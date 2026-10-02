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Dani Olmo'nun emeklilik planı ortaya çıktı: Barcelona yıldızı, kariyerini noktalamak ve antrenörlüğe başlamak için eski kulübüne sürpriz bir dönüşü hedefliyor
Menajer gelecek planlarını açıkladı
Kendisiyle Bayern Münih'e transferi konusunda süren spekülasyonlara rağmen, Barcelona'nın orta saha oyuncusu Katalonya'daki yaşamına tamamen bağlı kalmaya devam ediyor. Ancak uzun vadeli yol haritası net şekilde Balkanlar'a geri dönmeyi işaret ediyor.
İspanya milli takım oyuncusunu temsil eden Andy Bara, müvekkilinin nihai hedef olarak Dinamo Zagreb'i gördüğünü açıkladı. Olmo, kariyerinin ilk dönemlerinde Hırvatistan'da gelişiminde önemli rol oynayan bir dönem geçirdi ve burada kurduğu güçlü bağ, saha dışındaki hedeflerini belirlemeyi sürdürüyor.
Temsilci, 28 yaşındaki oyuncunun yalnızca kramponlarını Maksimir Stadyumu'nda asmayı planlamadığını, aynı zamanda teknik direktörlüğe eventual geçişi için kulübü ideal başlangıç noktası olarak gördüğünü doğruladı.
- AFP
'Kariyerini Dinamo'da bitirmek istiyor'
Inkubator podcast'inde konuşan Bara, oyuncusunun eski kulübüne duyduğu derin bağlılığı anlattı. Oyun kurucunun İspanya'daki günlük yaşamında bile Zagreb'de geçirdiği döneme dair hatırlatmaların hâlâ büyük yer tuttuğunu belirtti.
"Kariyerini Dinamo'da bitirmek istiyor ve bunun, teknik direktör olarak da gerçekleşmesini umuyor; teknik direktörlük kariyerine Dinamo'da başlamak ister," dedi Bara. "Dani, Barcelona'da şimdi bile evin içinde sırtında 7 numara ve adı yazan Dinamo formasıyla dolaşıyor."
Menajer, Olmo'nun itibarının Hırvat kulübüyle kalıcı şekilde iç içe geçtiğini vurguladı. "Diğer oyuncular ona yaklaşıyor ve hepsi hikâyeyi biliyor: Olmo dediğinizde akla ilk gelen şey Dinamo oluyor. Dinamo'yla, olması gerekip de olmayanlardan çok daha yakından bağlantılı," diye ekledi.
Vukovar'a gizli bağışlar
Saha içindeki hedeflerinin ötesinde, Olmo bölgeyle derin bir hayırseverlik bağını sessizce sürdürdü. Bara, orta saha oyuncusunun yıllardır Hırvatistan'ın Vukovar kentine maddi destek sağladığını açıkladı.
"Dani Olmo, Zagreb'e ve Hırvatistan'a çok bağlı. Şimdi insanların bilmediği bir şey söyleyeceğim; umarım Dani bunu bana karşı kullanmaz çünkü İspanyol medyasının da bunu yayımlayacağını biliyorum" diyerek söze başlayan Bara, "Dinamo'dan ayrıldığından beri brüt yıllık maaşının yüzde 2'sini Vukovar'a bağışlıyor.
"Bunlar büyük meblağlar çünkü çok para kazanıyor ve bu, RB Leipzig'de olduğu dönemde de şimdi Barcelona'da da devam ediyor. Bunu kamuoyu önünde konuşmuyor ama bunu söylemek istiyorum çünkü bunu hak ediyor."
Birlikte çıktıkları yolculuğu değerlendiren Bara, tipik futbol işlerinin ötesine geçen bir ilişkiye dikkat çekti. "Dani ile mesele sadece iş değil. Belki daha iyi işler yaptığım oldu (maddi açıdan konuşuyorum) ama bu, onunla en başından beri yaşadığım duyguların yanında hiçbir şey" diye devam etti. "Onu Zagreb'e gelmeye ikna ettiğim zamandan beri: Ona buranın güzel ve güvenli bir şehir olduğunu, burada bir kulüp ve onu destekleyecek bir adam olduğunu söylemiştim; o dönemde bu kişi Zdravko Mamic'ti."
- Getty Images Sport
Odak hâlâ Barcelona'da
Kesintisiz ilk 11 garantisi için verdiği mücadele nedeniyle Bundesliga'ya transfer olacağı yönündeki söylentiler sürse de, Olmo'nun şu anki önceliği Barcelona'nın ilk 11'indeki yerini sağlamlaştırmak. Bayern Münih'ten resmî bir temas gelmemişken orta saha oyuncusunun İspanya'daki mevcut sezonda yoluna devam etmesi ve Barcelona yönetimine vazgeçilmez değerini kanıtlaması gerekiyor.
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