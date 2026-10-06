İspanya'nın Split deplasmanı, Hajduk Split'in sahasının ürkütücü ününün son derece farkında olan Barcelona yıldızı için ayrı bir heyecan taşıyor. Poljud Stadyumu'nda ev sahibi taraftarların yarattığı yoğun baskı altında oynamaktan duyduğu heyecanı dile getiren Olmo, şunları söyledi: "Ortam çok ateşli. Taraftarlar büyük baskı kuruyor ve takımlarına, oyuncularına çok güçlü destek veriyor.

"Sahada keyfini çıkarabileceğimiz güzel bir futbol maçı olacak. Böyle bir atmosfer size ekstra motivasyon verir. Bu statta oynanan maçlar bana güzel anılarımı hatırlatıyor. Hajduk'a büyük saygı duyuyorum."

Genç yaşta profesyonel seviyeye adım atmak için Zagreb'e yaptığı cesur taşınmayı değerlendiren Olmo, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkesin kendi hikâyesi, yolu ve nedenleri vardır. Ben bu kararı Dinamo'nun ilgisi ve gelişmeme yardımcı olma isteği nedeniyle verdim. Buna güvendim ve kariyerimin en iyi anlarından biri olduğu ortaya çıktı. 16 yaşımda ayrıldım ve annemle birlikte, yeni bir dilin konuşulduğu yeni bir ülkede yalnızdım. Zordu ama güzeldi. Geri döndüğüm için mutluyum."

Ayrıca kariyerini şekillendiren ülkeye duyduğu minnettarlığı da dile getirdi: "Bunlar eşsiz duygular. Bana sahip olduğum her şeyi, ya da neredeyse her şeyi, veren bir ülke. Zagreb yerine Split'te de olsa buraya geri gelmek çok güzel bir fırsat. Ailem ve arkadaşlarım da gelecek... Bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."