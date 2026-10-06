Olmo, UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde Poljud Stadyumu'nda basının karşısına çıktı ve Hırvatistan'ın geçmişte kendisini kadroya katma çabalarını kabul etti. Bu girişimi değerlendiren İspanya'nın 10 numarası şunları söyledi: "Bana bundan bahsettiler. Çok minnettardım ama benim hayalim, her zaman olduğu gibi, milli takımım için oynamaktı. Neyse ki bunu gerçekleştirebildim. Her futbolcunun kazanmak istediği şeyleri kazandım: Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, Uluslar Ligi..."