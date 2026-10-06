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Adhe Makayasa
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Dani Olmo, İngiltere'yi 7-0'la bozguna uğratan Hırvatistan'ın ardından İspanya'yı 'tehlikeli' bir tepkiye karşı uyardı

D. Olmo
İspanya
Hırvatistan - İspanya
Hırvatistan
UEFA Nations League A
Barcelona
La Liga
İngiltere

Dani Olmo, İspanya takım arkadaşlarına sert bir uyarıda bulundu ve Hırvatistan'ın son dönemde yaşadığı utancın ardından "tehlikeli" olacağını vurguladı. Barcelona yıldızı, İngiltere karşısında tarihi bir hezimet yaşayan yaralı devin Split'te gururunu yeniden kazanmak için çaresizce mücadele edeceğine inanıyor.

  • Olmo, Hırvatistan karşısında temkinli olunması çağrısında bulundu

    İspanya'nın ofansif orta saha oyuncusu Olmo, takım arkadaşlarını Poljud Stadyumu'nda Hırvatistan ile oynayacakları UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde son derece dikkatli olmaları konusunda uyardı. Slaven Bilic'in ekibi, İngiltere'ye sahasında 7-0 mağlup olarak paramparça edilmesinin ardından futbol tarihindeki en küçük düşürücü yenilginin sarsıntısını yaşıyor. Olmo'ya göre bu yıkıcı hezimet, yalnızca Hırvatistan'ın kendi taraftarı önünde gururunu yeniden kazanması için ekstra motivasyon sağlayacak.

  • imago-sport-1084119540.jpgAFLOSPORT

    Eski Dinamo yıldızı tepki bekliyor

    Bu karşılaşma, 16 yaşından itibaren Dinamo Zagreb'de yetişip profesyonel kariyerine başlayan ve akıcı şekilde Hırvatça konuşan Olmo için derin kişisel bir anlam taşıyor. Maç öncesi basın toplantısında ev sahibinin olası yükselişi hakkında konuşan Olmo, şu ifadeleri kullandı: "Daha tehlikeli bir Hırvatistan bekliyorum. Kolay bir maçın ardından gelmiyorlar ama kendi taraftarları önünde oynamaları bizim için kolay olmayacak."

    Rakiplerinin İngiltere karşısında aldığı ağır yedi gollü yenilgiye de değinen 28 yaşındaki oyuncu, şöyle ekledi: "Çok şaşırdık. Ama yarın nasıl tepki vereceklerini göreceğiz... Onlara karşı çok maç oynadık. Çok güçlü olduklarını ve harika oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Bizim için kolay olmayacak. Kendimize ve kendi oyunumuza odaklanmalıyız."

  • "Geri dönmek için harika bir fırsat"

    İspanya'nın Split deplasmanı, Hajduk Split'in sahasının ürkütücü ününün son derece farkında olan Barcelona yıldızı için ayrı bir heyecan taşıyor. Poljud Stadyumu'nda ev sahibi taraftarların yarattığı yoğun baskı altında oynamaktan duyduğu heyecanı dile getiren Olmo, şunları söyledi: "Ortam çok ateşli. Taraftarlar büyük baskı kuruyor ve takımlarına, oyuncularına çok güçlü destek veriyor.

    "Sahada keyfini çıkarabileceğimiz güzel bir futbol maçı olacak. Böyle bir atmosfer size ekstra motivasyon verir. Bu statta oynanan maçlar bana güzel anılarımı hatırlatıyor. Hajduk'a büyük saygı duyuyorum."

    Genç yaşta profesyonel seviyeye adım atmak için Zagreb'e yaptığı cesur taşınmayı değerlendiren Olmo, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkesin kendi hikâyesi, yolu ve nedenleri vardır. Ben bu kararı Dinamo'nun ilgisi ve gelişmeme yardımcı olma isteği nedeniyle verdim. Buna güvendim ve kariyerimin en iyi anlarından biri olduğu ortaya çıktı. 16 yaşımda ayrıldım ve annemle birlikte, yeni bir dilin konuşulduğu yeni bir ülkede yalnızdım. Zordu ama güzeldi. Geri döndüğüm için mutluyum."

    Ayrıca kariyerini şekillendiren ülkeye duyduğu minnettarlığı da dile getirdi: "Bunlar eşsiz duygular. Bana sahip olduğum her şeyi, ya da neredeyse her şeyi, veren bir ülke. Zagreb yerine Split'te de olsa buraya geri gelmek çok güzel bir fırsat. Ailem ve arkadaşlarım da gelecek... Bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."

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  • imago-sport-1083980079.jpgAFLOSPORT

    Kritik Uluslar Ligi sınavı kapıda

    İspanya, ilk üç maçını da kazanmasının ardından, rövanş niteliğindeki ilk karşılaşmada aldığı 4-1'lik farklı galibiyet de dahil olmak üzere, A3 Grubu'ndaki liderliğini pekiştirmek amacıyla Split'e gidiyor. Hırvatistan için ise dünya şampiyonlarını Poljud Stadyumu'nun sert atmosferinde ağırlamak, üst üste yaşanan ve kalelerinde 11 gol görmelerine yol açan çöküşlerin ardından karakter açısından acımasız bir sınav olacak. Bu mücadele, kasım ayındaki milli ara öncesinde grubun gidişatını belirleyecek.

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