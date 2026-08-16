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Dani Olmo'dan, Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e 50 milyon euro karşılığında transferini tamamlayan İspanya kahramanı Ferran Torres'a duygusal mesaj
Olmo, takımdan ayrılan takım arkadaşına veda etti
Fransız başkentine transferi resmen açıklandıktan sonra, Torres şimdi eski takım arkadaşlarından mesaj yağmuruna tutuldu. Hem kulüpte hem de milli takımda Torres ile birlikte sahayı paylaşan Olmo, 26 yaşındaki oyuncunun ayrılığına duyduğu üzüntüyü sosyal medyada dile getirdi. Orta saha oyuncusu, Barcelona'nın kupa kutlamaları sırasında ikilinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak son sezonlarda soyunma odasında kurulan yakın bağa dikkat çekti.
Instagram'da paylaşım yapan Olmo, Parc des Princes'teki yaşamına hazırlanan arkadaşına duygusal bir mesaj gönderdi. Orta saha oyuncusu şunları yazdı: "Tüm bu yıllar için teşekkürler dostum! Seni çok özleyeceğiz", buna kırmızı kalp emojisi de eşlik etti.Instagram/daniolmo
- Getty Images Sport
Torres'ten Barcelona'ya yürekten veda
Torres da, 2031'e kadar Paris'te kalmasını sağlayacak PSG ile beş yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından taraftarlara ve kulübe seslenmekte gecikmedi. Üç La Liga şampiyonluğu kazandığı dönemi değerlendiren oyuncu, Barcelona renkleri altında geçirdiği süreçte yaşadığı kişisel gelişimi açık sözlülükle anlattı.
Duygusal mesajında, eski Man City oyuncusu Barcelona renkleri altında geçirdiği dönem için derin minnettarlığını dile getirdi. Şöyle konuştu: "Her şeyden önce, her şey için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bu renkleri taşımak benim için bir onurdu. Barca'da bu dört buçuk yıl boyunca yaşadıklarım beni hem daha iyi bir futbolcu hem de daha iyi bir insan yaptı. Bu süre boyunca Barcelona benim evim oldu."
Kupalar ve dostluklarla dolu bir miras
2026 Dünya Kupası kahramanı, son dönemdeki başarılarında kilit bir rol oynayarak piyasa değeri tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken İspanya'dan ayrılıyor. Kupaların ötesinde, Torres kulüpteki döneminin insani yönünü vurguladı. Son iki sezonda 94 maçta 40 gol atan sadece bitiriciliği yüksek bir forvet olarak değil, aynı zamanda İspanya milli takımının çekirdek kadrosuyla güçlü bağlarını koruyan saygın bir figür olarak ayrılıyor
Torres açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bu kulüpten, soyunma odasının içinde ve dışında arkadaşlarla ve hepimizi daha iyi yapan birçok insanla ayrılıyorum. Birlikte Barca ile şampiyon olduk ve birçoğumuz milli takımla da şampiyon olduk. Teşekkürler ve Forca Barca."
- Getty Images
Barcelona'nın yeni bir 9 numara arayışı
Torres ve Robert Lewandowski artık hücum hattına liderlik etmezken, yerlerine bir takviye yapmak için baskı Barcelona yönetiminin üzerinde. Kulüp, Julian Alvarez de dahil olmak üzere birçok üst düzey hedefle anıldı, ancak Atletico Madrid ile yürütülen görüşmelerin zorlu geçtiği belirtildi.
Potansiyel seçeneklerden biri olan Sporting CP forveti Luis Suarez, Barcelona'nın oyuncunun 80 milyon €'luk serbest kalma bedelini ödememe kararı almasının ardından gündemden çıktı. Bu bilgiye göre Fabrizio Romano, son tarih yaklaşırken yeni bir 9 numara arayışı kulübün en büyük önceliği olmaya devam ediyor.
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