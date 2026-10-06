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Dani Olmo, İspanya yıldızının hayalindeki milli takım kariyerini değerlendirirken Hırvatistan'ın teklifini neden reddettiğini anlattı
Oyun kurucu, doğduğu ülkenin milli takımını önceliklendirdi
Barcelona'nın ofansif orta saha oyuncusu Olmo, çocukluk hayali olan İspanya'yı temsil etmek için Hırvatistan'dan gelen teklifleri neden geri çevirdiğini anlattı. Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS), Zagreb'deki yükselişinden etkilenmesinin ardından 2018 Dünya Kupası öncesinde oyun kurucuyu vatandaşlığa alma ihtimalini değerlendirdi. Teklif, uluslararası futbola hemen açılan bir kısa yol sunsa da Olmo ülkesi için sabırla beklemeyi seçti ve sonunda Kasım 2019'da Malta karşısında A milli takım debutunu yaptı.
Kupa koleksiyonu, milli takım tercihini doğruluyor
Olmo, UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde Poljud Stadyumu'nda basının karşısına çıktı ve Hırvatistan'ın geçmişte kendisini kadroya katma çabalarını kabul etti. Bu girişimi değerlendiren İspanya'nın 10 numarası şunları söyledi: "Bana bundan bahsettiler. Çok minnettardım ama benim hayalim, her zaman olduğu gibi, milli takımım için oynamaktı. Neyse ki bunu gerçekleştirebildim. Her futbolcunun kazanmak istediği şeyleri kazandım: Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, Uluslar Ligi..."
Hırvatistan’daki şekillendirici yıllar yolculuğu biçimlendirdi
Olmo'nun milli takım tercihini değiştirmeyi reddetmesi, Zagreb'de geçirdiği ve büyük etki yaratan altı sezonun ardından Balkanlar'da gördüğü kalıcı saygıyı hiçbir şekilde azaltmadı. Barcelona'nın La Masia akademisinden 16 yaşında gelen orta saha oyuncusu, 124 maçta attığı 34 golle vazgeçilmez bir figüre dönüştü. Yerel dili akıcı konuşabilmesi, Euro 2024 ve 2026 Dünya Kupası zaferlerinde İspanya'nın temel taşlarından biri haline gelmesinden çok önce, gelişim yıllarında kurduğu derin bağı ortaya koyuyor.
- Alberto Gardin
Rakipleri kritik bir mücadele bekliyor
İspanya, daha önce aynı rakibini bu kampanyanın ilk bölümünde 4-1 mağlup etmiş olmanın verdiği avantajla, A3 Grubu'nun zirvesindeki liderliğini pekiştirmek için Split'te maksimum puanı hedefliyor. Hırvatistan için ise bu maç, İngiltere karşısında sahasında alınan 7-0'lık küçük düşürücü yenilginin ardından zorlu bir psikolojik sınav niteliği taşıyor. Karşılaşmanın sonucu, kasımdaki milli ara öncesinde her iki ülkenin kaderini önemli ölçüde etkileyecek.
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