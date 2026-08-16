Torres da, 2031'e kadar Paris'te kalmasını sağlayacak PSG ile beş yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından taraftarlara ve kulübe seslenmekte gecikmedi. Üç La Liga şampiyonluğu kazandığı dönemi değerlendiren oyuncu, Barcelona renkleri altında geçirdiği süreçte yaşadığı kişisel gelişimi açık sözlülükle anlattı.

Duygusal mesajında, eski Man City oyuncusu Barcelona renkleri altında geçirdiği dönem için derin minnettarlığını dile getirdi. Şöyle konuştu: "Her şeyden önce, her şey için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bu renkleri taşımak benim için bir onurdu. Barca'da bu dört buçuk yıl boyunca yaşadıklarım beni hem daha iyi bir futbolcu hem de daha iyi bir insan yaptı. Bu süre boyunca Barcelona benim evim oldu."



