme ihtimali var gibi görünüyor. En azından ilerleme vardı."
Teknik direktör, kas şikayetinin ardından dönen Wilson hakkında da güncelleme verdi: "Harry Wilson için de kas sakatlığının ardından bazı iyi haberler var; salı gününden bu yana yeniden takımla birlikte antrenman yapıyor. Yine, vücudunun buna nasıl tepki vereceğini şu anda beklememiz gerekiyor ama bu maça giderken onun da hazır olma ihtimali var."
- AFP
Yenilmezlik serisi zorlu bir sınavla karşı karşıya
Farke'nin yenilgisiz ekibini şimdi zorlu bir sınav bekliyor; 10 Ekim Cumartesi günü Emirates Stadyumu'na gitmeye hazırlanıyorlar. Mikel Arteta'nın ekibi, ilk beş maçının dördünü kazanmasının ardından şu anda puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca Arsenal, Leeds'e karşı üst üste sekiz galibiyet alarak ikili rekabette ezici bir üstünlüğe sahip. Londra ekibi, Yorkshire temsilcisine karşı sahasında oynadığı son dokuz maçta da yenilgi yüzü görmedi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun