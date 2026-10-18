AFP
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Dani Olmo'dan Real Madrid ve PSG'ye gözdağı: Barcelona'nın yıldızı, Real Betis karşısındaki farklı galibiyette gol hasretine son verdi
Barcelona, La Liga'da hız kesmeden ilerliyor
Hansi Flick’in ekibi, cumartesi akşamı Estadio La Cartuja’da Real Betis’i etkili bir oyunla 5-2 mağlup ederek hız kesmediğini gösterdi. Ligde üst üste dokuzuncu galibiyetini alan Barcelona, bu sezon İspanya’da yenilmesi gereken takım olarak konumunu daha da sağlamlaştırdı. Beş farklı oyuncunun gol attığı bu eksiksiz performans, Barcelona teknik ekibinin elindeki taktiksel esnekliği ve hücum seçeneklerinin zenginliğini ortaya koydu.
Gol atan isimlerden biri de uzun süredir devam eden gol hasretine son veren Olmo’ydu. Orta saha oyuncusu, takıma katıldığından beri Flick’in sisteminde kilit rol oynasa da yüksek performansına rağmen son haftalarda gol bulamamıştı. Betis karşısındaki golü, bitiriciliğini tam zamanında hatırlattı.
Bu galibiyetle Barcelona, puan tablosunun zirvesindeki rahat farkını korurken zorlu maç serisi öncesinde de moral kazandı.
- AFP
Olmo, gol hasretine son vermesini değerlendirdi
Maçın bitiş düdüğünün ardından basın mensuplarına konuşan eski RB Leipzig oyuncusu, bireysel istatistiklerinin önemini hemen ikinci plana attı.
“Gol atmaya ve asist yapmaya devam ettiğim için çok mutluyum. Takıma katkı sağlamayı sürdürdüğüm için mutluyum. Bir süredir gol atamamıştım ama bu benim için önemli değildi,” diyen Olmo, kulübün resmî internet sitesine şunları söyledi: “Ben sadece takımın kazanmasını istiyordum ve biz de bunu yapıyorduk. Mutluyum ama bunun nedeni takımın kazanması ve üç puanı almamız.”
PSG ve Real Madrid karşısında zorlu sınavlar
Olmo’nun yeniden golle buluşması Barcelona için daha iyi bir zamana denk gelemezdi. Takım şimdi sezonun gidişatını belirleyecek bir haftaya odaklanıyor. Barcelona, salı günü Şampiyonlar Ligi’nde büyük önem taşıyan bir maçta Paris Saint-Germain ile karşılaşacak, gelecek pazar ise lig sezonunun ilk El Clasico’sunda ezeli rakibi Real Madrid’i ağırlayacak. Bu iki maç, Barcelona’nın bu sezon büyük kupalar için gerçek bir aday olup olmadığını gösterecek en zorlu sınav olacak.
Olmo, üst düzey rakiplere karşı kendini sınama fırsatını sabırsızlıkla bekliyor. Orta saha oyuncusu, takımın önündeki mücadelelere duyduğu heyecanı şöyle dile getirdi: “Takım için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hepimiz mutluyuz ve önümüzdeki haftaya hazırız. Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu ve en büyük rakibimizle oynayacağız. Motiveyiz.”
- Getty Images Sport
Flick ivmesini sürdürmeyi hedefliyor
Barcelona, salı günü son Avrupa şampiyonu PSG’yi Katalonya’da ağırlayacağı maç için odağını hemen Avrupa’ya çevirmek zorunda. Bu kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşması, takıma gelecek pazar oynanacak büyük El Clasico öncesinde toparlanmak için çok az zaman bırakacak.
Real Madrid, La Liga’da sezonun ilk bölümündeki şampiyonluk yarışının gidişatını önemli ölçüde belirleyebilecek maçta ezeli rakibine konuk olacak. Ligde oynadığı maçlardan tam puan alan Barcelona, uyumlu taktik yapısı ve yeniden form tutan Olmo’yla en büyük sınavı yaklaşırken en iyi seviyesine ulaşıyor.
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