Saha içindeki hedeflerinin ötesinde, Olmo bölgeyle derin bir hayırseverlik bağını sessizce sürdürdü. Bara, orta saha oyuncusunun yıllardır Hırvatistan'ın Vukovar kentine maddi destek sağladığını açıkladı.

"Dani Olmo, Zagreb'e ve Hırvatistan'a çok bağlı. Şimdi insanların bilmediği bir şey söyleyeceğim; umarım Dani bunu bana karşı kullanmaz çünkü İspanyol medyasının da bunu yayımlayacağını biliyorum" diyerek söze başlayan Bara, "Dinamo'dan ayrıldığından beri brüt yıllık maaşının yüzde 2'sini Vukovar'a bağışlıyor.

"Bunlar büyük meblağlar çünkü çok para kazanıyor ve bu, RB Leipzig'de olduğu dönemde de şimdi Barcelona'da da devam ediyor. Bunu kamuoyu önünde konuşmuyor ama bunu söylemek istiyorum çünkü bunu hak ediyor."

Birlikte çıktıkları yolculuğu değerlendiren Bara, tipik futbol işlerinin ötesine geçen bir ilişkiye dikkat çekti. "Dani ile mesele sadece iş değil. Belki daha iyi işler yaptığım oldu (maddi açıdan konuşuyorum) ama bu, onunla en başından beri yaşadığım duyguların yanında hiçbir şey" diye devam etti. "Onu Zagreb'e gelmeye ikna ettiğim zamandan beri: Ona buranın güzel ve güvenli bir şehir olduğunu, burada bir kulüp ve onu destekleyecek bir adam olduğunu söylemiştim; o dönemde bu kişi Zdravko Mamic'ti."



