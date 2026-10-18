Hansi Flick’in ekibi, cumartesi akşamı Estadio La Cartuja’da Real Betis’i etkili bir oyunla 5-2 mağlup ederek hız kesmediğini gösterdi. Ligde üst üste dokuzuncu galibiyetini alan Barcelona, bu sezon İspanya’da yenilmesi gereken takım olarak konumunu daha da sağlamlaştırdı. Beş farklı oyuncunun gol attığı bu eksiksiz performans, Barcelona teknik ekibinin elindeki taktiksel esnekliği ve hücum seçeneklerinin zenginliğini ortaya koydu.

Gol atan isimlerden biri de uzun süredir devam eden gol hasretine son veren Olmo’ydu. Orta saha oyuncusu, takıma katıldığından beri Flick’in sisteminde kilit rol oynasa da yüksek performansına rağmen son haftalarda gol bulamamıştı. Betis karşısındaki golü, bitiriciliğini tam zamanında hatırlattı.

Bu galibiyetle Barcelona, puan tablosunun zirvesindeki rahat farkını korurken zorlu maç serisi öncesinde de moral kazandı.



